Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thành ủy Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW. (Ảnh: QUANG THỌ)

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 22/8/2026 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Kế hoạch số 09-KH/TW, ngày 15/9/2026 của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng bộ học liệu số tương tác cao về tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi là học liệu số) như sau:

Hướng dẫn nhằm thống nhất quy chuẩn, quy trình rà soát, thu thập, số hóa tư liệu gốc, hiện vật, kỷ vật, công trình, di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và hồ sơ thực hành Chỉ thị số 07-CT/TW; làm căn cứ để cấp ủy cụ thể hóa thành kế hoạch, phân công, kiểm tra.

Hình thành kho tài nguyên số chính xác, chính thống, liên thông; tích hợp vào kho dữ liệu số dùng chung của Đảng, vận hành trên hệ thống thông tin Tuyên giáo, kết nối với Sổ tay đảng viên điện tử.

Cung cấp nguồn dữ liệu trực tiếp cho Bộ học liệu số tương tác cao dùng chung trong toàn Đảng, hệ thống chính trị; góp phần hoàn thiện hệ thống học liệu số theo từng nhóm đối tượng, liên thông với kho dữ liệu số quốc gia về lý luận chính trị, văn kiện, lịch sử Đảng, Di sản Hồ Chí Minh đến năm 2030 theo Nghị quyết số 25-NQ/TW.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu dữ liệu rõ nguồn gốc, xuất xứ, niên đại; được hội đồng thẩm định trước khi bàn giao. Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đối chiếu với bộ Hồ Chí Minh toàn tập (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật); sự kiện đối chiếu với Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử; trích dẫn ghi đủ tên sách, tập, trang, đơn vị biên soạn, nhà xuất bản, năm xuất bản.

Kiểm soát trí tuệ nhân tạo, không tái tạo, giả lập giọng nói, hình ảnh, bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh; công cụ trí tuệ nhân tạo chỉ truy xuất, trả lời từ kho dữ liệu đã thẩm định và dẫn nguồn chính thống; sản phẩm có sử dụng trí tuệ nhân tạo phải ghi rõ.

Dữ liệu lưu trữ trên hạ tầng số trong nước; chấp hành quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, an toàn thông tin mạng, quyền tác giả, dữ liệu cá nhân.

Kế thừa kết quả số hóa của cơ quan lưu trữ, bảo tàng, di tích, báo chí địa phương; không xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu riêng lẻ; dữ liệu theo tiêu chuẩn kỹ thuật mở, sẵn sàng chia sẻ, liên thông với nền tảng số công tác tư tưởng dùng chung; không biên soạn lại nội dung Trung ương đã phát hành.

Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, nhất là thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, kiều bào.

Cấp ủy, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả, không khoán trắng cho cơ quan chuyên trách; mỗi việc giao một đơn vị chủ trì, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; lấy chất lượng sản phẩm, mức độ khai thác thực tế làm thước đo, khắc phục bệnh hình thức, báo cáo không đúng thực chất.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cấp ủy chỉ đạo rà soát, lập danh mục, số hóa 5 nhóm tài nguyên, bao gồm: (1) Văn bản, trước tác, tư liệu lưu trữ; (2) Hiện vật, kỷ vật; (3) Di tích, địa điểm lưu niệm; (4) Tư liệu nghe - nhìn, hồi ức nhân chứng; (5) Hồ sơ thực hành Chỉ thị số 07-CT/TW.

Về Khung học liệu số và sản phẩm, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, dữ liệu sau số hóa được biên tập, phân loại theo 4 nhánh của Bộ học liệu số tương tác cao. Mỗi tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương bảo đảm mức tối thiểu; nơi có điều kiện xây dựng nhiều hơn.

Nhánh 1: Nghiên cứu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (mức tối thiểu: Toàn bộ tư liệu gốc trong danh mục; 01 tuyển tập công trình nghiên cứu tiêu biểu của địa phương, ngành).

Nhánh 2: Giáo dục lý luận chính trị (mức tối thiểu: 05 mô-đun; 100 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, nguồn; 10 tình huống thực hành).

Nhánh 3: Tuyên truyền, lan tỏa không gian văn hóa số (mức tối thiểu: 01 tham quan ảo cho mỗi di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh; 10 video ngắn; 05 sản phẩm đồ họa thông tin).

Nhánh 4: Công cụ thực hành và tự đánh giá (mức tối thiểu: 10 hồ sơ điển hình; 01 bộ tiêu chí cam kết áp dụng thống nhất trong đảng bộ)

Hướng dẫn ban hành quy trình 7 bước, kèm 6 phụ lục về: Phân công nhiệm vụ, sản phẩm, thời hạn; Mẫu danh mục tư liệu đăng ký số hóa; Tiêu chuẩn kỹ thuật số hóa; Mẫu phiếu thẩm định; mẫu văn bản đồng ý cho sử dụng tư liệu; Giải thích thuật ngữ, ký hiệu công nghệ.

Toàn văn Hướng dẫn xem tại đây Hướng dẫn số 20 - HD/BTGTW