Hà Nội đang đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thao trong nhân dân. Ảnh: Thư Lâm.

Mỗi người khỏe mạnh là góp phần xây dựng cả cộng đồng khỏe mạnh. Từ tinh thần đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 448/KH-UBND về triển khai phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội và 100% xã, phường trên địa bàn Thành phố triển khai các mô hình tập luyện thể dục, thể thao.

Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố sẽ phát triển mạng lưới câu lạc bộ, nhóm tập tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện để người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp với sức khỏe, độ tuổi và điều kiện sinh hoạt.

Đáng chú ý, việc triển khai phong trào được thực hiện đến từng hộ gia đình. Chính quyền cơ sở có trách nhiệm công khai địa điểm, lịch tập, người phụ trách, cách thức đăng ký và các khoản thu để người dân chủ động tham gia.

Thành phố sẽ tạo điều kiện để người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp với sức khỏe, độ tuổi và điều kiện sinh hoạt. Việc đăng ký tham gia được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, bằng phiếu giấy hoặc biểu mẫu điện tử. Các địa phương phải phân biệt số người đăng ký, số người đã tham gia và số người thực tế duy trì tập luyện thường xuyên.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm triển khai phong trào diễn ra từ ngày 1/12/2026 đến 31/3/2027. Trong giai đoạn này, Hà Nội tổ chức các mô hình điểm tại 7 địa phương và các mô hình của tổ chức chính trị – xã hội, tận dụng cơ sở vật chất, địa điểm và lực lượng hướng dẫn hiện có.

Mỗi mô hình tập luyện theo nhóm đối tượng phải có tối thiểu 100 người tham gia. Đối với mô hình gia đình, quy mô tối thiểu là 30 hộ, mỗi hộ có ít nhất 2 thành viên cùng tập luyện. Các mô hình được yêu cầu duy trì tập luyện tối thiểu 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi ít nhất 30 phút.

Từ kết quả triển khai thí điểm, Thành phố sẽ đánh giá, điều chỉnh và nhân rộng mô hình trong giai đoạn 2027–2030, hướng tới hình thành các nhóm tập luyện ổn định tại từng khu dân cư.

Để hỗ trợ người dân lựa chọn môn thể thao, Hà Nội xây dựng bộ học liệu số với video, bài tập mẫu và tài liệu hướng dẫn các môn điền kinh, võ cổ truyền, Vovinam, thể dục Sports Aerobic, bóng rổ, bóng đá và bài thể dục theo nhạc. Các tài liệu được phổ biến thông qua mã QR tại cơ sở, trường học, công sở và các nhóm tập luyện, giúp người dân tiếp cận nội dung hướng dẫn phù hợp.

Sau khi nhận được thông tin thành phố Hà Nội sẽ triển khai xây dựng bộ học liệu số các môn thể thao để mọi người dân có thể tiếp cận, người dân thành phố rất phấn khởi.

Bà Nguyễn Kim Thanh (phường Hồng Hà, Hà Nội) cho biết: “Hiện nay, phong trào tập aerobic và các bài thể dục theo nhạc rất phát triển, nhất là ở các công viên, vườn hoa, các không gian công cộng. Nhưng mọi người chủ yếu luyện tập theo những clip trên mạng xã hội. Đôi khi chúng tôi không biết bài nào thật sự tốt cho sức khỏe. Nếu được thành phố cung cấp video, tài liệu chuẩn hóa, việc luyện tập sẽ được nâng cao hiệu quả”.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị sử dụng biểu mẫu điện tử và công cụ số để quản lý đăng ký, điểm tập, câu lạc bộ, học liệu và tổng hợp số liệu. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan quản lý phải đối chiếu danh sách đăng ký với số người thực tế tham gia, đánh giá khả năng duy trì hoạt động của từng mô hình. Hà Nội sẽ tổ chức sơ kết đợt cao điểm, sơ kết giữa kỳ và xem xét khen thưởng, nhân rộng các mô hình có tỷ lệ duy trì tập luyện hơn 85%.