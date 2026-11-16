Xây dựng 'bức tường' vững chắc, ngăn chặn ma tuý xâm nhập vào học đường

Trang bị “lá chắn” trước cám dỗ ma túy

Trong bối cảnh hiện nay, ma túy học đường đang có những biến tướng vô cùng tinh vi, không còn giới hạn ở những hình thức truyền thống, chúng đang len lỏi vào cuộc sống dưới những vỏ bọc "bánh lười" chứa cần sa, "nước vui" pha ketamine, hay tinh dầu thuốc lá điện tử POD chứa chất gây nghiện với mùi vị trái cây.

Tháng 10/2026, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tiết học Gen Z mùa 2” với chủ đề "Chuyến xe - Hành trình của những lựa chọn", nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật về ma túy cho học sinh các trường THCS, THPT và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Sau buổi học trực tuyến, các bạn học sinh Trường THPT Đống Đa, Hà Nội đã có những buổi thảo luận cùng nhau cũng như trao đổi cùng cô phụ trách và đã trang bị được những kiến thức, tạo “lá chắn” vững chắc trước cám dỗ trước tệ nạn ma túy như: Nhận diện rõ được các thủ đoạn hình thức ma túy mới đang ngụy trang tinh vi trong đời sống học đường hàng ngày; những hậu quả nghiêm trọng về cả mặt pháp lý lẫn sức khỏe khi vô tình hay cố ý dính líu đến ma túy; rèn luyện kỹ năng từ chối dứt khoát trước mọi cám dỗ, cũng như bản lĩnh mà thế hệ trẻ cần có trong thời đại số. Mỗi kiến thức pháp luật được tiếp thu và thấu hiểu chính là một lớp "kháng thể" vững chắc giúp bảo vệ các em cùng những người xung quanh trước những cạm bẫy xã hội.

Cô và trò trường THPT Đống Đa thảo luận về kiến thức, tình huống trong công tác phòng, chống ma túy học đường. Ảnh: Kim Khánh

Nhận thức được tác hại của ma túy, em Đặng Phương Vy, học sinh lớp 12A1 chia sẻ, ngoài những buổi tuyên truyền tại trường học thì hiện nay mạng xã hội là kho thông tin giúp cho học sinh tiếp cận và tìm hiểu rõ về ma túy, cũng như là về những quy định pháp luật liên quan, từ đó mỗi bạn học sinh sẽ học được cách đưa ra lựa chọn đúng đắn để không bị vướng vào cám dỗ của ma túy và làm ảnh hưởng đến tương lai của bản thân.

"Em cũng mong muốn sẽ ngày càng có nhiều chương trình tuyên truyền về phòng, chống ma túy học đường mang tính sáng tạo hơn nữa, và cách thức tuyên truyền sẽ phổ biến hơn như cuộc thi vẽ tranh hoặc thuyết trình hay có thể tổ chức các cuộc thi giữa các trường…", Phương Vy cho biết thêm.

Em Đặng Phương Vy, học sinh lớp 12A1, trường THPT Đống Đa chia sẻ mong muốn có nhiều hơn nữa chương trình tuyên truyền về tác hại của ma túy học đường.

Chia sẻ về hậu quả khó lường của thuốc lá điện tử, em Vũ Trường Minh, học sinh lớp 12A9 cho biết, trong thời gian gần đây, có thông tin thuốc lá điện tử có thể sẽ ít tác hại hơn nhiều so với thuốc lá truyền thống, đây là thông tin chưa được chính xác. Vì hầu hết thuốc lá điện tử đều chứa nicotine, chất gây nghiện mạnh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ ở trẻ vị thành niên, ngoài ra còn có chứa nhiều hóa chất độc hại kim loại nặng như chì, niken, thiếc... có khả năng gây tổn thương phổi và làm tăng nguy cơ ung thư, ngộ độc cấp tính, rối loạn ý thức. Chính vì vậy, các bạn học sinh cần tỉnh táo trước những lời mời gọi và hiểu rằng thuốc lá điện tử không phải là một "trào lưu" vô hại mà là sản phẩm bị pháp luật nghiêm cấm.

Bày tỏ việc quyết tâm nói không với ma túy học đường, Minh chia sẻ thêm, nếu trong trường hợp bạn bè có mời dùng thử một lần thuốc lá điện tử, Minh ngay lập tức sẽ từ chối và cố gắng phân tích cho bạn hiểu những hậu quả khó lường của thuốc lá điện tử. Ngoài ra, sẽ cố gắng liên hệ đến thầy cô, nhà trường để có thể tìm ra biện pháp ngăn chặn và giải quyết vấn đề cho bạn.

Em Vũ Trường Minh, học sinh lớp 12A9 trường THPT Đống Đa chia sẻ mối nguy hiểm khi các bạn trẻ dùng thuốc lá điện tử.

Xây dựng thông điệp nhân văn "Không một mình"

Theo cô Trần Thị Thu Nga, Giáo viên - Bí thư Đoàn trường cho biết, phòng, chống ma túy học đường không phải là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng hay nhà trường, mà là hành trình đó đòi hỏi sự kết nối chặt chẽ của toàn xã hội. Từ phía gia đình cần đồng hành, lắng nghe, thấu hiểu tâm lý và giải tỏa áp lực cho các bạn trẻ. Cộng đồng sẻ chia, tạo ra những sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh để tuổi trẻ rèn luyện và phát triển.

Nhà trường xây dựng mạng lưới kiến thức phòng, chống ma túy vững chắc, học sinh cần sống và học tập có trách nhiệm. Tất cả sẽ tạo nên một bức tường vững chắc, đẩy xa mọi tệ nạn có nguy cơ xâm nhập vào học đường.

Năm học 2026-2027 ngay từ tháng 9, Sở GD&ĐT đã có văn bản tổ chức triển khai Hội thi “tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy dành cho học sinh năm 2026”. Ban Giám hiệu Trường THPT Đống Đa đã chỉ đạo các thầy cô giáo môn GDKT&PL hướng dẫn thể lệ và khuyến khích học sinh tham gia, sau đó Đoàn thanh niên đã lựa chọn 1 bài dự thi tốt nhất gửi thi cấp cụm.

Cô Trần Thị Thu Nga, Giáo viên - Bí thư Đoàn trường trao đổi về những kế hoạch sắp tới của nhà trường trong công tác phòng chống ma túy học đường.

Trong các giờ sinh hoạt tập thể, nhà trường luôn tích hợp phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh, đặc biệt là việc phòng, chống ma túy học đường. Thời gian tới Trường THPT Đống Đa sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy và các chất gây nghiện mới. Nhằm giúp học sinh có kiến thức, bản lĩnh nói không với ma túy, xây dựng môi trường lành mạnh, không ma túy, và lan truyền thông điệp “Chung tay đẩy lùi ma túy, không ai bị bỏ lại phía sau”.