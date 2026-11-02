Xây dựng Bắc Ninh thành địa phương có sức hấp dẫn, năng lực cạnh tranh cao trong thu hút FDI

Dây chuyền sản xuất ứng dụng robot tự động của Công ty TNHH CAYI Technology Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Phong 2-C, Bắc Ninh. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, điện tử và bán dẫn hàng đầu cả nước, thành phố Bắc Ninh đang định hướng đổi mới mạnh mẽ chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), chuyển từ ưu tiên số lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa của từng dự án.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút mới và mở rộng khoảng 15-20 tỷ USD vốn FDI, đồng thời ưu tiên các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng lớn và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Định hướng này được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 29/10/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh về thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 280/NQ-CP của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Kế hoạch thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng để khu vực FDI trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Theo định hướng đề ra, Bắc Ninh sẽ tập trung thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, đặc biệt trong những ngành có lợi thế và tiềm năng phát triển như điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, logistics, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, vật liệu mới và năng lượng sạch. Việc lựa chọn nhà đầu tư không chỉ dựa trên quy mô vốn đăng ký mà còn được đánh giá thông qua hiệu quả đóng góp thực tế, trình độ công nghệ, năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), khả năng chuyển giao công nghệ, giá trị gia tăng, hiệu quả sử dụng đất và mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Thành phố xác định rõ quan điểm không đánh đổi môi trường, tài nguyên lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; từng bước giảm tỷ trọng các dự án gia công, lắp ráp đơn giản, thâm dụng lao động, đồng thời ưu tiên những tập đoàn đa quốc gia có năng lực dẫn dắt chuỗi cung ứng và tạo hiệu ứng lan tỏa đối với nền kinh tế địa phương. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, hạn chế tình trạng phát triển công nghiệp theo chiều rộng và tăng khả năng tham gia của doanh nghiệp nội địa vào các chuỗi sản xuất toàn cầu.

Cụ thể, đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu thu hút mới và mở rộng khoảng 15-20 tỷ USD vốn FDI, trong đó vốn thực hiện đạt từ 10-15 tỷ USD. Khu vực FDI dự kiến đóng góp khoảng 50% GRDP toàn thành phố và chiếm từ 50% trở lên trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Đáng chú ý, trên 80% số dự án FDI thu hút mới sẽ thuộc các lĩnh vực trọng điểm như điện tử, bán dẫn, AI, công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, vật liệu mới và năng lượng sạch.

Cùng với mục tiêu về quy mô vốn, thành phố chú trọng nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và mức độ liên kết giữa doanh nghiệp FDI với khu vực kinh tế trong nước. Bắc Ninh đặt mục tiêu thu hút từ 3-6 trung tâm R&D, thiết kế và đổi mới sáng tạo của các tập đoàn đa quốc gia; phấn đấu có ít nhất 10% doanh nghiệp FDI hoạt động nghiên cứu và phát triển tại địa phương. Đồng thời, phát triển khoảng 300 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI, nâng tỷ lệ nội địa hóa trong những ngành công nghiệp chủ lực lên 40-50%.

Nguồn nhân lực cũng được xác định là yếu tố then chốt để nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Theo đó, thành phố phấn đấu đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo trong các doanh nghiệp FDI đạt trên 80%; tăng cường đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành bán dẫn, AI và công nghệ tiên tiến. Bắc Ninh cũng hướng tới hình thành trên 2 khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, chuyên ngành điện tử-bán dẫn; bảo đảm 100% khu công nghiệp có hạ tầng số đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý hiện đại.

Khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Ninh. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ xuyên suốt. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; phương thức quản lý nhà nước chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, kết hợp áp dụng quản lý rủi ro nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý. Thành phố cũng chú trọng xây dựng hệ thống quản lý đầu tư trên nền tảng số, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư về công nghệ, môi trường, sử dụng đất, thuế, lao động và bảo đảm an ninh kinh tế.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khác là tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Thông qua khảo sát, dự báo nhu cầu lao động, Bắc Ninh sẽ chủ động xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của các ngành công nghiệp mới. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất, tiếp nhận công nghệ và đáp ứng các tiêu chuẩn của doanh nghiệp FDI, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp có tính liên kết cao.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tiếp cận trực tiếp các nhà đầu tư chiến lược và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp sau cấp phép. Việc phát huy lợi thế từ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Khu Kinh tế đặc biệt Gia Bình cùng các hành lang kinh tế kết nối Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics.

Với tầm nhìn đến năm 2045 trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, điện tử và bán dẫn hàng đầu của vùng Thủ đô mở rộng và cả nước, Bắc Ninh hướng tới mô hình phát triển đa cực, tăng trưởng xanh, thông minh và bền vững. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện; các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân xã, phường chủ động triển khai nhiệm vụ theo chức năng được giao. Sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến thực chất về chất lượng thu hút FDI, góp phần nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của Bắc Ninh trong bản đồ đầu tư khu vực và quốc tế./.