Các hộ dân khu vực Thạch Bồ thuộc thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang triển khai mô hình khu dân cư bền vững về môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu tại vùng sản xuất nông nghiệp. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đa dạng hoạt động thiết thực

Vào mùa mưa bão, nhiều hộ dân ở các tổ dân phố Nam Mỹ, Tà Lang - Giàn Bí thuộc phường Hải Vân thường hay chịu ảnh hưởng của lũ quét trên sông Cu Đê.

Còn vào mùa khô, người dân đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường do rác sinh hoạt chỉ được thu gom, vận chuyển 1 tuần/lần và nhiều du khách thải bỏ các loại chất thải bừa bãi khi tham quan, du lịch, dã ngoại…

Thực hiện mô hình Khu dân cư bền vững về môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu do Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR - trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) phối hợp với chính quyền địa phương và các cấp hội phụ nữ ở cơ sở triển khai, nhiều người dân và phụ nữ được tiếp cận các kênh thông tin cảnh báo về mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt… để chủ động triển khai sơ tán, ứng phó.

Vào mùa mưa, sông Cu Đê thường xuất hiện lũ quét và mực nước dâng lên nhanh. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Người dân vừa bảo vệ nguồn nước sông Cu Đê để bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho trung tâm thành phố Đà Nẵng, vừa thực hiện các biện pháp giảm lượng rác phát sinh thông qua phân loại, tách riêng các loại rác tái chế và xử lý rác hữu cơ. Đồng thời tuyên truyền, vận động du khách không thải bỏ rác bừa bãi để giữ gìn môi trường sinh thái, cảnh quan du lịch.

Nhiều người dân ở 2 tổ dân phố cũng tích cực tham gia trồng rừng gỗ lớn thay thế cây keo lá tràm để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, thích ứng với biến đổi khí hậu và góp phần làm giảm mức độ lũ quét và khô cạn của sông Cu Đê.

Bà Trần Thị Một, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Tà Lang - Giàn Bí chia sẻ: “Khi có mưa lớn, lũ trên sông Cu Đê dâng lên rất nhanh. Được các chuyên gia tập huấn, hướng dẫn các nội dung thực hiện mô hình Khu dân cư bền vững về môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, người dân đã được tiếp cận các kênh thông tin để ứng phó kịp thời với thiên tai”.

[Video] - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Tà Lang - Giàn Bí chia sẻ về áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu:

Một trong những hoạt động sôi nổi và được người dân ở tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí thực hiện đều đặn hằng ngày là phân loại rác sinh hoạt và xử lý các loại rác hữu cơ tại nguồn làm phân bón cho cây trồng, nước tẩy rửa sinh học.

Đồng bào Cơ Tu trong tổ dân phố cũng được tập huấn, hướng dẫn và hăng hái tham gia, qua đó, đã giảm thiểu phát sinh rác và giảm tối đa lượng rác đưa ra thùng rác hằng tuần…

Bà Đinh Thị Hường, người dân ở tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí cho hay: “Gia đình tôi phân loại rác sinh hoạt làm 3 loại, các loại rác có khả năng tái chế thì đem bán, rác hữu cơ thì bỏ vào thùng xử lý, các loại rác còn lại thì rất ít và được đem ra điểm tập kết bỏ vào thùng chờ xe vận chuyển đến chở hằng tuần.

Tôi học được cách xử lý rác hữu cơ để làm nước rửa chén, lau sàn nhà, rửa tay… rất hiệu quả, an toàn cho sức khỏe lẫn môi trường mà không phải tốn tiền để mua các loại chất tẩy rửa hóa học”.

Bà Nguyễn Thị Loan, thành viên tổ nòng cốt ở tổ dân phố Nam Mỹ thông tin, thực hiện mô hình Khu dân cư bền vững về môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, người dân đã được tiếp cận thông tin đầy đủ, nhất là các kênh thông tin để kịp thời ứng phó mưa lũ cũng như tình hình khô hạn, chủ động bảo vệ tài sản và hoạt động sản xuất.

Vai trò và tiếng nói của phụ nữ trong các hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng được phát huy, phụ nữ từng bước trở thành lực lượng nòng cốt, chủ động tiếp cận và lan tỏa thông tin, hoạt động bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

[Video] - Nhiều cách làm hay để bảo vệ môi trường:

Trong khi đó, tại khu vực Thạch Bồ thuộc thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang, người dân được hỗ trợ các hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại vùng sản xuất nông nghiệp để chiếu sáng đường nội bộ vào ban đêm nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của cây trồng.

Đồng thời, thuận tiện cho nông dân thu hoạch nông sản vào rạng sáng để vừa kịp thời cung cấp cho các đầu mối, vừa bảo đảm chất lượng tươi, ngon của rau, quả khi đến tay người tiêu dùng vào sáng cùng ngày.

Ông Tán Kim, thành viên tổ nòng cốt thôn Bồ Bản cho biết, cùng với 5 hệ thống đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, có 21 hộ gia đình tham gia tập huấn về sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu để áp dụng vào thực tế sản xuất.

Nhân rộng mô hình

Theo Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR), có 7 thôn, tổ dân phố thực hiện mô hình Khu dân cư bền vững về môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sau 2 năm thực hiện, bên cạnh các hoạt động khảo sát, lập kế hoạch thực hiện cụ thể từng thôn, tổ dân phố và tập huấn kỹ thuật cho cộng đồng, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu cũng đã được triển khai như: ra quân làm sạch rác ở các tuyến đường, bờ sông, ao hồ; thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; cải tạo các điểm tập kết rác; phân loại rác tại nguồn, ủ phân hữu cơ, làm nước tẩy rửa sinh học…

Người dân thôn Thái Lai, xã Bà Nà ra quân làm sạch môi trường đã được tổ chức với sự tham gia của Tổ nòng cốt khu dân cư bền vững về môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Bà Đoàn Vũ Thảo Ly, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) thông tin, thực hiện mô hình Khu dân cư bền vững về môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, CECR đã phối hợp tổ chức nhiều buổi tập huấn, chia sẻ kiến thức về quản lý rác thải, bảo vệ nguồn nước và hệ sinh thái, phòng tránh thiên tai, sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu…

Cách tiếp cận của mô hình này là triển khai trong khuôn khổ chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu kết hợp với chỉ đạo từ trên xuống của chính quyền và sự tham gia từ dưới lên của cộng đồng dân cư.

Điểm cốt yếu vẫn là cộng đồng dân cư tham gia lập kế hoạch và thực hiện có hỗ trợ kỹ thuật từ chuyên gia với quá trình thực hiện liên tục, có theo dõi, báo cáo rồi chia sẻ.

“Kết quả thực hiện của mô hình Khu dân cư bền vững về môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại 7 thôn, tổ dân phố đã được chúng tôi tổng hợp và đúc rút thành 7 bước triển khai cơ bản. Đồng thời, xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng mô hình này để làm căn cứ nhân rộng ra các địa phương khác trên địa bàn thành phố", bà Ly cho biết.

CECR cũng tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách môi trường, các hội, đoàn thể ở phường, xã, thôn, tổ dân phố; phân tích kết quả thực hiện và hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với những vấn đề ưu tiên tại từng địa phương.

[Video] - Đại diện Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) chia sẻ về dự án: