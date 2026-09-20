Xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại, đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc

Phát biểu tại lễ công bố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền thành phố xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng của thành phố Bắc Ninh. Bắc Ninh cần định vị rõ vai trò trong 20-30 năm tới; kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết vùng; xây dựng mô hình đô thị hiện đại, giàu bản sắc, cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ, sinh thái và chất lượng sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh cho lãnh đạo thành phố. Ảnh: TTXVN

Về phát triển con người, nguồn nhân lực chất lượng cao và sức mạnh văn hóa Kinh Bắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bắc Ninh cần gắn đào tạo với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhu cầu của doanh nghiệp và các ngành công nghệ mới; có chính sách đủ mạnh để thu hút, trọng dụng kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý giỏi, từng bước hình thành đội ngũ nhân lực đủ năng lực tiếp nhận, làm chủ và sáng tạo công nghệ; phải đưa Quan họ, tranh Đông Hồ, làng nghề, di tích, truyền thống hiếu học và văn hóa cộng đồng vào đời sống hiện đại, biến di sản thành nguồn lực cho công nghiệp văn hóa, du lịch và sáng tạo. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại, xanh, nhân văn, có nền công nghiệp công nghệ cao, có những doanh nghiệp Việt Nam đủ sức vươn ra thế giới, nhưng vẫn là thành phố đậm đà hồn cốt và văn hóa Kinh Bắc.

Tại lễ công bố, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh.