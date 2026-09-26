Xây dựng an toàn lưu trú đối với người nước ngoài

Đại diện các tổ dân phố ký cam kết thực hiện mô hình "Khu dân cư an toàn về người nước ngoài"

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai Kế hoạch số 100/KH-CATP-P.QLXNC của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐU của Đảng ủy phường Sơn Trà về xây dựng mô hình "Phường Sơn Trà điểm sáng về an ninh, an toàn, không có người nước ngoài cư trú trái phép".

Tại hội nghị, Công an phường Sơn Trà, đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP thông tin tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn thời gian qua; phổ biến các quy định pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài. Nội dung tập trung vào quy trình khai báo tạm trú, hướng dẫn kỹ năng nhận diện phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật có thể phát sinh trong thực tiễn, thảo luận giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở…

Dịp này, đại diện Ban điều hành các tổ dân phố Tân Thuận, Thành Vinh 1, Thành Vinh 3, Nại Hưng 7, Nại Hưng 8... ký cam kết thực hiện mô hình "Khu dân cư an toàn về người nước ngoài".