Xây dựng Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình trở thành cơ sở y tế phát triển chuyên sâu

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình. (Ảnh: MAI TÚ)

Bệnh viện Tâm thần Thái Bình được thành lập ngày 25/2/1976 với 26 cán bộ, trong đó có 2 bác sĩ.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện đã trở thành cơ sở chuyên khoa hạng II, quy mô 500 giường bệnh, thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe tâm thần và hỗ trợ người bệnh hòa nhập xã hội.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Minh Ngọc, Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình báo cáo về hoạt động của bệnh viện. (Ảnh: MAI TÚ)

Từ tháng 7/2025, bệnh viện trở thành đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên trong một không gian phát triển mới, rộng mở hơn.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. (Ảnh: MAI TÚ)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh, sức khỏe tâm thần là bộ phận thiết yếu của sức khỏe con người; công tác điều trị lĩnh vực này đòi hỏi đội ngũ y tế có chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.

Thứ trưởng đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phát triển các chuyên ngành đáp ứng nhu cầu thực tế, nhất là chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, vị thành niên và người cao tuổi. Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, phát triển các phương pháp điều trị tâm lý, phục hồi chức năng, tăng cường chỉ đạo tuyến, hỗ trợ y tế cơ sở phát hiện sớm và quản lý người bệnh tại cộng đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm biểu dương những thành tích bệnh viện đạt được trong 50 năm qua. (Ảnh: MAI TÚ)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm biểu dương những thành tích bệnh viện đạt được trong 50 năm qua, đồng thời đề nghị Sở Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo chuyên môn, bố trí nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và xây dựng chính sách đào tạo, thu hút nhân lực.

Ký kết hợp tác giữa Bệnh viện sức khỏe tâm thần Thái Bình với Trường đại học Giáo dục, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: MAI TÚ)

Đối với bệnh viện, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu chủ động tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi và điều trị người bệnh. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh an toàn, sạch sẽ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. (Ảnh: MAI TÚ)

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình.