Xây dựng bộ sản phẩm quà tặng du lịch

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố tặng quà là chiếc túi vải có in hình Văn miếu Trấn Biên cho du khách tại Hội chợ mùa thu Hà Nội năm 2025.

Ngoài nhiệm vụ chính là nhận diện thương hiệu, bộ sản phẩm QTDL còn góp phần thể hiện tính chuyên nghiệp, làm quà tặng trong công tác đối ngoại, đón tiếp đoàn khảo sát, famtrip (khảo sát, kết nối các điểm du lịch) và các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Quảng bá du lịch từ vật phẩm quà tặng

Với mục tiêu xây dựng bộ sản phẩm QTDL mang tính đặc trưng, thể hiện bản sắc văn hóa, lịch sử và hình ảnh điểm đến du lịch của thành phố Đồng Nai, các sản phẩm trong bộ sản phẩm QTDL là các sản phẩm thủ công, sản phẩm đặc trưng, có sự đồng bộ về thiết kế, nhận diện thương hiệu du lịch Đồng Nai. Những hình ảnh điểm đến sinh thái, di tích, danh thắng… được lựa chọn đưa vào bộ sản phẩm QTDL gồm: Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, cầu Hóa An, Văn miếu Trấn Biên, Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết), Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Khu di tích lịch sử quốc gia Sóc Bom Bo…

Đến nay, bộ sản phẩm QTDL là những vật dụng thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày như: sổ tay du lịch, túi đeo, bút (viết), quà lưu niệm đặc trưng… được thực hiện sử dụng làm quà tặng cho đại biểu, du khách trong các sự kiện văn hóa, du lịch trong và ngoài thành phố.

Trong quá trình thực hiện xây dựng bộ sản phẩm QTDL, Trung tâm XTĐTTMDL đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc cung cấp thông tin, hình ảnh, tư liệu; tham gia góp ý về ý tưởng, thiết kế, maket và nội dung sản phẩm; rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các phương án thiết kế bảo đảm tính đồng bộ, thẩm mỹ, khả năng nhận diện hình ảnh du lịch Đồng Nai và tính ứng dụng thực tế.

Nhận diện thương hiệu du lịch Ðồng Nai

Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm XTĐTTMDL cho biết: Bộ sản phẩm QTDL cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, phù hợp với định hướng đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và xây dựng hình ảnh thành phố Đồng Nai. Việc triển khai bộ sản phẩm QTDL bước đầu phục vụ công tác đối ngoại, XTĐTTMDL, góp phần giới thiệu hình ảnh, văn hóa, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch của thành phố Đồng Nai đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đối tác và du khách.

Đây là cơ sở để trung tâm tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện danh mục sản phẩm quà tặng theo từng nhóm đối tượng, chương trình và sự kiện; đồng thời tăng cường liên kết giữa sản phẩm quà tặng với các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương và các điểm đến du lịch nhằm nâng cao tính đa dạng, tính đặc trưng và giá trị quảng bá của bộ sản phẩm QTDL, từng bước hình thành danh mục quà tặng mang dấu ấn riêng của thành phố Đồng Nai, có giá trị sử dụng và quảng bá trong thời gian tới.

Đến nay, Trung tâm XTĐTTMDL đã triển khai thực hiện xây dựng Bộ sản phẩm QTDL của thành phố Đồng Nai năm 2026. Kết quả thực hiện góp phần xây dựng các sản phẩm quà tặng mang hình ảnh đặc trưng của Đồng Nai, phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch và các hoạt động giao lưu, hợp tác của thành phố.