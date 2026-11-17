Các diễn giả trao đổi tại Tọa đàm. (Ảnh: Đoàn Thanh niên Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương cung cấp)

Tọa đàm do Đoàn Thanh niên Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nông Quỳnh Ngân, Tọa đàm giúp đoàn viên, thanh niên nhận diện rõ hơn những yêu cầu đặt ra trong quá trình hội nhập quốc tế; góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần đại đoàn kết và bản sắc của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh đó, bản sắc thanh niên Việt Nam không chỉ được nhìn nhận ở việc giữ gìn những giá trị truyền thống, mà còn thể hiện ở khả năng đứng vững trước những biến động, chủ động hội nhập, biết tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiến bộ của nhân loại và chuyển hóa tri thức, kinh nghiệm quốc tế thành nguồn lực phục vụ đất nước.

Tại Tọa đàm, Tiến sĩ Phan Anh Sơn đã trao đổi chuyên đề “Tình hình thế giới, làn sóng biểu tình của giới trẻ ở một số quốc gia: Tác động, bài học kinh nghiệm và định hướng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên Việt Nam”.

Tiến sĩ Phan Anh Sơn trình bày chuyên đề. (Ảnh: Đoàn Thanh niên Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương cung cấp)

Các đại biểu đã có cái nhìn về tình trạng những năm gần đây, thanh niên ở nhiều quốc gia trở thành lực lượng tham gia mạnh mẽ vào các phong trào xã hội, từ các vấn đề giáo dục, việc làm, chi phí sinh hoạt, môi trường đến những bất đồng về chính sách và quản trị xã hội. Một số vấn đề ban đầu xuất phát từ những yêu cầu thiết thân của giới trẻ nhưng trong những điều kiện nhất định có thể phát triển thành các làn sóng phản ứng xã hội rộng hơn.

Từ góc nhìn đối ngoại nhân dân và kinh nghiệm theo dõi tình hình quốc tế, chuyên đề đã đi sâu phân tích những chuyển động đáng chú ý trên thế giới, những yếu tố tác động đến nhận thức và hành động của thanh niên; gợi mở các bài học đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập hợp và định hướng thanh niên Việt Nam trong bối cảnh mới.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao đổi với các bạn trẻ chuyên đề “Công tác người Việt Nam ở nước ngoài và đoàn kết, tập hợp thanh niên kiều bào trong bối cảnh mới”.

Từ thực tiễn công tác người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên đề đã làm rõ yêu cầu chuyển từ kết nối sang tạo lập những mạng lưới hợp tác thực chất, để thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là đối tượng được vận động, tập hợp mà trở thành những chủ thể tích cực tham gia quá trình phát triển đất nước.

Toàn cảnh Tọa đàm. (Ảnh: Đoàn Thanh niên Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương cung cấp)

Sau hai chuyên đề, các đại biểu đã dành thời gian cho Tọa đàm “Đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới - Xây dựng bản sắc thanh niên Việt Nam”. Không chỉ tập trung vào các vấn đề mang tính lý luận, phần đối thoại hướng đến những câu hỏi xuất phát trực tiếp từ thực tiễn.

Cụ thể hơn, đó là phương thức để mỗi tổ chức Đoàn có thể phát huy thế mạnh chuyên môn của mình để tham gia đối ngoại nhân dân; cách thức tạo cơ chế kết nối bền vững giữa thanh niên trong nước với thanh niên, trí thức trẻ người Việt Nam ở nước ngoài; thanh niên cần chuẩn bị gì trước những biến động nhanh của môi trường quốc tế; phương hướng đổi mới của tổ chức Đoàn về tập hợp, giáo dục... để vừa mở rộng không gian hội nhập, vừa củng cố bản lĩnh, trách nhiệm và bản sắc của người trẻ Việt Nam.