Xây dựng các trường thiếu sinh quân bảo đảm thống nhất, đồng bộ về thiết kế

Theo báo cáo của các đơn vị, dự án Trường Thiếu sinh quân miền Bắc (trực thuộc Quân khu 1) dự kiến sẽ xây dựng mới các hạng mục công trình với tổng diện tích mặt sàn khoảng 46.567m2; Trường Thiếu sinh quân miền Trung (trực thuộc Quân khu 5) sẽ xây dựng mới các hạng mục công trình có tổng diện tích mặt sàn khoảng 50.610m2 và Trường Thiếu sinh quân miền Nam (trực thuộc Quân khu 7) sẽ xây mới các hạng mục công trình với tổng diện tích mặt sàn khoảng 55.400m2.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc chủ trì buổi làm việc.

Ngoài diện tích xây mới, gồm nhà làm việc cơ quan, phòng học, hội trường, ký túc xá, nhà đa năng, kho hậu cần..., các trường sẽ được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ, trang thiết bị, doanh cụ đồng bộ kèm theo. Bên cạnh đó, các quân khu cũng tận dụng, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục công trình hiện có để phục vụ công tác giảng dạy, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, học sinh.

Trên cơ sở rà soát quy mô trình duyệt và ý kiến của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Cục Tài chính đã tổ chức họp thẩm định với các đơn vị để thống nhất các nội dung đầu tư 3 dự án trên. Các nội dung giải trình, đề xuất của 3 đơn vị đều thống nhất về tổng mức đầu tư, quy mô số lượng lớp học, tiêu chuẩn diện tích theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và các phân khu chức năng, công năng sử dụng các hạng mục, phân thành các khối chức năng: Hành chính quản trị, khối học tập, khối phục vụ sinh hoạt, khối công trình phụ trợ, khu thể thao, hạ tầng kỹ thuật...

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo của các đơn vị và ý kiến của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, thiết kế cơ sở các trường thiếu sinh quân bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng mặt bằng.

Căn cứ vào diện tích khu đất triển khai dự án, các đơn vị quy hoạch nhà hiệu bộ, nhà làm việc, nhà ở, nhà ăn của cán bộ, giáo viên và học sinh phải bảo đảm tiện ích trong quá trình vận hành, phát huy tối đa công năng sử dụng. Rà soát, bám sát hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong đó ưu tiên tốt nhất về cơ sở vật chất phục vụ học tập, sinh hoạt cho các cháu học sinh.

Đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng phát biểu, cho ý kiến vào các dự án.

Để thống nhất về quy mô đầu tư và thuận tiện cho việc triển khai nhanh các dự án, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc lưu ý, các trường thiếu sinh quân phải thống nhất về thiết kế đối với một số hạng mục như: Nhà làm việc cơ quan, phòng học, ký túc xá... Đặc biệt là thiết kế nơi ăn, nghỉ, học tập, sinh hoạt phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh và phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu của từng vùng, miền. Yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án trường thiếu sinh quân, gửi về các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng thẩm định, cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo.