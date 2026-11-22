Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10/2026 tại Chi bộ thôn Hạnh Phúc, Đảng bộ xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, ngày 5/10/2026. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức đầu tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm. Tại nhiệm vụ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong bối cảnh cả nước vừa tiến hành sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực tiễn từng địa phương, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có tính định hướng quan trọng giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, bảo đảm các chi bộ mới nhanh chóng ổn định tổ chức, giữ vững vai trò lãnh đạo ở cơ sở.

Trước những thay đổi về quy mô dân cư và số lượng đảng viên, nhiều chi bộ mới nhanh chóng tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc tập hợp, khơi dậy nguồn lực của Nhân dân.

Trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập thôn, khu dân cư, Đảng ủy xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa thành lập chín chi bộ thôn. Theo Ban Thường vụ Đảng ủy xã, việc hợp nhất các chi bộ tạo điều kiện quy tụ đội ngũ đảng viên có kinh nghiệm, năng lực và sở trường, tăng cường phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ thôn trong giai đoạn mới, Đảng ủy xã chủ động rà soát, lựa chọn những đảng viên trẻ nhiệt huyết và có trình độ học vấn cao tham gia cấp ủy. Đây là căn cứ để Đảng ủy xã xem xét, chỉ định ba đảng viên trẻ, có trình độ đại học giữ chức bí thư chi bộ thôn.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ trẻ từng bước bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình thực tế tại khu dân cư; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Trong quá trình công tác, các chi ủy thôn luôn tích cực tranh thủ trí tuệ, sự đóng góp của các đảng viên lão thành và người có uy tín trong cộng đồng. Đây là nhân tố quan trọng góp phần đưa các nghị quyết của Đảng ủy xã nhanh chóng đi vào cuộc sống, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo sức bật mới trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và kỹ năng điều hành cho cấp ủy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các chi bộ. Đến nay, chín nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã đều được trang bị máy tính, máy in và kết nối internet, bảo đảm liên kết thông suốt giữa cấp ủy, chính quyền xã với cơ sở, tạo điều kiện cho các chi ủy thôn từng bước tiếp cận, nâng cao trình độ tin học.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Quảng cho biết: Đảng ủy xã duy trì nghiêm chế độ giao ban định kỳ với bí thư chi bộ nhằm kịp thời quán triệt các nội dung chỉ đạo, đồng thời giữ vững nền nếp sinh hoạt, tăng cường đoàn kết nội bộ và siết chặt công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Đồng thời tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức sinh hoạt chi bộ với trọng tâm là thảo luận chuyên đề gắn liền giải quyết các nhiệm vụ phát sinh trong thực tiễn, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực tế cho bí thư chi bộ, nhất là năng lực điều hành.

Ghi nhận tại nhiều địa phương cho thấy sự chủ động và hiệu quả trong công tác lãnh đạo của các chi bộ mới sau sắp xếp, sáp nhập đang được thể hiện ngay từ chính chất lượng của từng nghị quyết, chương trình hành động.

Sau quá trình sắp xếp, số lượng chi bộ thôn của Đảng ủy xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang giảm từ 22 còn 12 chi bộ. Địa bàn và quy mô dân cư lớn hơn đòi hỏi cấp ủy phải sâu sát tình hình, xây dựng nghị quyết, chương trình hành động đúng, trúng những vấn đề đặt ra tại cơ sở.

So với các thôn khác của xã, thôn Tân Lập có lợi thế về đất đai, cảnh quan, giá trị lịch sử, văn hóa, nhưng phần lớn thu nhập của người dân chỉ đến từ canh tác nông nghiệp đơn thuần.

Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự, Chi bộ thôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đảng bộ xã, nhanh chóng xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch, mở rộng dịch vụ tại các địa danh, di tích trên địa bàn; chuyển mô hình sản xuất nông nghiệp cũ sang sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng cường du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Cùng với đó, Chi bộ phối hợp Ban Quản lý thôn tích cực giám sát, vận động Nhân dân chỉnh trang nhà cửa, xây dựng cảnh quan nông thôn, giữ gìn nét văn hóa truyền thống, tuyên truyền những cách làm kinh tế hiệu quả.

Từ những giải pháp đồng bộ, đến nay, thôn Tân Lập có 18 hộ đầu tư phát triển homestay và hai công ty du lịch tư nhân. Các mô hình này tạo thêm sinh kế, việc làm, góp phần đưa những giá trị văn hóa trở thành nguồn lực phát triển. Thực tiễn trên cả nước cho thấy hiệu quả từ việc sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố khi các chi bộ mới nhanh chóng đi vào nền nếp, ổn định; trở thành hạt nhân chính trị vững chắc ở từng thôn, bản, tổ dân phố; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.