Xây dựng 'Chi bộ 4 tốt' giữ bình yên cơ sở

Gắn với phong trào thi đua

Phong trào xây dựng “Chi bộ 4 tốt” tại Công an xã Ngọc Đường tập trung vào 4 nội dung trọng tâm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt. Ngay từ khi thành lập (tháng 7/2025), Chi bộ đã cụ thể hóa các tiêu chí sát thực tế, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn và phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”.

Công an xã Ngọc đường phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện tuần tra địa bàn.

Đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề an ninh, trật tự nổi lên tại địa bàn, đồng thời phát huy tinh thần dân chủ và tự phê bình. Song song đó, công tác giáo dục chính trị được duy trì hiệu quả qua mô hình “Mỗi tháng học tập một tấm gương đạo đức, kiểm điểm một biểu hiện suy thoái”, kết hợp nhuần nhuyễn giữa "xây" và "chống" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Điểm tựa làm nên sức mạnh tổng hợp của Chi bộ chính là việc giữ vững sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an Nhân dân và đề cao tính nêu gương của người đứng đầu. Trung tá Ngô Văn Khương, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Ngọc Đường, cho biết: "Việc duy trì tính minh bạch, kỷ cương trong sinh hoạt Đảng không chỉ trực tiếp nâng cao chất lượng Chi bộ mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các tiêu chí kỷ luật, đoàn kết. Khi cấp ủy đi đầu nêu gương, từng cán bộ, chiến sĩ sẽ tự giác rèn luyện, từ đó nâng cao hiệu lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trên mọi mặt công tác".

Sự kiên định về chính trị và kỷ luật nghiêm minh là cơ sở để Chi bộ triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất. Tinh thần này thể hiện rõ qua tác phong chính quy trong từng ca trực, bản lĩnh khi giải quyết công việc và sự tận tụy bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị

Trước bài toán quản lý hơn 8.000 nhân khẩu thường trú cùng hàng trăm nhân khẩu tạm trú, Chi bộ đã chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng Đề án 06, chuẩn hóa dữ liệu dân cư theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống". Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính, xác nhận cư trú cho bà con diễn ra nhanh chóng, thuận tiện. Đến nay, tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn xã đã đạt 90,06%.

Nhờ chủ động nắm chắc tình hình, mà từ đầu năm đến nay trên địa bàn không để xảy ra tội phạm hình sự; 100% các thôn và trường học đều đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Đồng thời phối hợp thực hiện 151 lượt tuần tra nhân dân, giữ vững ổn định địa bàn mà không để phát sinh điểm nóng phức tạp.

Cán bộ Công an xã Ngọc Đường hướng dẫn người dân cài đặt VNeID.

Bên cạnh công tác phòng chống tội phạm, Chi bộ luôn coi trọng việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Công an xã đã tham mưu với UBND xã tổ chức thành công “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026”; trực tiếp tổ chức 54 buổi tuyên truyền pháp luật tại các thôn cho hơn 15.700 lượt người tham dự, kết hợp cùng hơn 200 lượt phát thanh lưu động để phổ biến Luật Cư trú, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hình sự. Nhiều mô hình an ninh trật tự tiêu biểu, sáng tạo được triển khai đồng bộ và phát huy hiệu quả thực tế như: Mô hình “Cảnh sát trật tự - Tuyên truyền pháp luật, kết nối niềm tin”, “Tiếng mõ an ninh”, “Camera giám sát”, “Thôn không ma túy” và mô hình “Mỗi tuần 1 việc tốt vì Nhân dân”.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và vận động, nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao. Bà con không chỉ chủ động phối hợp với lực lượng chức năng mà còn tự nguyện giao nộp các loại vũ khí tiềm ẩn nguy hiểm. Anh Phàn Văn Mành, người dân thôn Bắc Bừu, xã Ngọc Đường chia sẻ: “Trước đây tôi nghĩ giữ khẩu súng săn trong nhà chỉ để đi rừng, nhưng nghe cán bộ Công an xã kiên trì giải thích về sự nguy hiểm và vi phạm pháp luật, tôi đã hiểu ra và tự nguyện mang đi giao nộp để giữ an toàn cho gia đình và làng xóm”.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã đã thu hồi được 9 súng các loại, 3 viên đạn, 2 vũ khí thô sơ cùng 3 linh kiện lắp ráp công cụ hỗ trợ do Nhân dân tự nguyện bàn giao.

Không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng Công an xã Ngọc Đường còn tích cực đồng hành, hỗ trợ bà con trong cuộc sống hằng ngày. Đơn vị đã huy động hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp có mặt giúp Trường Mầm non Yên Định và Nhân dân các thôn Phia Dầu, Khuổi Trông khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lốc; đồng thời tham gia đóng góp ngày công đổ bê tông đường giao thông nông thôn tại xóm Lùng Pục.

Việc triển khai hiệu quả mô hình “Chi bộ 4 tốt” đã tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ngọc Đường. Từ đổi mới sinh hoạt, phát huy tinh thần nêu gương đến thắt chặt mối quan hệ gắn bó với Nhân dân, Chi bộ đã khẳng định vai trò hạt nhân chính trị vững chắc, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững bình yên cho Nhân dân.