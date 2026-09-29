Xây dựng bộ máy liêm chính, tập trung xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương dự và chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 9 tháng năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng năm 2026, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc báo cáo kết quả của Ban Chỉ đạo trong 9 tháng năm 2026.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường; các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo cơ quan tố tụng và các cơ quan liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Việc rà soát, các khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo tháo gỡ đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp bộ máy được quan tâm chỉ đạo quyết liệt.

Cơ quan thường trực và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo duy trì thực hiện tốt công tác xử lý đơn, thư về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đảm bảo theo quy định.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo dự phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Công tác phòng ngừa là giải pháp then chốt nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa.

Đồng chí giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tăng cường tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, quy định của Trung ương, đồng thời rà soát hệ thống pháp luật để kịp thời kiến nghị tháo gỡ bất cập.

Để nâng cao hiệu quả điều hành, cần xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, dùng chung tích hợp thông tin từ các ngành Thanh tra, Kiểm tra, Tài chính và Thi hành án. Trên cơ sở đó rà soát, phân loại, giải quyết dứt điểm các bản án đủ điều kiện thi hành và tổng hợp các trường hợp tồn đọng kéo dài để kiến nghị Trung ương cho phép áp dụng cơ chế đặc thù tháo gỡ.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với kiểm soát quyền lực, xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp liêm chính và kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện của HĐND, MTTQ, các đoàn thể, báo chí và Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tập trung xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, các công trình trụ sở, nhà, đất dôi dư; các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

Trong công tác điều tra, xử lý, các lực lượng chức năng cần đẩy nhanh tiến độ xác minh, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản.

Trong đó, Đảng ủy Công an tỉnh có trách nhiệm bám sát kết quả xử lý của Bộ Công an đối với những vụ án liên quan. Các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan khối Nội chính phải tăng cường bám sát địa bàn, chủ động kiểm soát các lĩnh vực nhạy cảm để ngăn chặn vi phạm từ sớm, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành lớn.