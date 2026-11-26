ESG trở thành yêu cầu của phát triển

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong nhận định, sau khoảng 20 năm, phát triển bền vững không còn là lựa chọn riêng của từng quốc gia mà đã trở thành yêu cầu mang tính thời đại. Các quốc gia muốn duy trì năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào nền kinh tế thế giới đều phải quan tâm đồng thời đến ba trụ cột kinh tế, môi trường và xã hội.

Chuyên gia kinh tế TS Nguyễn Minh Phong. Ảnh: BTC.

Đáng chú ý, ESG đang chuyển dần từ hoạt động mang tính tự nguyện thành yêu cầu gắn với chiến lược phát triển quốc gia và khả năng tham gia thị trường của doanh nghiệp. Sản phẩm muốn xuất khẩu không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giá cả mà còn phải chứng minh được quy trình sản xuất, khả năng kiểm soát tác động môi trường, tái chế và trách nhiệm xã hội.

Theo chuyên gia kinh tế TS Nguyễn Minh Phong, doanh nghiệp không thực hành ESG sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường quốc tế, bởi các tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là sức ép mà nền kinh tế Việt Nam phải chuẩn bị, nhất là khi các yêu cầu về phát thải, sử dụng tài nguyên và trách nhiệm trong sản xuất tiếp tục được nâng lên.

Cùng với việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và thực hành ESG ở cấp quốc gia, nhiều nước đang hoàn thiện hệ thống thể chế, tăng cường công cụ thuế, kiểm toán, thanh tra, giám sát và xây dựng các tiêu chí đo lường. Ở cấp độ doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra là giảm sử dụng tài nguyên không tái tạo, giảm phát thải carbon, hạn chế rác thải, phát triển công nghiệp tái chế, sử dụng vật liệu mới và đầu tư công nghệ xanh.

Mặt trận cần phát huy vai trò kết nối

Từ thực tiễn trên, TS Nguyễn Minh Phong cho rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vị trí quan trọng trong thúc đẩy ESG và tăng trưởng xanh. Với hệ thống tổ chức, các tổ chức thành viên, đội ngũ chuyên gia và khả năng tập hợp nhiều tầng lớp nhân dân, Mặt trận có điều kiện kết nối các nguồn lực vật chất, trí tuệ và con người để triển khai những nhiệm vụ này.

Theo ông Phong, trước mắt, Mặt trận và từng ban, đơn vị, hội đồng tư vấn cần xây dựng chương trình hành động về phát triển kinh tế xanh và thực hành ESG, xác định nội dung phù hợp với chức năng, phạm vi hoạt động của từng đơn vị. Việc này cần được triển khai đồng bộ, tránh tình trạng ESG chỉ được đề cập trong các hội thảo mà chưa trở thành nhiệm vụ thường xuyên.

Một nhiệm vụ quan trọng là tham gia xây dựng, phản biện và hoàn thiện thể chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn về phát triển xanh và ESG. Việt Nam cần cập nhật các tiêu chí, tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là những yêu cầu từ các thị trường lớn như châu Âu, để doanh nghiệp có khả năng thích ứng, tránh bị loại khỏi chuỗi cung ứng do không đáp ứng được các điều kiện mới.

Mặt trận cũng cần trở thành kênh tiếp nhận, kết nối và phản ánh những khó khăn, sáng kiến từ cộng đồng doanh nghiệp. Qua các diễn đàn đối thoại, doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý có thể cùng nhận diện vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó kiến nghị điều chỉnh chính sách phù hợp.

TS Nguyễn Minh Phong đồng thời đề xuất tăng cường tuyên truyền chuyên sâu, tổ chức các cuộc thi về kinh tế xanh và thực hành ESG cho từng nhóm đối tượng; tôn vinh những mô hình tốt và nâng cao nhận thức về trách nhiệm tuân thủ. Đặc biệt, cần đẩy mạnh số hóa, xây dựng hệ thống dữ liệu lớn về ESG và tăng trưởng xanh, bảo đảm thông tin được cập nhật, liên thông giữa Mặt trận, các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp và người dân.

Theo ông Phong, công tác truyền thông cũng cần đổi mới hình thức. Thay vì chỉ dựa vào hội thảo hay văn bản tuyên truyền, Mặt trận có thể đặt hàng các sản phẩm phim ảnh, chương trình nghệ thuật và nội dung văn hóa trên nền tảng số để đưa thông điệp phát triển xanh đến gần hơn với công chúng.

Huy động nguồn lực xã hội, tạo giá trị cộng đồng

Nếu TS Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh vai trò hoàn thiện thể chế, xây dựng dữ liệu và lan tỏa nhận thức thì ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam tập trung vào khả năng kết nối nguồn lực và tạo dựng niềm tin xã hội trong thực hành ESG.

Theo ông Thực, vai trò của Mặt trận không chỉ nằm ở tuyên truyền, vận động mà còn ở khả năng kết nối các chủ thể, hình thành mạng lưới hợp tác, xây dựng cơ sở dữ liệu, thúc đẩy cơ chế phối hợp và giám sát việc thực hiện chính sách. Khi các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và đơn vị công nghệ cùng tham gia giải quyết một vấn đề cụ thể, nguồn lực được huy động không chỉ là tiền bạc mà còn có công nghệ, nhân lực và kinh nghiệm tổ chức.

Ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam. Ảnh:BTC.

Ông Thực dẫn chứng từ việc tham gia tổ chức giải chạy cộng đồng UpRace diễn ra từ ngày 10/10 đến 6/11 vừa qua. Chương trình thu hút hơn 1,5 triệu người tham gia, với cơ chế đóng góp 1.000 đồng cho mỗi km chạy hoặc đi bộ. Từ hoạt động thể thao cộng đồng, chương trình tạo sự kết nối giữa tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các đơn vị công nghệ, huy động được hơn 2 tỷ đồng dành cho các hoạt động học bổng, chuyển đổi công nghệ số và chỉnh hình cho người khuyết tật.

Theo ông Thực, giá trị của mô hình này không chỉ nằm ở số tiền quyên góp mà còn ở cách thức tạo ra sự tham gia của nhiều chủ thể. Người dân tham gia hoạt động cộng đồng, công nghệ hỗ trợ kết nối và ghi nhận kết quả, doanh nghiệp đồng hành bằng nguồn lực, còn tổ chức xã hội đảm nhận vai trò tập hợp và tổ chức thực hiện.

Từ thực tiễn đó, ông cho rằng cần thay đổi cách nhìn về huy động nguồn lực xã hội. Không nên chỉ coi đây là hoạt động vận động, kêu gọi tài trợ, mà phải tạo ra những cơ chế hợp tác để các bên cùng có trách nhiệm và cùng tạo ra giá trị.

Đặc biệt, người khuyết tật và các nhóm yếu thế không nên chỉ được nhìn nhận là đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh mà còn là chủ thể có thể đóng góp cho sự phát triển xã hội nếu được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, giáo dục, việc làm và các cơ hội phù hợp. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về địa bàn khó khăn, hộ nghèo, người khuyết tật và nhu cầu hỗ trợ cũng sẽ giúp các tổ chức xã hội, doanh nghiệp kết nối nguồn lực đúng đối tượng, đúng nhu cầu và thuận lợi hơn trong giám sát.

Một vấn đề được đặt ra tại hội thảo là ESG không thể chỉ giới hạn trong hoạt động quản trị của doanh nghiệp. Nếu phát triển bền vững là mục tiêu chung thì người dân phải vừa là chủ thể tham gia, vừa là đối tượng thụ hưởng và giám sát kết quả.

Điều này đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy đồng thời vai trò kết nối nguồn lực, thúc đẩy đồng thuận và giám sát xã hội. Các chương trình bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người yếu thế hay vận động doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội đều có thể trở thành nội dung cụ thể để triển khai ESG.

Tuy nhiên, hiệu quả không thể chỉ đo bằng số cuộc vận động hay số đơn vị đăng ký tham gia mà cần được đánh giá bằng những thay đổi thực tế trong đời sống. Mặt trận cần phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội, tiếp nhận ý kiến người dân về tác động môi trường, điều kiện lao động, chất lượng các công trình và việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.