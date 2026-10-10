Xây dựng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội trở thành tượng đài bóng đá khu vực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 10/10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân; Trần Đức Thắng, Bí thư thành ủy Hà Nội.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, các bộ, ngành Trung ương. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội chủ trì Lễ kỷ niệm.

Chặng đường của những thăng trầm, nỗ lực bền bỉ, thành tựu đáng tự hào

Trước giờ diễn ra Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham quan Triển lãm "70 năm - Hào hoa và Bản lĩnh" và phát biểu động viên các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Triển lãm "70 năm - Hào hoa và Bản lĩnh". (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng Câu Lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội; khẳng định Huân chương Lao động hạng Nhất là thành quả nỗ lực và là kết tinh tinh thần, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ trong 70 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Câu Lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ra đời trong bối cảnh Thủ đô mới được giải phóng 2 năm, còn bề bộn công việc, thể hiện tầm nhìn, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân và của ngành Công an. Chặng đường đã qua ghi dấu những thăng trầm, nỗ lực bền bỉ và thành tựu đáng tự hào của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu động viên các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Nhắc lại những câu chuyện, ký ức và cảm xúc về Đội bóng Công an Hà Nội đã chiếm được niềm tin và tình cảm yêu mến của hàng triệu người hâm mộ bóng đá ở Thủ đô và cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự trở lại với nhiều tín hiệu rất đáng mừng và cho rằng đội bóng hoàn toàn có cơ hội phát triển. Đội bóng có nền tảng truyền thống quý báu cộng với nhiệt huyết của tuổi trẻ hôm nay và sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, thành phố Hà Nội về điều kiện cơ sở vật chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần có sự đầu tư bài bản, chính sách thu hút tài năng và đào tạo từ sớm, đồng thời tạo điều kiện về cơ sở vật chất đầy đủ để phát triển đội bóng mạnh của ngành. Các cầu thủ trẻ phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, nỗ lực phấn đấu, trở lại vị thế vốn có trong lòng người hâm mộ và viết tiếp hành trình tự hào, phát triển lâu dài, bền vững, góp phần khẳng định tên tuổi của Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần tiếp tục quan tâm thu hút nguồn lực, định hướng thế hệ trẻ giữ ngọn lửa khát khao cống hiến, phát triển nền bóng đá, từng bước vươn lên, đóng góp cho phong trào thể thao quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ hết tuổi thi đấu, có cơ hội tiếp tục cống hiến, trở thành những huấn luyện viên trong phong trào thể thao của lực lượng Công an nhân dân.

Bản sắc của "Kỷ luật - Đoàn kết - Bản lĩnh - Hào hoa"

Diễn văn khai mạc kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội cho biết: Sau ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954, đồng chí Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo Công an Hà Nội nghiên cứu thành lập đội bóng đá.

Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Sau cuộc họp đặc biệt giữa đồng chí Bộ trưởng Công an và đồng chí Trần Duy Hưng - Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội, ngày 10/10/1956, Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội chính thức ra đời. Việc lựa chọn ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10 để thành lập đội bóng đã thể hiện bản sắc riêng và những ý niệm gửi gắm đến Câu lạc bộ, với hi vọng xây dựng một Câu lạc bộ bóng đá đậm chất hào hoa của người Tràng An, đồng thời có kỷ luật thép, có ý chí kiên cường, bền bỉ của lực lượng Công an Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh: Truyền thống 70 năm của Câu lạc bộ gắn liền với lịch sử hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Thủ đô anh hùng. Dù có những thời điểm đứng trước nhiều khó khăn, thử thách nhưng các thế hệ cầu thủ Câu lạc bộ đã luôn cố gắng vượt qua, thi đấu bằng tinh thần và ý chí đặc biệt, lập được nhiều thành tích, tạo dựng được một vị trí vàng trong lòng người hâm mộ Thủ đô và cả nước, trở thành “Một biểu tượng, Một niềm tự hào” của lực lượng Công an nhân dân; ghi dấu ấn về một Câu lạc bộ bóng đá có bản sắc rất riêng: Kỷ luật - Đoàn kết - Bản lĩnh - Hào hoa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh kỷ niệm cùng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Do những yếu tố khách quan, năm 2002, Câu lạc bộ phải giải thể và chuyển giao. Đến năm 2023, được sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (thời điểm đó là Bộ trưởng Công an), Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội đã chính thức được “tái sinh”. Tại V-League mùa giải năm 2023, không phụ sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp và sự kỳ vọng của người hâm mộ, các cầu thủ Câu lạc bộ đã lập kỳ tích, kỷ lục hiếm hoi của bóng đá Việt Nam, đăng quang ngôi vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại và đạt giải Á quân Siêu cúp Quốc gia 2023.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội phát huy truyền thống vẻ vang, gia tăng đóng góp của Câu lạc bộ đối với phát triển thể dục thể thao nước nhà, thể thao Công an nhân dân và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ con người, xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, văn minh và phát triển bền vững. Nâng cao vị thế thể thao Việt Nam, thể thao Công an nhân dân trên trường quốc tế, tăng cường đóng góp củng cố hòa bình, hữu nghị, tin cậy giữa các quốc gia.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao giấy khen tặng các cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng nhấn mạnh: Trên cơ sở bề dày truyền thống, thành tích, thế mạnh, tiềm năng, Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội cần có chiến lược rất cụ thể, định rõ hướng đi, hành động, trách nhiệm, phấn đấu gia tăng đóng góp với thể thao nước nhà, thể thao Công an nhân dân. Tập trung xây dựng Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội không chỉ là biểu tượng của bóng đá Việt Nam, niềm tự hào của thể thao Công an nhân dân, mà phải trở thành tượng đài bóng đá khu vực, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp, tinh thần cống hiến vì hòa bình, hữu nghị của lực lượng Công an nhân dân và của Việt Nam.