Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh trao khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Văn Danh

Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm

Địa bàn do Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh quản lý nằm trên tuyến giao thông hàng hải quốc tế và nội địa, có hoạt động giao thương đường biển sôi động. Hằng ngày, hàng trăm lượt tàu thuyền ra vào cảng biển, cùng hàng nghìn tàu cá của địa phương và các tỉnh lân cận hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Hoạt động giao thương, hàng hải sôi động tạo điều kiện phát triển kinh tế, song cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, kiểm soát địa bàn. Tình hình tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước thực tế đó, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đồng thời chú trọng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ vững phẩm chất đạo đức, không bị mua chuộc, lôi kéo bởi lợi ích vật chất.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết: “Những năm qua, công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố luôn được triển khai toàn diện và có chiều sâu. Đảng ủy đã tập trung quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu gắn với đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Chế độ sinh hoạt đảng được duy trì nền nếp từ Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đến các tổ chức đảng trực thuộc, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác và ý thức chấp hành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ”.

Việc gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được thể hiện qua kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng thành phố đã chủ trì đấu tranh, bắt giữ, xử lý 7 chuyên án với 27 đối tượng và 236 vụ với 6 tổ chức, 275 đối tượng vi phạm pháp luật. Tang vật thu giữ gồm hơn 3kg ma túy các loại, hơn 120 tấn phân urê, gần 130.000 lít dầu DO và 660 lít dầu FO, 980 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 2.110kg sắt, gần 1.000m³ cát biển, 25.800.000 đồng tiền Việt Nam giả và 1.200 đô la Mỹ giả. Đơn vị đã khởi tố 52 đối tượng trong các chuyên án, vụ án; bắt giữ, bàn giao cho Công an các tỉnh, thành phố 19 đối tượng liên quan đến các vụ án giết người, ma túy và các đối tượng bị truy nã.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng thành phố đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, triệt phá 2 chuyên án với 29 đối tượng và 22 vụ với 1 tổ chức, 43 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm khoảng 1,16 tấn ketamine, hơn 25kg methamphetamine, 14 bánh heroin, 6.041 viên thuốc lắc, 100 gói nước vui, 1.200m³ cát biển, khoảng 30.000 lít dầu DO và 82 mặt hàng gia dụng nhập khẩu không được khai báo đúng trên tờ khai hải quan.

Những kết quả trên cho thấy sự chủ động của Bộ đội Biên phòng thành phố trong phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, bên cạnh việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh trước những tác động, cám dỗ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định trong hoạt động khai thác thủy sản, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Ảnh: Lê Khoa

Rèn luyện bản lĩnh qua thực tiễn đấu tranh

Theo Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, trước phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của các loại tội phạm, việc chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, giáo dục đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ có ý nghĩa thiết thực. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải giữ vững lập trường, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng vật chất hoặc đe dọa để tác động, lôi kéo.

Điển hình là Chuyên án HCM426, được xác lập ngày 15/4/2026 nhằm đấu tranh với các đối tượng, đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới biển, đảo thành phố Hồ Chí Minh. Do chuyên án liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động trên nhiều địa bàn, Ban Chuyên án chia quá trình đấu tranh thành 2 giai đoạn. Kết thúc chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ 11 đối tượng, trong đó Bùi Ngọc Sơn (trú tại phường Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh) được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây. Tang vật thu giữ gồm hơn 2,2kg ma túy, 11 bình khí cười N₂O, 2 viên thuốc lắc và 1.200 USD giả. Mặc dù thời gian đấu tranh chuyên án kéo dài, lực lượng tham gia đánh án vẫn chấp hành nghiêm sự phân công, mọi thông tin đều được bảo mật tuyệt đối.

Theo Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ; làm tốt công tác quản lý, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, kịp thời đề ra biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát người, phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng, tập trung vào các địa bàn, khu vực trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả các quy chế, kế hoạch phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Việc gắn xây dựng bản lĩnh chính trị với rèn luyện kỷ luật, nâng cao năng lực nghiệp vụ và thực hiện nghiêm quy trình công tác sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.