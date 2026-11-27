Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bù Đốp tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc.

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW (Nghị quyết số 16) ngày 10-10-2017 của Bộ Chính trị khoá XII về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, lãnh đạo thành phố chỉ đạo đưa nghị quyết hiệu quả vào thực tiễn, xây dựng KVBG Đồng Nai hòa bình, ổn định và phát triển...

Xây dựng “thế trận lòng dân”

KVBG Đồng Nai là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số như: Xtiêng, Khmer, Tày, Nùng… Xác định phát triển kinh tế - xã hội là “chìa khóa” để giữ vững ổn định chính trị và củng cố thế trận lòng dân, thành phố đã tập trung nguồn lực đầu tư vào các xã biên giới.

Những tuyến đường liên xã, đường tuần tra biên giới được bê tông hóa, nhựa nóng không chỉ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn mở ra cơ hội giao thương, kết nối tiêu thụ nông sản địa phương đến các trung tâm kinh tế lớn. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất theo hướng mới.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16, 100% xã biên giới thành phố có đường đến trung tâm được nhựa hóa hoặc bê tông. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 99,5%; hàng trăm căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương được xây mới cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ðồng thời duy trì hiệu quả các tổ tự quản đường biên, cột mốc với sự tham gia của hàng trăm hộ gia đình; thiết lập cơ chế kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định lâu dài.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Thạnh Trần Hoàng Trực nhìn nhận: Đảng ủy xã lãnh đạo khai thác tối đa lợi thế kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh việc hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển các mô hình trồng cây ăn trái, chăn nuôi tập trung, địa phương đặc biệt chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

“Khi đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, mỗi người dân sẽ thực sự trở thành “cột mốc sống” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc”- ông Trực nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Tấn Hoàng Mạnh Thường cho biết: “Xã đã huy động hiệu quả nhiều nguồn lực xã hội hóa kết hợp với ngân sách nhà nước để xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hướng dẫn người dân làm ăn, thoát nghèo... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm rõ rệt qua từng năm, diện mạo nông thôn vùng biên ngày càng khang trang, sạch đẹp, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố bền chặt”.

Trong căn nhà đại đoàn kết khang trang vừa được hỗ trợ xây dựng tại thôn Sông Bé, xã Thiện Hưng, bà Điểu Thị Pya (dân tộc Xtiêng) xúc động bày tỏ: “Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà cũ dột nát, đất sản xuất ít nên cái nghèo cứ đeo bám mãi. Nhờ được chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng (BĐBP) hỗ trợ xây nhà mới, tặng cây giống, con giống và hướng dẫn cách chăm sóc vườn cây, cuộc sống gia đình tôi nay đã ổn định hơn rất nhiều”.

Chung tay bảo vệ vùng biên giới

Cùng với phát triển mọi mặt KVBG, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia luôn được thành phố đặt ở vị trí trọng yếu. KVBG là nơi thường tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm xuyên biên giới. Trước tình hình đó, lực lượng vũ trang thành phố, nòng cốt là BĐBP chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát chặt chẽ đường biên, cột mốc.

Đại tá Phan Văn Hóa, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố nhìn nhận: Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố luôn quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền các xã biên giới trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Trong đó, BĐBP đã tham mưu thực hiện nhiều mô hình ý nghĩa tại KVBG. Đó là các mô hình: “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” đã trở thành cầu nối gắn kết máu thịt quân - dân. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng không chỉ chắc tay súng bảo vệ biên cương mà còn trực tiếp xuống từng thôn, ấp, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng cả tiếng phổ thông và tiếng đồng bào dân tộc thiểu số...

Để Nghị quyết số 16 tiếp tục phát huy trong thực tiễn, đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy chỉ đạo những định hướng mang tính chiến lược. Trong đó, tập trung xây dựng KVBG Đồng Nai hòa bình, ổn định và phát triển toàn diện. Cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành cần tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng biên gắn kết chặt chẽ với quy hoạch tổng thể của thành phố.

“Đặc biệt, chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ vùng biên; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. BĐBP tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách, chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố các giải pháp giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ, tạo môi trường thuận lợi nhất để thu hút đầu tư và nâng cao đời sống nhân dân” - đồng chí Võ Tấn Đức nhấn mạnh.