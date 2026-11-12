Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí: Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.H

Từ đầu năm đến nay, Sở VH, TT và DL đã chủ động tham mưu, tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên các lĩnh vực VH, TT và DL, báo chí và xuất bản, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác tuyên truyền, tổ chức các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, lịch sử của đất nước, của tỉnh được triển khai chủ động, đồng bộ, bảo đảm nội dung, tiến độ và hiệu quả; công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được triển khai đồng bộ, gắn với hoàn thiện cơ chế, chính sách, lập hồ sơ xếp hạng, tu bổ, tôn tạo di tích và triển khai các dự án trọng điểm.

Phong trào thể dục, thể thao tiếp tục phát triển sâu rộng. Hoạt động du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh phát triển của ngành. Dự kiến năm 2026, Quảng Trị đón hơn 10,6 triệu lượt khách, tăng 10,52% so với năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 12.210 tỉ đồng, tăng 10,52% so với cùng kỳ…

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Công tác tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị năm 2026, lần thứ I được triển khai chủ động, có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp liên quan. Việc chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia-Quảng Trị 2027 cơ bản đạt được những kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, công tác thông tin, báo chí, xuất bản, chuyển đổi số và kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp tục được quan tâm…

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Sở VH, TT và DL cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 167/NQ-HĐND, theo hướng xác định lộ trình, phân kỳ và thứ tự ưu tiên đầu tư, tập trung trước hết đối với di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và các di tích có nguy cơ xuống cấp, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh; đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực bảo tồn, tu bổ, tôn tạo đối với các di tích cấp tỉnh.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND cấp xã rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai tại các di tích; quan tâm chỉ đạo, xem xét trong quá trình quyết định và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao...

Đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, chế độ chính sách; bảo tồn, tôn tạo và quản lý các di tích; thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị; những khó khăn, vướng mắc của ngành VH, TT và DL…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức ngành VH, TT và DL đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, ngành VH, TT và DL trên cơ sở các quy định hiện hành tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các thiết chế của ngành; xây dựng chiến lược nguồn nhân lực làm công tác VH, TT và DL; tăng cường công tác quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật, báo chí, xuất bản, truyền thông; nâng cao hiệu quả quản lý các di tích; triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch; quan tâm đến đội ngũ công chức làm công tác văn hóa ở cơ sở; tập trung thực hiện tốt Năm Du lịch quốc gia-Quảng Trị 2027, kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn và kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ…