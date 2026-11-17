Quang cảnh Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng bộ tiêu chí đánh giá để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: PGS, TS. Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, những năm qua, Nghệ An luôn quan tâm củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các đồng chí chủ trì hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Các cấp ủy duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, chuyên đề; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; gắn chất lượng sinh hoạt với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt ở một số nơi chưa đồng đều; nội dung còn dàn trải, chưa tập trung giải quyết những vấn đề khó, điểm nghẽn từ thực tiễn; tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình chưa cao. Việc đánh giá có nơi còn định tính, thiếu tiêu chí cụ thể, chưa phản ánh đúng thực chất.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ càng cấp thiết. Chi bộ phải phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, góp phần xây dựng chính quyền hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Phát biểu định hướng, đề dẫn hội thảo, PGS, TS Đoàn Minh Huấn khẳng định, chi bộ là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, nơi trực tiếp cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành nhiệm vụ và hành động. Sinh hoạt chi bộ là môi trường giáo dục, rèn luyện đảng viên, phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

PGS. TS. Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu định hướng, đề dẫn hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Theo PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, bên cạnh những chuyển biến tích cực, sinh hoạt chi bộ ở một số nơi vẫn còn hạn chế: chuẩn bị chưa kỹ, thảo luận chưa sâu, tự phê bình và phê bình chưa thực chất; việc theo dõi, kiểm chứng kết quả thực hiện nghị quyết chưa thường xuyên.

Do đó, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá không đơn thuần nhằm chấm điểm, xếp loại mà quan trọng hơn là tạo công cụ nâng cao chất lượng sinh hoạt. Bộ tiêu chí phải giúp cấp ủy, bí thư chi bộ theo dõi toàn diện quá trình chuẩn bị, điều hành thảo luận, ban hành nghị quyết, phân công nhiệm vụ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý và đại diện cấp ủy các địa phương, đơn vị dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

PGS, TS Đoàn Minh Huấn đề nghị hội thảo tập trung vào 4 nhóm vấn đề: làm sâu sắc cơ sở lý luận; đánh giá khách quan thực trạng giai đoạn 2017-2026; hoàn thiện cấu trúc bộ tiêu chí theo hướng kết hợp tiêu chuẩn chung với chỉ báo đặc thù; xây dựng phương pháp, quy trình và cơ chế sử dụng kết quả đánh giá bảo đảm khách quan, thực chất.

Bộ tiêu chí cần phản ánh việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; chất lượng chuẩn bị, điều hành thảo luận, thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình; chất lượng nghị quyết và kết quả tổ chức thực hiện.

Các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý và đại diện cấp ủy các địa phương, đơn vị dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Việc đánh giá phải kết hợp định lượng với định tính, có minh chứng cụ thể, tránh cào bằng giữa các loại hình chi bộ; bảo đảm khoa học, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, không làm tăng gánh nặng thủ tục cho cơ sở.

Hội thảo nhận được 78 bài tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý và đại diện cấp ủy các địa phương, đơn vị.

Trung tướng, GS.TS. Trần Vi Dân - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận. Ảnh: Phạm Bằng

Các tham luận tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong công tác đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay; đề xuất định hướng, giải pháp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phù hợp, khả thi, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và yêu cầu đổi mới công tác đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Trong đó, cần xác định đầy đủ nội hàm chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng các yếu tố về tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; xây dựng phương pháp nhận diện, đo lường và đánh giá thực chất, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

PGS.TS. Vũ Văn Phúc - Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trình bày tham luận. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiều ý kiến đề cập đến việc xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức đảng; chú trọng khả năng vận dụng nội dung chuyên đề vào thực tiễn và kiểm chứng kết quả sau sinh hoạt.

Cùng với đó, cần làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ và từng đảng viên trong chuẩn bị, tổ chức, tham gia sinh hoạt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi việc khắc phục những hạn chế được chỉ ra sau đánh giá.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh trình bày tham luận. Ảnh: Phạm Bằng

Từ thực tiễn các loại hình tổ chức đảng, đại biểu đề xuất tiêu chí phù hợp với đặc điểm từng lĩnh vực. Đối với chi bộ trong Quân đội, cần gắn với đặc điểm tổ chức, nhiệm vụ và môi trường hoạt động. Các đơn vị sự nghiệp, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học cần chú trọng chức năng chuyên môn và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đối với chi bộ thôn, bản, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, cần tính đến điều kiện địa bàn, đặc điểm dân cư và điều kiện tham gia sinh hoạt của đảng viên. Trong khi đó, ở khu vực đô thị, cần quan tâm đến đặc thù sinh hoạt chi bộ tổ dân phố, chất lượng thảo luận, tỷ lệ đảng viên tham dự, thời lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Bá Kim - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk trình bày tham luận. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu thống nhất cho rằng, bộ tiêu chí phải bảo đảm tính khoa học, toàn diện, thống nhất nhưng linh hoạt theo từng loại hình chi bộ.

Đánh giá không chỉ dừng ở quy trình, thời gian, tỷ lệ tham dự hay hồ sơ, sổ sách mà quan trọng hơn là chất lượng thảo luận, tinh thần tự phê bình và phê bình, khả năng giải quyết vấn đề phát sinh và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, hội thảo đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, với 55 tham luận và nhiều ý kiến trao đổi tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu cấp thiết, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương, đồng thời, đáp ứng đòi hỏi nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới.

Hội thảo thống nhất bộ tiêu chí phải được xây dựng trên cơ sở lý luận vững chắc, bám sát vai trò, chức năng của chi bộ; lấy 3 yếu tố lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu làm thước đo chất lượng sinh hoạt.

Các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý và đại diện cấp ủy các địa phương, đơn vị dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Việc đánh giá không chỉ căn cứ vào nền nếp, thời gian, quy trình tổ chức mà quan trọng hơn là chất lượng nghị quyết, sự chuyển biến của đảng viên và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bộ tiêu chí cần bảo đảm tính khoa học, khách quan, khả thi, có khả năng phân loại; kết hợp định lượng với nhận xét định tính và minh chứng cụ thể.

Từ thực tiễn Nghệ An, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh 3 bài học: chi bộ mạnh tạo nên phong trào mạnh; đánh giá phải được lượng hóa bằng tiêu chí rõ ràng; kết quả phát triển và đời sống nhân dân là thước đo quan trọng của chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý và đại diện cấp ủy các địa phương, đơn vị dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội thảo để tiếp tục hoàn thiện dự thảo bộ tiêu chí, bảo đảm phù hợp với từng loại hình chi bộ, góp phần khắc phục bệnh hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt và xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.