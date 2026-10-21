Xây dựng Chân Mây-Lăng Cô trở thành cực tăng trưởng phía nam của Huế

Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 12/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về xây dựng và phát triển đô thị Chân Mây-Lăng Cô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định phát triển cảng biển, công nghiệp, logistics, du lịch gắn với mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết vùng. (Ảnh: Cảng Chân Mây cung cấp)

Định hướng trên được nêu tại Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 12/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về xây dựng và phát triển đô thị Chân Mây-Lăng Cô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết xác định phát triển cảng biển, công nghiệp, logistics, du lịch gắn với mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết vùng.

Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô có diện tích 27.108ha, nằm trên hành lang kết nối Huế-Đà Nẵng, được định hướng là đầu mối giao thông quốc gia, quốc tế và cửa ngõ ra biển. Tuy nhiên, khu vực còn tình trạng không gian đô thị phân tán, chưa hình thành rõ khu vực hạt nhân; liên kết giữa cảng biển, công nghiệp, logistics, du lịch và dịch vụ đô thị chưa chặt chẽ. Hạ tầng còn thiếu, một số dự án chậm triển khai cũng là những hạn chế cần khắc phục.

Để phát huy lợi thế, định hướng phát triển tập trung kết nối cảng Chân Mây với khu công nghiệp, trung tâm logistics và các trục giao thông; đồng thời phát triển dịch vụ hỗ trợ, đào tạo nghề, nhà ở công nhân và tiện ích đô thị. Việc kết nối hạ tầng sản xuất với điều kiện sống nhằm tạo việc làm, thu hút lao động và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Chân Mây-Lăng Cô cũng được định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và trải nghiệm văn hóa, dựa trên cảnh quan vịnh Lăng Cô, đầm An Cư (Lập An), Bạch Mã và Hải Vân. Kết nối các điểm đến này với không gian di sản Huế, Hội An và Mỹ Sơn sẽ mở rộng sản phẩm du lịch, kéo dài hành trình của du khách.

Nghị quyết đặt yêu cầu phân định không gian cảng biển, công nghiệp, dân cư và du lịch; kiểm soát san lấp, nước thải, mật độ xây dựng, bảo vệ rừng, mặt nước và hành lang thoát lũ. Phát triển đô thị phải gắn với sức chịu tải của môi trường, bảo đảm cảnh quan tiếp tục là lợi thế lâu dài.

Để thực hiện các mục tiêu, cần cụ thể hóa nghị quyết thành danh mục dự án, thứ tự ưu tiên, nguồn vốn và trách nhiệm thực hiện; đồng thời gắn đầu tư hạ tầng với nhu cầu dân sinh, việc làm, trường học và y tế tại khu vực tái định cư.