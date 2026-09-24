Xây dựng 'bộ lọc' trước hàng giả

Lực lượng chức năng phường Phú Thủy kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ các loại giày, dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

Đằng sau một món hàng “giá rẻ”

Trong đợt kiểm tra một hộ kinh doanh trên đường Võ Văn Kiệt, Công an phường Phú Thủy phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng phát hiện 48 đôi giày, dép gắn nhãn hiệu Nike và Adidas có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, tổng trị giá gần 7,95 triệu đồng.

Sau khi xác minh, toàn bộ số hàng hóa được xác định là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Ngày 21/7, Công an phường Phú Thủy xử phạt hộ kinh doanh 11 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Chị Nguyễn Thị Hương, ở phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết: “Trước đây thường chú ý đến giá, mẫu mã và lượng khách của cửa hàng. Sau những vụ phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc, tôi quan tâm nhiều hơn đến nguồn hàng, hóa đơn và thông tin sản phẩm. Nếu người bán không chứng minh được nguồn gốc hoặc thông tin sản phẩm không rõ ràng thì tôi sẽ cân nhắc, không mua”.

Một sản phẩm có giá rẻ không đồng nghĩa đó là hàng giả hay hàng vi phạm. Tuy nhiên, mức giá thấp bất thường có thể là lý do để người mua dừng lại và kiểm tra kỹ hơn, thay vì quyết định chỉ vì tâm lý muốn mua được món hàng “hời”.

Từ ngày 15/12/2025 - 14/8/2026, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, đấu tranh với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và kiểm soát một số mặt hàng như gạo, vật liệu xây dựng. Qua đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.013 vụ, xử lý 934 vụ, tổng số tiền xử phạt hơn 7,63 tỷ đồng.

Bộ lọc bắt đầu từ người mua

Nếu trước đây, việc mua bán chủ yếu diễn ra tại cửa hàng, chợ hoặc siêu thị thì nay, một món hàng có thể xuất hiện trên mạng xã hội, trong một phiên livestream, chỉ sau vài thao tác trên điện thoại, hàng sẽ được giao tận nhà. Sự thuận tiện này đồng thời tạo ra một khoảng cách mới: người mua quyết định giao dịch mà chưa từng trực tiếp nhìn thấy sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Thảo, ở xã Đức Trọng cho biết: “Tôi thường mua hàng trực tuyến nên việc tìm hiểu thông tin người bán trở thành khâu quan trọng trước khi đặt hàng. Tôi thường xem kỹ thông tin người bán, phản hồi của khách hàng và chính sách đổi trả. Nếu giá thấp hơn quá nhiều so với mặt bằng chung và người bán không cung cấp được thông tin rõ ràng thì tôi sẽ không mua”.

Người tiêu dùng không phải lúc nào cũng có khả năng xác định một sản phẩm thật hay giả chỉ bằng mắt thường. Vì vậy, “bộ lọc” không nhất thiết bắt đầu bằng việc phải am hiểu chuyên môn, mà từ những câu hỏi cơ bản: hàng của ai, từ đâu, thông tin trên sản phẩm có đầy đủ không và người bán có sẵn sàng cung cấp thông tin về hàng hóa hay không.

Với hàng mua trực tiếp, người tiêu dùng có thể kiểm tra nhãn hàng hóa, thông tin nhà sản xuất, xuất xứ, hạn sử dụng, bao bì và yêu cầu cung cấp hóa đơn, chứng từ khi cần thiết. Với hàng mua trực tuyến, cần chú ý đến thông tin người bán, địa chỉ liên hệ, phản hồi của khách hàng, chính sách đổi trả và những bất thường về giá hoặc thông tin sản phẩm.

Thời gian qua, cùng với kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh.

Từ thực tế xử lý các vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần kiểm tra nguồn gốc, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng, thông tin nhà sản xuất và lựa chọn những địa chỉ mua bán có uy tín. Người dân khi phát hiện hàng hóa có dấu hiệu bất thường cần lưu giữ thông tin, chứng từ liên quan và phản ánh đến cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý.