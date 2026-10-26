Xây dựng “Chi bộ bốn tốt” gắn với nhiệm vụ ở cơ sở

Từ việc khó ở cơ sở

Tại Chi bộ thôn Cang Đề, xã Púng Luông, chuyển đổi số trở thành một trong những nội dung được đưa ra thảo luận trong các buổi sinh hoạt định kỳ. Với 33 đảng viên, chi bộ xác định việc hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, thực hiện định danh điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến là một trong những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện.

Một buổi sinh hoạt chi bộ của Chi bộ thôn Cang Đề, xã Púng Luông.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai đã nảy sinh một số khó khăn. Một số đảng viên chưa thành thạo công nghệ, còn lúng túng khi sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện các thao tác trực tuyến.

Đảng viên Giàng A Tùng đề nghị cấp ủy hướng dẫn cụ thể việc sử dụng ứng dụng, trong đó có thao tác nộp đảng phí trên nền tảng số, giúp đảng viên thực hiện đúng quy định.

Bí thư Chi bộ thôn Cang Đề Thào A Phềnh cho biết, chi bộ đề nghị Thường trực Đảng ủy bố trí cán bộ hướng dẫn trực tiếp để đảng viên sử dụng thành thạo các ứng dụng phục vụ công tác Đảng và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến.

Chuyển đổi số là nội dung được Chi bộ thôn Cang Đề, xã Púng Luông đặc biệt quan tâm.

Cùng với chuyển đổi số, các chi bộ ở Púng Luông còn đưa nội dung phòng, chống ma tuý; tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn vào sinh hoạt thường kỳ.

Tại Púng Luông, công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của chi bộ ở cơ sở.

Từ một địa bàn được đánh giá là khó hoàn thành tiêu chí xã không ma túy, Púng Luông đã hoàn thành mục tiêu sớm hơn kế hoạch. Theo bà Nguyễn Thị Nhung - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ xã Púng Luông, địa phương gắn xây dựng “Chi bộ bốn tốt” với nhiệm vụ chính trị, lựa chọn những vấn đề cụ thể để đưa vào sinh hoạt và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong tổ chức thực hiện".

Phát huy vai trò nêu gương, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nếu ở Púng Luông, chi bộ tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra từ chuyển đổi số và phòng, chống ma túy, thì tại thôn Tân Đồng 4, xã Trấn Yên, chi bộ tập trung vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới, trong đó có việc hiến đất mở rộng đường giao thông.

Bí thư Chi bộ Lục Thị Năng, sinh năm 1994, thường xuyên đến các hộ gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tìm cách hỗ trợ những hộ còn khó khăn. Khi địa phương triển khai mở rộng tuyến đường liên thôn từ 3 m lên 5 m, Bí thư Lục Thị Năng cùng trưởng thôn và các lực lượng ở cơ sở trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân cùng đồng thuận. Kết quả, 100% hộ có đất bị ảnh hưởng đều hưởng ứng tích cực và đã hiến trên 10.000 m² đất để mở đường.

Theo chị Trần Thị Kiên, người dân trong thôn, Bí thư Chi bộ Lục Thị Năng là cán bộ trẻ, năng động, gần gũi với bà con; thường xuyên cùng lãnh đạo thôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, qua đó vận động người dân tham gia thực hiện các công việc chung.

Bí thư chi bộ Lục Thị Năng (ở giữa) tuyên truyền, vận động người dân trong thôn hiến đất mở đường.

Tân Đồng 4 hiện có 208 hộ dân, gần 100% là đồng bào Dao. Đến nay, thôn không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt 61 triệu đồng/người/năm. Kết quả này có sự đóng góp của chi bộ trong vận động người dân, tạo đồng thuận và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa bàn.

Bí thư Chi bộ Lục Thị Năng thường xuyên đến các hộ dân, nắm bắt tình hình sản xuất và phát triển kinh tế của bà con trong thôn.

Còn tại xã Bảo Thắng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ được đặt trong yêu cầu giải quyết trực tiếp những vấn đề người dân quan tâm. Thay vì chỉ tập trung phổ biến, quán triệt nghị quyết, nhiều buổi sinh hoạt dành thời gian thảo luận những việc người dân quan tâm như mở rộng đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp và tháo gỡ vướng mắc tại địa bàn.

Đồng chí Ngô Thị Mừng - Bí thư Chi bộ thôn Phú Long cho biết, chi bộ chú trọng phát huy dân chủ, tạo điều kiện để đảng viên tham gia xây dựng kế hoạch; những vấn đề người dân phản ánh được đảng viên nắm bắt, tổng hợp, đưa vào nghị quyết và tổ chức thực hiện.

Một trong những kiến nghị của người dân là lắp đặt lan can tại khu vực bờ suối thuộc khu đô thị Phú Long nhằm bảo đảm an toàn, cải thiện cảnh quan. Sau khi tiếp nhận phản ánh, chi ủy đã xuống kiểm tra thực tế, tổng hợp ý kiến, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Sau sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, Đảng bộ xã Bảo Thắng hiện có 59 tổ chức đảng, gồm 2 đảng bộ, 34 chi bộ cơ sở và 23 chi bộ thôn. Sự thay đổi về địa bàn và tổ chức đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp với từng chi bộ, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thống nhất và sát thực tế.

Đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ xã Bảo Thắng cho biết, địa phương chú trọng phát huy dân chủ, đề cao vai trò nêu gương của cấp ủy, bí thư chi bộ, khuyến khích đảng viên tham gia thảo luận và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Tại xã Bảo Thắng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ được đặt trong yêu cầu giải quyết trực tiếp những vấn đề người dân quan tâm.

Thực tiễn tại các địa phương cho thấy, mỗi chi bộ đã lựa chọn cách làm phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của địa bàn. Từ những cách làm đó, việc xây dựng “Chi bộ bốn tốt” cần gắn với giải quyết các vấn đề cụ thể ở cơ sở. Điểm chung là các chi bộ xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên và tổ chức thực hiện hiệu quả những việc đã đề ra.

Chất lượng xây dựng “Chi bộ bốn tốt” được thể hiện qua kết quả giải quyết những vấn đề thiết thực ở cơ sở và những chuyển biến tích cực trong đời sống Nhân dân.

Trước yêu cầu mới hiện nay, chất lượng “Chi bộ bốn tốt” không chỉ thể hiện ở nền nếp sinh hoạt hay kết quả xếp loại, mà còn ở khả năng giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, sự chuyển biến trong đời sống Nhân dân và mức độ đồng thuận với các chủ trương được triển khai. Khi nghị quyết gắn với nhiệm vụ cụ thể, đảng viên có trách nhiệm rõ ràng và kết quả được kiểm chứng bằng thực tiễn, chi bộ sẽ thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.