Xây dựng chi bộ quân sự xã vững mạnh - Hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Tân Thành - tỉnh Lâm Đồng
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Nguyễn Thanh Trung
Đơn vị: Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xay-dung-chi-bo-quan-su-xa-vung-manh-hat-nhan-lanh-dao-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-dia-phuong-trong-mo-hinh-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap-tai-xa-tan-thanh-tinh-lam-dong-470826.html