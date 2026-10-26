Xây dựng cảnh quan môi trường chính quy ngay từ những ngày đầu

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, Lữ đoàn 428 đang từng bước tạo dựng môi trường công tác, sinh hoạt nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lữ đoàn 428 đầu tư bảng đèn LED phục vụ công tác tuyên truyền trực quan.

Theo đó, Lữ đoàn 428 tập trung chỉnh trang doanh trại, vệ sinh khuôn viên, chăm sóc cây xanh, sắp xếp nơi ăn, ở, làm việc bảo đảm gọn gàng, thống nhất. Cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực tham gia các phần việc cụ thể, từng bước tạo diện mạo doanh trại khang trang, sạch, đẹp, đáp ứng yêu cầu xây dựng đơn vị chính quy.

Làm mới hệ thống pano, khẩu hiệu tuyên truyền.

Cùng với củng cố cơ sở vật chất, đơn vị quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu rèn luyện thể lực và sinh hoạt văn hóa tinh thần của bộ đội. Lữ đoàn đầu tư mua sắm trang bị dụng cụ thể thao, củng cố các khu vực luyện tập, vui chơi, giải trí. Các hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong đơn vị.

Hoạt động thể thao ngày nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 428.

Đặc biệt, Lữ đoàn 428 đã đầu tư xây dựng hệ thống bảng ảnh tuyên truyền, pano, khẩu hiệu và đèn LED, góp phần làm đẹp cảnh quan, tạo điểm nhấn trong khuôn viên doanh trại, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Thông qua hệ thống trực quan, các nội dung về truyền thống, nhiệm vụ, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và trách nhiệm của quân nhân được thể hiện sinh động, góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, chính quy.

Bên cạnh đó, đơn vị quan tâm triển khai xây dựng khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi với diện tích hơn 1.000m². Hoạt động này góp phần chủ động tạo nguồn thực phẩm, cải thiện chất lượng bữa ăn, nâng cao đời sống bộ đội, đồng thời phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, ý thức tiết kiệm của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, công tác hậu cần tại chỗ từng bước được củng cố, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, làm tiền đề hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.