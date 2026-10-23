Xây dựng chi bộ quân sự xã vững mạnh - Hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Tân Thành - tỉnh Lâm Đồng

Trong dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác sửa đổi đang lấy ý kiến, với người dưới 18 tuổi, cơ quan soạn thảo phân biệt rõ việc hiến khi còn sống và hiến sau khi qua đời.