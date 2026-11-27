Các đại biểu tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ quan Đảng ủy UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Xuân Khu - TTXVN

Khi các mô hình đã hiện diện ở nhiều nơi, vấn đề đặt ra là duy trì hoạt động thường xuyên, tạo điều kiện để người dân tham gia và đưa việc học tập, làm theo Bác vào sinh hoạt, học tập, lao động hằng ngày. Đây cũng là trọng tâm được các đại biểu thảo luận tại Tọa đàm góp ý dự thảo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, diễn ra ngày 27/11 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đoàn viên thanh niên đọc sách giới thiệu thân thế, sự nghiệp và những lời dạy của Bác trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của cơ quan Đảng ủy UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Xuân Khu - TTXVN

Dự thảo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố xây dựng gồm 5 nhóm, 20 nội dung và 52 tiêu chí thành phần. Ba nhóm về chất lượng nội dung, hiệu quả hoạt động và tác động xã hội chiếm 80% tổng trọng số. Góp ý về cách đánh giá, các đại biểu đề nghị làm rõ mức độ tham gia, khả năng tiếp cận và những thay đổi có thể ghi nhận ở từng nhóm đối tượng. Số buổi sinh hoạt, số tài liệu trưng bày hay số thiết bị được đầu tư có thể phản ánh quy mô triển khai. Hiệu quả của mô hình còn thể hiện qua việc người dân sử dụng các tài liệu ấy ra sao, tham gia những hoạt động gì và vận dụng điều đã học như thế nào.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, phát biểu kết luận tọa đàm. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị đánh giá chất lượng nội dung của bộ tiêu chí theo mức độ phù hợp với đối tượng, ngành nghề, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và đặc điểm địa bàn. Hiệu quả hoạt động cần được xem xét qua chất lượng trải nghiệm và khả năng đáp ứng nhu cầu của người tham gia, trong đó có các hoạt động văn học, nghệ thuật. Tác động xã hội cần thể hiện qua những việc làm cụ thể, từ ý thức chấp hành pháp luật đến cách ứng xử văn minh nơi công cộng. Về cơ sở vật chất, bà đề xuất xây dựng không gian theo hướng mở, gần gũi, phù hợp với nguồn lực. Năng lực quản lý, vận hành cần được đánh giá qua khả năng phối hợp và duy trì hoạt động thường xuyên, kể cả ở những nơi người phụ trách làm việc kiêm nhiệm.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh, đề nghị đánh giá chất lượng nội dung của bộ tiêu chí theo mức độ phù hợp với đối tượng, ngành nghề. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Quốc Thắng, giảng viên cao cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, dự thảo bộ tiêu chí làm rõ cách đánh giá chất lượng hiện vật, tư liệu trưng bày, hiệu quả sinh hoạt chuyên đề và khả năng tương tác với cộng đồng trên môi trường số. Theo ông, với nội dung trưng bày, cần coi trọng giá trị thông tin của từng hiện vật, tư liệu. Các câu lạc bộ, buổi sinh hoạt chuyên đề và hoạt động nghệ thuật cần tạo cơ hội để người dân thường xuyên tham gia, trao đổi. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Quốc Thắng đề xuất dành trọng số cao nhất cho tiêu chí về tác động của mô hình đối với đời sống cộng đồng, thể hiện qua việc vận dụng những giá trị văn hóa Hồ Chí Minh vào học tập, công việc và sinh hoạt hằng ngày.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm cho rằng bộ tiêu chí cần giúp các cơ quan, đơn vị định hướng xây dựng và phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đồng thời làm căn cứ đánh giá chất lượng mô hình. Để khắc phục sự trùng lặp trong dự thảo, ông đề xuất sắp xếp từ 5 nhóm xuống còn 4 nhóm, mỗi nhóm gồm 5 tiêu chí. Trong đó, hiệu quả hoạt động và tác động xã hội được gộp vào cùng một nhóm, xem xét mức độ đáp ứng nhu cầu, khả năng thu hút người tham gia và tác động đến nhận thức, hành vi. Ông cũng đề nghị bổ sung tiêu chí về tổ chức không gian số vào nhóm phương tiện và môi trường trải nghiệm.

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm cho rằng bộ tiêu chí cần giúp các cơ quan, đơn vị xác định hướng xây dựng và phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đồng thời làm căn cứ đánh giá chất lượng mô hình. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Về cách chấm điểm, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm đề xuất dành 30 điểm cho mỗi nhóm chất lượng nội dung và chủ đề, hiệu quả hoạt động và tác động xã hội. Hai nhóm phương tiện và môi trường trải nghiệm, năng lực quản lý và vận hành được đề xuất 20 điểm mỗi nhóm. Theo ông, cách phân bổ này giúp bộ tiêu chí dễ áp dụng và làm rõ những nội dung cần ưu tiên.

Từ thực tiễn triển khai, các đại biểu đề nghị xây dựng một khung tiêu chí chung, đồng thời hướng dẫn cách áp dụng và thu thập minh chứng theo từng loại hình. Ở cơ quan hành chính, có thể xem xét việc học tập và làm theo Bác qua tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân. Ở trường học, trọng tâm là giáo dục nhân cách, đạo đức và lý tưởng sống. Tại khu dân cư, các hoạt động có thể gắn với xây dựng nếp sống văn minh, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng.

Phát biểu kết luận tọa đàm, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Thành phố hiện có 7.677 mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, song chất lượng hoạt động còn chưa đồng đều. Sau tọa đàm, Sở sẽ rà soát những nội dung trùng lặp, xây dựng các tiêu chí theo hướng mở để phù hợp với từng loại hình, đồng thời nghiên cứu bổ sung tiêu chí đánh giá mô hình trên môi trường số. Dự thảo sau khi chỉnh sửa sẽ được lấy ý kiến thêm trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng đề nghị dự thảo bộ tiêu chí làm rõ cách đánh giá chất lượng hiện vật, tư liệu trưng bày, hiệu quả sinh hoạt chuyên đề và khả năng tương tác với cộng đồng trên môi trường số. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, bộ tiêu chí cần giúp Thành phố lựa chọn, công nhận và nhân rộng những mô hình tiêu biểu. Bà nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là các mô hình được duy trì lâu dài và hiện diện tự nhiên trong đời sống cộng đồng. Đây là căn cứ để xem xét hiệu quả của từng mô hình sau các đợt phát động, khi việc học tập và làm theo Bác được tiếp tục trong sinh hoạt, học tập và công việc hằng ngày.