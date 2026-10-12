Xây dựng các vùng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh toàn diện 'mẫu mực, tiêu biểu'

Tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện nhiệm vụ trên biển và phát tờ rơi phòng chống IUU cho ngư dân. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Sáng 12/10, tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Khối thi đua số 2 Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2026. Khối thi đua số 2 gồm các vùng Cảnh sát biển: 1, 2, 3, 4

Dự hội nghị có Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (Khối trưởng Khối thi đua số 2), Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam và chỉ huy các Bộ Tư lệnh.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam huấn luyện bắn đạn thật trên biển. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2026, Phong trào Thi đua quyết thắng của cả 4 vùng cảnh sát biển trong khối được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục tập trung hoàn thành tốt các khâu đột phá, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cụ thể, các đơn vị trong khối đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện và thực hành, tổ chức bắn đạn thật súng, pháo trên biển, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Toàn khối đã tổ chức hơn 1.400 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ, hành trình hơn 730.000 hải lý an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 rèn luyện sức khỏe. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Trong thực thi pháp luật trên biển, các đơn vị xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.000 lượt tàu với tổng số tiền xử phạt và phát mại tài sản, nộp ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy cũng đạt kết quả nổi bật với 27 vụ ma túy bị triệt phá, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc chuyên án 126-MT, thu giữ 1,16 tấn ma túy vận chuyển trái phép. Các đơn vị cũng cứu thành công 17 phương tiện và 197 người, trong đó có 20 du khách nước ngoài.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Công tác dân vận được tiếp tục được các Vùng Cảnh sát biển đẩy mạnh như “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển đã tặng 6.740 suất quà, 15.888 cờ Tổ quốc, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 2.050 người dân... với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng.

Đồng thời, các đơn vị tuyên truyền pháp luật, quy định về chống khai thác IUU cho 41.690 lượt tàu, thuyền với 350.000 ngư dân trên biển và hơn 30.000 lượt cán bộ, nhân dân trên đất liền.

Lực lượng chức năng của Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra hàng hóa trên biển. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Các Vùng Cảnh sát biển còn tích cực, chủ động tham gia hỗ trợ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, các đơn vị triển khai nhiều mô hình ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến và khen thưởng được quan tâm, góp phần cổ vũ cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (Khối trưởng Khối thi đua số 2) phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Kết quả năm 2026, toàn khối được các cấp, các ngành tặng 43 Bằng khen, trong đó có 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, và 445 lượt tập thể, 947 lượt cá nhân được các cấp các ngành khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tú khẳng định, thời gian tới, toàn khối tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam; đẩy mạnh các phong trào thi đua với kết quả thể hiện bằng định lượng, những con số cụ thể, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng các Bộ Tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.