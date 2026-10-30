Xây dựng bản đồ vùng cấm bay quanh 2 cảng hàng không

Hoạt động khai thác ở Cảng hàng không quốc tế Liên Khương thời gian qua được duy trì an toàn, ổn định

Nhận diện nguy cơ

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 9 tháng năm 2026, tình hình an ninh, an toàn hàng không cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, hoạt động sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và các phương tiện bay khác không đúng quy định, xâm nhập khu vực cấm bay, trực tiếp đe dọa an ninh, an toàn hàng không. Tại Lâm Đồng, việc thiết bị bay ngày càng phổ biến trong quay phim, chụp ảnh, du lịch và sản xuất nông nghiệp cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý.

Theo Bộ CHQS tỉnh, hoạt động bay tự phát, không được cấp phép hoặc không đúng nội dung giấy phép bay gây khó khăn cho công tác theo dõi, kiểm soát. Địa bàn tỉnh rộng, lực lượng chuyên trách còn hạn chế, trong khi phương tiện phát hiện, chế áp UAV chưa được trang bị đồng bộ. Một nguyên nhân khác là người điều khiển phương tiện bay chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Các tổ chức, cá nhân, hội, câu lạc bộ sở hữu, sử dụng thiết bị bay cũng chưa chủ động khai báo, đăng ký phương tiện và hiệp đồng bay với cơ quan quân sự địa phương.

Thiết bị bay không người lái (drone) được sử dụng phổ biến tại vùng nông nghiệp quanh khu vực cấm bay của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Đáng chú ý, nguy cơ mất an toàn không chỉ đến từ flycam phục vụ quay phim, chụp ảnh. Tại các vùng sản xuất nông nghiệp quanh Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, drone dùng để phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân đang được sử dụng phổ biến, nhất là ở Đức Trọng, Lâm Hà và Đơn Dương. Nếu vận hành trong khu vực cấm bay, hạn chế bay hoặc không tuân thủ quy định về đăng ký, quản lý, hiệp đồng bay, những thiết bị này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

Bên cạnh đó, diều, đèn trời, đèn laser, pháo hoa và thiết bị chiếu sáng công suất lớn cũng có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu bay nếu sử dụng không đúng địa điểm, thời điểm.

Xây dựng bản đồ khu vực cấm bay

Trước yêu cầu thực tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tăng cường biện pháp ngăn chặn UAV, flycam, diều và các vật thể bay khác có nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay.

Trong các nhiệm vụ triển khai, việc rà soát, xác định khu vực cấm bay, hạn chế bay, loa cất hạ cánh tại các xã, phường giáp ranh, lân cận thuộc khu vực Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và Cảng hàng không Phan Thiết được chú trọng. Theo Bộ CHQS tỉnh, phạm vi khảo sát được xác định trong khoảng 20 km tính từ hai đầu đường cất, hạ cánh và 8 km mỗi bên hành lang an toàn bay (tính từ đường cất hạ cánh). Theo đó, các địa phương nằm trong khu vực cấm bay và hạn chế bay, loa cất hạ cánh quanh hai cảng hàng không cũng đã được xác định. Cụ thể, quanh khu vực Cảng hàng không quốc tế Liên Khương có 15 địa phương trong khu vực cấm bay, hạn chế bay và loa cất hạ cánh. Quanh Cảng hàng không Phan Thiết có 14 phường, xã.

Trung tá Vũ Đức Đoàn, Trợ lý Phòng không, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh cho biết, đơn vị đã khảo sát thực tế, phối hợp với bộ phận an ninh của 2 cảng hàng không xây dựng bản đồ chi tiết khu vực cấm bay. Các bản đồ hiện đã được thiết lập đưa lên Google Earth. Việc xây dựng bản đồ số giúp các lực lượng và người dân nhận diện khu vực cần kiểm soát, nhưng hiệu quả quản lý còn phụ thuộc vào việc phổ biến thông tin chính xác, phối hợp xử lý kịp thời và ý thức chấp hành của người sử dụng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định được triển khai song song với các biện pháp quản lý, kiểm tra. Các đơn vị, địa phương phối hợp tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động và Nhân dân về quy định đăng ký, khai thác, sử dụng UAV và các phương tiện bay khác.

Khi các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở, đơn vị khai thác cảng hàng không và người dân cùng thực hiện đúng trách nhiệm, nguy cơ từ hoạt động bay trái phép sẽ được chủ động phòng ngừa, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trên địa bàn tỉnh.