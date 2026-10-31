Xây dựng các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh

Tỉnh Lâm Đồng hiện có 125 cơ sở được chứng nhận an toàn dịch bệnh, tăng 9 cơ sở so với đầu năm.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến tháng 9/2026, tổng đàn gia súc toàn tỉnh ước đạt 2.054.500 con, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Đàn gia cầm đạt 25 triệu con, tăng 9,6%. Tổng sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 277.400 tấn, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Dù sản xuất chăn nuôi duy trì đà tăng trưởng, từ đầu năm đến nay, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi vẫn xảy ra. Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nhưng nguy cơ phát sinh, lây lan trong thời gian tới còn cao do thời tiết diễn biến thất thường, ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm phòng một số bệnh chưa cao, việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học tại hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và cả những trang trại quy mô vừa, lớn còn hạn chế. Thực tế này cho thấy, xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh là giải pháp quan trọng nhằm chủ động kiểm soát nguy cơ, giảm thiểu thiệt hại kinh tế và bảo đảm nguồn cung thực phẩm.

Đến tháng 9/2026, tổng đàn gia súc toàn tỉnh Lâm Đồng ước đạt 2.054.500 con, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Xã Quảng Phú hiện có 2 cơ sở được công nhận an toàn dịch bệnh là trại heo RF Quảng Phú 1 và trại heo RF Quảng Phú 2, thuộc Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam. Đây là những cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn, với hàng chục nghìn con mỗi lứa, được công nhận an toàn đối với bệnh dịch tả heo châu Phi và lở mồm long móng. Còn tại xã Trà Tân có khá nhiều cơ sở chăn nuôi gia cầm được chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với cúm gia cầm và Newcastle. Đơn cử như trại gà giống bố mẹ Bình Thuận thuộc Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai, Công ty TNHH Nông nghiệp Bình An Phát.

Theo ông Nguyễn Viết Vui - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thủy sản gắn với xây dựng, công nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh được đẩy mạnh. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tham mưu sở ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; kế hoạch đấu thầu mua sắm vắc xin, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch. Khi phát hiện ổ dịch, lực lượng chuyên môn kịp thời kiểm tra, nắm bắt tình hình, phối hợp với địa phương triển khai biện pháp xử lý phù hợp. Cùng với đó, các địa phương và cơ sở chăn nuôi được hướng dẫn sử dụng vắc xin, hóa chất phòng bệnh; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh và áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm khống chế dịch hiệu quả. Các cơ sở cũng chủ động phối hợp theo dõi, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời cảnh báo, xử lý triệt để nếu phát sinh ổ dịch, hạn chế nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh cung ứng con giống tốt, sản lượng thịt, trứng chất lượng phục vụ người tiêu dùng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện toàn tỉnh có 125 cơ sở được chứng nhận an toàn dịch bệnh, tăng 9 cơ sở so với đầu năm. Các cơ sở cơ bản duy trì tốt điều kiện an toàn sinh học, giám sát dịch bệnh và tiêm phòng vắc xin theo quy định. Sở và các địa phương tiếp tục nhân rộng các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, nâng cao ý thức phòng dịch và khuyến khích áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn góp phần hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đây cũng là nền tảng để ngành chăn nuôi Lâm Đồng phát triển bền vững, bảo đảm an toàn dịch bệnh và đáp ứng nhu cầu thực phẩm chất lượng của thị trường.