Đồng chí Nguyễn Đăng Bình chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân và xã Phong Quang.

Năm 2026, cấp ủy 3 địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phường Bắc Kạn có 24 chỉ tiêu, trong đó 12 chỉ tiêu đạt, 9 chỉ tiêu vượt và 3 chỉ tiêu chưa đánh giá. Phường Đức Xuân có 36 chỉ tiêu, với 23 chỉ tiêu đạt và vượt, 1 chỉ tiêu không đạt, 11 chỉ tiêu chưa đánh giá. Xã Phong Quang có 25 nhóm chỉ tiêu với 36 chỉ tiêu cụ thể, trong đó 31 chỉ tiêu đạt và vượt, 5 chỉ tiêu chưa đánh giá.

Đáng chú ý, cả 3 địa phương đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới.

Lãnh đạo phường Bắc Kạn phát biểu.

Về phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách tại phường Bắc Kạn đến thời điểm này đạt trên 104 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết được giao; phường Đức Xuân thu trên 81 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch; xã Phong Quang thu trên 8,1 tỷ đồng, đạt trên 71% kế hoạch (hai địa phương này dự ước hoàn thành 100% kế hoạch).

Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai. Trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, 3 đơn vị đã thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa 75 nhà thuộc đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, con đẻ của nạn nhân chất độc hóa học.

Lãnh đạo phường Đức Xuân phát biểu.

Đối với đầu tư công, phường Bắc Kạn giải ngân đạt 98,7% kế hoạch, phường Đức Xuân đạt 86,4%, trong khi xã Phong Quang hiện đạt 27,5% kế hoạch năm. Công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án được các địa phương tập trung thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện các địa phương cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế như công tác giải phóng mặt bằng, triển khai một số dự án còn chậm; hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông chưa đồng bộ, một số khu vực còn lõm sóng, chưa có điện lưới quốc gia...

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Bình đánh giá cao sự nỗ lực của 3 địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2026. Từ nay đến hết năm, 3 địa phương cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu. Tập trung vào những chỉ tiêu năm 2026 còn đạt thấp; có báo cáo giải trình cụ thể đối với những chỉ tiêu đăng ký thấp hơn so với tỉnh giao; xúc tiến thu hút thêm các dự án ngoài ngân sách.

Về nhiệm vụ năm 2027, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu 3 xã, phường rà soát lại các chỉ tiêu dự kiến xây dựng, bám sát thực tế, đảm bảo phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, đơn vị của tỉnh tích cực phối hợp, vào cuộc, cùng các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2027 và những năm tiếp theo.