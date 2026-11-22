Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất (VIện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). (Ảnh: VAST)

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về động đất và có những giải pháp bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của người thân khi xảy ra động đất, Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chung quanh vấn đề này.

Phóng viên: Thưa ông! Hiện nay, trên thế giới có những loại động đất nào? Ông có thể nêu khái quát về tình hình động đất Việt Nam và những tác hại của động đất?

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh: Trên thế giới, nếu phân loại theo nguyên nhân, có thể chia động đất thành một số nhóm chính: Động đất kiến tạo, do sự trượt đột ngột trên các đứt gãy trong vỏ Trái Đất; động đất núi lửa, liên quan đến hoạt động magma và phun trào; động đất sụt lở, thường nhỏ, xảy ra do sập hang động, hầm mỏ; động đất nổ, do các vụ nổ hóa học hoặc hạt nhân. Ngoài ra, khoa học hiện đại còn nói nhiều đến động đất kích thích/động đất do hoạt động con người, chẳng hạn do hồ chứa, khai thác mỏ, bơm ép chất lỏng hoặc khai thác tài nguyên dưới lòng đất.

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây hoạt động động đất có xu hướng được ghi nhận thường xuyên hơn, nhất là tại xã Kon Plông và các khu vực lân cận của tỉnh Quảng Ngãi. Phần lớn các trận động đất xảy ra có độ lớn, nhỏ đến trung bình, thường từ khoảng 2,5 đến 5,0 với tần suất dày cho nên gây ra những ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Trong đó, đáng chú ý là các trận động đất xảy ra ở tỉnh Quảng Ngãi, thí dụ đợt động đất cuối tháng 7/2024 tại khu vực Kon Plông trong hai ngày 28–29/7 đã xảy ra hàng chục trận, trận mạnh nhất có độ lớn khoảng 5,0, gây rung lắc ở nhiều địa phương lân cận và gây ảnh hưởng đến một số công trình nhà cửa tại khu vực tâm chấn. Mặc dù trận động đất chưa gây ra thiệt hại lớn về tài sản, nhưng đủ cho thấy động đất ở Việt Nam không thể xem nhẹ, nhất là tại những nơi có công trình dân sinh, hồ chứa, thủy điện và hạ tầng quan trọng.

Trận động đất có độ lớn 2,8 xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi vào 20 giờ 12 phút 48 giây ngày 17/11/2026. (Ảnh: Viện các Khoa học Trái đất)

Các trận động đất ở Việt Nam chủ yếu thuộc hai nhóm kiến tạo và kích thích. Đầu tiên là động đất kiến tạo nội mảng, liên quan đến các hệ thống đứt gãy đang hoạt động, thường gặp ở Tây Bắc như các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, khu vực đới đứt gãy Sông Mã, Sơn La, Điện Biên-Lai Châu. Các trận mạnh trong lịch sử như tại Điện Biên (M=6,9) năm 1935 và Tuần Giáo (M=6,7) năm 1983 thuộc nhóm này. Tiếp theo là động đất kích thích do hồ chứa, nổi bật trong những năm gần đây tại xã Kon Plông và các khu vực lân cận thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Phóng viên: Năm 2025 và 6 tháng của năm 2026, tại các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên và thành phố Đà Nẵng đã xảy ra rất nhiều trận động đất có độ lớn từ hơn 2,0 đến gần 5,0 độ, mức độ rủi ro là 0. Ngoài ra, có cả những trận động đất ở Myanmar, Trung Quốc cũng gây ảnh hưởng đến Việt Nam. Theo ông, nguyên nhân của những trận động đất đó là gì ?

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh: Theo ghi nhận của Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), cả nước ghi nhận 396 trận động đất trong năm 2025 và khoảng trên 200 trận từ đầu năm 2026 đến nay với độ lớn M>= 2.5. Hoạt động động đất tập trung chủ yếu ở khu vực Kon Plông - Quảng Ngãi, ngoài ra một số trận được ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng (ở tỉnh Quảng Nam cũ), các tỉnh Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai và một số khu vực khác.

Các trận động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi là động đất kích thích, liên quan đến hoạt động tích nước và thay đổi mực nước của các hồ chứa thủy điện trong khu vực. Nước hồ thấm xuống các khe nứt, làm thay đổi trạng thái ứng suất trong lòng đất, khiến các đứt gãy nhỏ vốn có dễ bị trượt hơn và phát sinh động đất. Thí dụ, rạng sáng 21/2/2026, khu vực xã Măng Bút ghi nhận sáutrận động đất liên tiếp, trận mạnh nhất M=4,0; ngày 11/5/2026, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận sáutrận động đất liên tiếp trong ngày, đều có rủi ro thiên tai cấp 0.

Đối với thành phố Đà Nẵng, các trận động đất được ghi nhận chủ yếu ở khu vực các xã Trà Linh, Trà Vân. Đây là khu vực miền núi, gần vùng hoạt động địa chấn Nam Trà My-Bắc Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam trước đây. Cơ chế có thể liên quan đến các đứt gãy địa phương kết hợp tác động của hồ chứa, tương tự nhóm động đất kích thích ở miền trung-Tây Nguyên.

Khác với Quảng Ngãi, hoạt động động đất tại các tỉnh Điện Biên, Phú Thọ và Lào Cai chủ yếu do các hoạt động đứt gãy kiến tạo tự nhiên gây ra. Tỉnh Điện Biên nằm gần các đới đứt gãy lớn Tây Bắc-Đông Nam nên ghi nhận nhiều trận động đất kiến tạo tự nhiên, điển hình là hai trận nhỏ hồi đầu năm 2026. Tỉnh Phú Thọ thường xảy ra động đất nội mảng mức độ yếu đến trung bình, từng gây rung lắc nhẹ đến Hà Nội vào năm 2024 và tiếp tục xuất hiện vào đầu năm 2026. Tỉnh Lào Cai chịu tác động song song từ cả các đứt gãy địaphương và ảnh hưởng kích thích từhệ thống hồ chứa lớn như Thác Bà.

Các trận động đất tại Myanmar (M=7,7 vào ngày 28/3/2025) và Trung Quốc (M=5,2 vào ngày 18/5/2026) đều có tâm chấn nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đây là tác động của sóng địa chấn lan truyền từ xa đã gây rung lắc nhẹ tại một số đô thị và nhà cao tầng ở Việt Nam.

Phóng viên: Tiến sĩ có những lời khuyên hoặc khuyến cáo gì đối với người dân khi xảy ra động đất ?

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh: Tâm lý hoang mang của người dân là điều khó tránh khỏi, nhưng việc trang bị kỹ năng ứng phó chủ động sẽ giúp hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro khi xảy ra động đất. Theo tôi, ngoài giải pháp kháng chấn cho công trình, các địa phương bị ảnh hưởng của động đất cần trang bị kiến thức cho người dân. Các kỹ năng này cũng cần đưa vào chương trình giáo dục phổ thông.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: NỌC CHÍ)

Các quy tắc cơ bản có thể nêu như sau: Khi đang ở trong nhà hoặc trong tòa nhà, không nên vội chạy ra ngoài, không chen lấn xuống cầu thang và tuyệt đối không sử dụng thang máy. Khuyến cáo phổ biến của các cơ quan phòng chống thiên tai quốc tế là: “Cúi thấp-Che chắn-Bám chắc”. Cụ thể, người dân nên hạ thấp trọng tâm để tránh bị ngã, chui xuống gầm bàn chắc chắn hoặc đứng sát tường trong, dùng tay/vật dụng che đầu và cổ, đồng thời tránh xa cửa kính, tủ cao, đèn treo, quạt trần hoặc các vật có thể rơi đổ.

Nếu đang ở ngoài trời, người dân nên di chuyển đến nơi trống, tránh xa nhà cao tầng, cột điện, cây lớn, biển quảng cáo, tường rào hoặc mái che có nguy cơ sập đổ. Nếu đang đi xe, cần giảm tốc độ, dừng ở vị trí an toàn, tránh cầu, hầm, đường dây điện và không dừng ngay dưới công trình lớn. Sau khi rung lắc kết thúc mới tiếp tục di chuyển, bởi vì dư chấn có thể xảy ra sau trận động đất chính.

Sau động đất, người dân cần kiểm tra người bị thương, kiểm tra nhà cửa và các nguy cơ cháy nổ, đặc biệt là điện, gas, nước. Không nên đi vào các công trình đã bị nứt, nghiêng, bong tróc lớn hoặc có âm thanh bất thường cho đến khi được cơ quan chuyên môn kiểm tra. Với khu vực có nhiều động đất nhỏ lặp lại như xã Kon Plông trước đây, chính quyền địa phương cần rà soát các công trình yếu, đánh giá thiệt hại và tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng, chống động đất cho người dân.

Về lâu dài, mỗi gia đình nên chuẩn bị cố định tủ, kệ, bình nóng lạnh, vật nặng trên cao; nhận biết vị trí ngắt điện, gas; chuẩn bị đèn pin, nước uống, thuốc men thiết yếu, pin sạc dự phòng; thống nhất trước điểm tập trung của gia đình nếu phải sơ tán. Với trường học, cơ quan, chung cư, cần có sơ đồ thoát hiểm, tập huấn định kỳ và hướng dẫn rõ ràng để khi xảy ra rung lắc mọi người không hoảng loạn.

Phóng viên: Việt Nam có nhiều công trình cao tầng được xây dựng kiên cố; nhiều công trình đã có thời gian sử dụng dài ở những khu vực thường xuyên xảy ra động đất. Vậy, theo ông có nên lập bản đồ phân vùng nguy hiểm động đất và đánh giá tác động rủi ro động đất đối với những khu vực có công trình trước và sau khi xây dựng ?

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh: Việc xây dựng bản đồ phân vùng nguy hiểm động đất và đánh giá rủi ro động đất là yêu cầu cấp thiết, cần được triển khai nghiêm túc, đặc biệt tại các khu vực có hoạt động động đất, nhiều công trình trọng điểm, cao tầng, hồ chứa, trường học, bệnh viện và khu dân cư tập trung. Đây không chỉ là nội dung nên xem xét, mà cần được xác định là nhiệm vụ bắt buộc trong quản lý an toàn công trình và phòng, chống thiên tai.

Hệ thống giám sát động đất tại Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần. (Ảnh: HOÀNG GIANG)

Cần phân biệt rõ giữa bản đồ nguy hiểm động đất và đánh giá rủi ro động đất. Bản đồ nguy hiểm động đất cho biết mức độ rung động nền có thể xảy ra tại một khu vực, trong khi đánh giá rủi ro còn tính đến mật độ dân cư, loại công trình, tuổi thọ, chất lượng xây dựng, điều kiện nền đất và khả năng ứng phó của địa phương. Vì vậy, nếu chỉ xác định nguy hiểm động đất mà không đánh giá rủi ro cụ thể thì chưa đủ cơ sở để bảo đảm an toàn.

Đối với các công trình đã xây dựng và đưa vào sử dụng, việc rà soát, kiểm định lại càng cần được thực hiện sớm. Nhiều công trình có thể đã xuống cấp, bị cải tạo không đúng kỹ thuật hoặc chưa được thiết kế theo yêu cầu kháng chấn hiện đại. Nếu không đánh giá kịp thời, các công trình này có thể trở thành điểm yếu khi xảy ra động đất, đặc biệt là nhà ở cũ, trường học, bệnh viện, chung cư, nhà máy, hồ đập và công trình hạ tầng quan trọng.

Tại một số xã của tỉnh Quảng Ngãi, thời gian gần đây đã ghi nhận nhiều trận động đất nhỏ đến trung bình, vấn đề này càng không thể xem nhẹ. Dù nhiều trận động đất chưa gây thiệt hại lớn, sự lặp lại thường xuyên vẫn có thể ảnh hưởng đến tâm lý người dân và tiềm ẩn nguy cơ đối với các công trình yếu, công trình dân sinh, hồ đập, tuyến giao thông và khu vực có nền đất bất lợi.

Do đó, cần khẩn trương triển khai theo ba hướng: Xây dựng và cập nhật bản đồ phân vùng nguy hiểm động đất ở quy mô quốc gia và vùng; lập bản đồ vi phân vùng động đất chi tiết cho đô thị, khu công nghiệp, khu vực hồ chứa và vùng có động đất lặp lại; đồng thời đánh giá rủi ro cho từng nhóm công trình quan trọng, nhất là công trình cao tầng, công trình đông người và công trình thiết yếu.

Việc này nhằm chuyển từ thế bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Khi có dữ liệu đầy đủ, công tác quy hoạch, thiết kế, thi công, vận hành và kiểm định công trình sẽ an toàn hơn, góp phần bảo vệ tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại khi động đất xảy ra. Nói cách khác, đánh giá nguy hiểm và rủi ro động đất cần được thực hiện trước khi xây dựng, đồng thời phải được rà soát trong suốt quá trình sử dụng công trình

Phóng viên: Viện khoa học và Trái Đất đã có những đề tài khoa học nào về động đất được nghiên cứu thành công, thưa ông?

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh: Ngoài nhiệm vụ thường xuyên là báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, một số hướng nghiên cứu về động đất thời gian qua bao gồm: xây dựng bản đồ phân vùng nguy hiểm động đất cho Việt Nam và Biển Đông; đánh giá rủi ro động đất đô thị, đặc biệt tại Hà Nội; nghiên cứu động đất kích thích liên quan đến hồ chứa như Sông Tranh 2, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình và Kon Plông; mô phỏng các kịch bản sóng thần trên Biển Đông; đồng thời ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo trong phát hiện và xử lý dữ liệu động đất.

Các kết quả nghiên cứu này giúp xác định khu vực có nguy cơ cao, hỗ trợ thiết kế công trình kháng chấn, vận hành hồ chứa an toàn, xây dựng kịch bản cảnh báo sóng thần và nâng cao năng lực ứng phó của địa phương. Đặc biệt, kết quả đã được tích hợp trực tiếp vào các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng quốc gia, trở thành cơ sở pháp lý trong tính toán và thiết kế kháng chấn cho các công trình. Bên cạnh đó, Viện cũng triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng tránh động đất cho cộng đồng.

Trong giai đoạn tới, trước xu thế hiện đại hóa hạ tầng quốc gia với các siêu dự án như đường sắt tốc độ cao, công trình biển ngoài khơi, tổ hợp khu công nghiệp thế hệ mới và các công trình trọng điểm như điện hạt nhân, tàu điện ngầm…, yêu cầu bảo đảm an toàn kháng chấn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Viện sẽ tập trung xây dựng lại, cập nhật hệ thống bản đồ nguy hiểm và rủi ro động đất trên toàn quốc. Quá trình này sẽ ưu tiên triển khai trước tại các vùng kinh tế trọng điểm, các khu vực tập trung công trình quan trọng và nơi có mật độ dân cư cao nhằm tối ưu hóa nguồn lực bảo vệ. Các đề tài của Viện đã góp phần quan trọng vào việc hiểu rõ hơn quy luật hoạt động động đất, nâng cao năng lực quan trắc, báo tin, cảnh báo và giảm thiểu rủi ro cho người dân, đô thị, công trình trọng điểm, hồ chứa và vùng ven biển.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.