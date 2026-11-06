Xây dựng Bồ Bản thành hình mẫu khu dân cư đoàn kết, văn minh, hạnh phúc

Gìn giữ, bồi đắp những giá trị tốt đẹp của dân tộc

Phát biểu tại ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh chị em và thế hệ thanh thiếu niên địa phương. Đồng chí bày tỏ sự vui mừng khi về dự, chung vui với nhân dân thôn Bồ Bản trong ngày hội giàu ý nghĩa này. Theo Thường trực Ban Bí thư, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay diễn ra trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đây là dịp quan trọng để các tầng lớp nhân dân cùng phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang gặp gỡ các cụ cao tuổi tại ngày hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Theo Thường trực Ban Bí thư, đây không chỉ là tư tưởng có giá trị định hướng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành và từng người dân trong việc gìn giữ, bồi đắp những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư phân tích: Văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc có mối quan hệ gắn bó mật thiết, không thể tách rời. Văn hóa là chất keo kết nối con người, vun đắp tình làng nghĩa xóm, tình cảm gia đình, dòng họ và sự gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng. Ngược lại, chính tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân là nền tảng vững chắc để các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, trao truyền và phát huy qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, việc tổ chức kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định văn hóa không xa vời mà hiện diện trong nếp sống, cách ứng xử, tình cảm và trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình, làng xóm, quê hương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến dự ngày hội.

Thường trực Ban Bí thư bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Vang trong thời gian qua. Kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, tạo nền tảng thuận lợi để địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển giai đoạn tới. Đáng chú ý, hệ thống chính trị tại địa phương được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng nhanh chóng, thuận lợi thông qua môi trường điện tử. Những kết quả đó cho thấy nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Với thôn Bồ Bản, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, ban công tác Mặt trận và cộng đồng dân cư trong gìn giữ truyền thống lịch sử, văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết. Những giá trị được hình thành, vun đắp qua nhiều thế hệ chính là vốn quý của địa phương, cần tiếp tục được bảo vệ và phát huy trong quá trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Xây dựng làng quê Bồ Bản giàu đẹp, văn minh

Để phát huy hơn nữa các kết quả đạt được, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thôn văn hóa đặc trưng Bồ Bản và khát vọng phát triển của xã Hòa Vang, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã cùng nhân dân địa phương tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Trước hết, tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xem đây là nền tảng và động lực quan trọng trong xây dựng, phát triển địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần phát huy tinh thần trách nhiệm, vun đắp tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái; cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà tặng cho chính quyền xã Hòa Vang và các gia đình tiêu biểu trên địa bàn.

Thứ hai, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Việc xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa cần gắn với trách nhiệm giữ gìn nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh. Đồng thời, địa phương cần chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp, an toàn. Thứ ba, đặc biệt quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn bản sắc và cốt cách làng quê Bồ Bản. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lưu ý địa phương chú trọng bảo vệ kiến trúc, cảnh quan và không gian tâm linh của đình làng Bồ Bản. Địa phương cần nghiên cứu gắn các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Đây sẽ là hướng đi có ý nghĩa, vừa góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, vừa tạo thêm sinh kế, việc làm và nguồn thu nhập cho người dân. Khi người dân trực tiếp được hưởng lợi từ việc gìn giữ di sản, họ sẽ có thêm động lực và trách nhiệm trong bảo vệ, phát huy văn hóa quê hương.

Thứ tư, tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện nghiêm túc phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân thụ hưởng". Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò tập hợp nhân dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Chính quyền phải gần dân, sát dân, giải quyết công việc công khai, minh bạch. Mọi chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân cần được thông tin đầy đủ, tạo sự đồng thuận cao.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Vang nói chung, thôn Bồ Bản nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, đưa Bồ Bản trở thành hình mẫu về khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quà tặng chính quyền xã Hòa Vang và các gia đình tiêu biểu trên địa bàn TP Đà Nẵng, thể hiện sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ghi nhận đóng góp của nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước. Ngày hội khép lại trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiếp thêm động lực để Bồ Bản phát triển ngày càng giàu đẹp.