Xây dựng Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trở thành hạt nhân đoàn kết, tự quản ở cơ sở

Tôn vinh các tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026. (Ảnh: BỘ CÔNG AN)

Chiều 28/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2026.

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Hiện, cả nước có khoảng 656 nghìn cán bộ, đoàn viên, hội viên, thành viên Ban Công tác Mặt trận tham gia các hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, từ công tác Đảng, chính quyền đến thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng, hòa giải cơ sở.

Các điển hình tiên tiến giao lưu tại hội nghị. (Ảnh: LÊ KHÁNH)

Hơn 2,5 nghìn mô hình tự quản với hơn 123,5 nghìn điểm triển khai, từ “Khu dân cư an toàn”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tổ liên gia tự quản”, “Dòng họ bình yên”, các mô hình hỗ trợ người hoàn lương, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, có hơn 86 nghìn Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 298 nghìn thành viên đang cùng lực lượng công an nắm tình hình, tuyên truyền, phòng ngừa những sự việc phát sinh ngay từ địa bàn dân cư.

Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục là điểm sáng rất nhân văn của Mặt trận với hàng chục nghìn tổ hòa giải, gần 480 nghìn hòa giải viên, kiên trì giải quyết các mâu thuẫn trong đời sống xã hội bằng đối thoại, thuyết phục, trên cơ sở pháp luật và tình làng nghĩa xóm.

Những kết quả và con số trên cho thấy công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng thiết thực, hiệu quả; vai trò của Mặt trận và Ban Công tác Mặt trận trong tập hợp, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được phát huy. Qua đó, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở- đồng chí Hà Thị Nga khẳng định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương" đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Các địa phương cần lấy hiệu quả thực tế làm tiêu chí, thước đo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, không lấy số lượng mô hình để thay cho chất lượng hiệu quả hoạt động. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: BỘ CÔNG AN)

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh: Cần không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư, thật sự trở thành hạt nhân đoàn kết và tự quản ở cơ sở. Mỗi ban công tác mặt trận khu dân cư phải chủ động phối hợp với lực lượng công an cấp xã trong công tác nắm tình hình hòa giải các mâu thuẫn trong Nhân dân để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự…

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung hình thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thứ trưởng Công an cho rằng phương thức tuyên truyền vận động nhân dân cần theo hướng thiết thực, hiệu quả phải gần dân hơn, sát dân hơn, hiểu dân hơn. Tuyên truyền cần dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và nền tảng số trong tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Bên cạnh đó, xây dựng phong trào cần phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; thường xuyên kiểm tra, đánh giá và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến.

Kết hợp việc nhân rộng biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, thay thế các mô hình không còn phù hợp. Đặc biệt, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, nhất là những kinh nghiệm được biểu dương tại hội nghị hôm nay cần được lựa chọn vận dụng phù hợp với từng địa bàn.

Dịp này, Bộ Công an khen thưởng 54 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026.