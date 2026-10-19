Xây dựng An Giang giàu mạnh từ biển

Tàu cá neo đậu tại cửa sông Cái Bé.

Phát huy lợi thế

Thời gian qua, kinh tế biển của tỉnh từng bước phát triển, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và tạo sinh kế cho người dân vùng ven biển, hải đảo. Du lịch biển đảo tiếp tục khẳng định sức hút, trong đó đặc khu Phú Quốc là điểm đến nổi bật; các địa phương như Hà Tiên, Kiên Hải, Kiên Lương có điều kiện phát triển thêm những sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và đời sống người dân vùng biển.

Trong lĩnh vực thủy sản, hoạt động khai thác và nuôi trồng duy trì quy mô lớn, góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu cho chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Cùng với các mô hình nuôi truyền thống, nghề nuôi biển đang mở ra hướng phát triển mới, nhất là khi doanh nghiệp quan tâm đầu tư các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Hệ thống vận tải biển kết nối đất liền với các đảo cũng giữ vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa, phục vụ du lịch và đời sống người dân.

Tuy nhiên, so với tiềm năng, kinh tế biển của tỉnh vẫn còn những điểm nghẽn, hạn chế. Hạ tầng cảng biển, giao thông kết nối và dịch vụ hậu cần chưa đồng bộ; nuôi biển công nghệ cao chưa phát triển tương xứng; việc liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cần được tăng cường. Đây là những vấn đề cần tập trung tháo gỡ để kinh tế biển của tỉnh phát triển bền vững.

Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã xác định những định hướng lớn cho phát triển kinh tế biển trong giai đoạn mới. Cụ thể hóa chủ trương này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 36-CTr/TU, ngày 21/8/2026 về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động số 34-CTr/TW, ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị với mục tiêu chiến lược gồm đột phá đưa An Giang phát triển bền vững, giàu mạnh từ biển; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 579/KH-UBND, ngày 2/10/2026 xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng An Giang thành tỉnh giàu mạnh từ biển, từng bước trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh, thông minh; hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực quản trị biển và cải thiện đời sống người dân vùng ven biển, hải đảo.

Khơi thông nguồn lực

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hữu Toàn, để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh tập trung hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, thủ tục và không gian phát triển biển, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực xã hội; trong đó tỉnh ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối cảng biển, bến cảng, khu vực sản xuất và trung tâm du lịch; nâng cấp hệ thống hậu cần nghề cá, bảo quản, chế biến thủy sản; từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu tại các đảo.

Đối với thủy sản, tỉnh định hướng cơ cấu lại ngành theo hướng giảm áp lực khai thác ven bờ, đẩy mạnh khai thác xa bờ và phát triển nuôi biển công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Cùng với quy hoạch vùng nuôi phù hợp, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp liên kết với hợp tác xã và người dân để hình thành chuỗi sản xuất từ con giống, thức ăn, nuôi trồng đến chế biến, tiêu thụ.

Đây là hướng đi góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, ổn định đầu ra và tạo sinh kế bền vững. Hoạt động khai thác phải tuân thủ pháp luật, thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU, gắn phát triển nghề cá với bảo vệ nguồn lợi và chủ quyền biển, đảo.

Du lịch biển đảo cần tiếp tục được đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường liên kết giữa các điểm đến. Bên cạnh phát huy lợi thế của đặc khu Phú Quốc, cần khai thác hợp lý tiềm năng của Hà Tiên, Kiên Hải, Kiên Lương và các vùng ven biển khác; phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa, cộng đồng và trải nghiệm đời sống cư dân biển đi đôi với giữ gìn cảnh quan, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Tỉnh mở rộng thu hút đầu tư vào hàng hải, logistics, năng lượng tái tạo và các lĩnh vực kinh tế biển mới. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nguồn lao động có kỹ năng và khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ là điều kiện quan trọng để tăng sức cạnh tranh của kinh tế biển.

Với tầm nhìn đến năm 2045, An Giang trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển, có nền quản trị biển hiện đại, khoa học, công nghệ tiên tiến; đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng ven biển, hải đảo được nâng cao, văn hóa biển được gìn giữ và phát huy.

Để đạt mục tiêu này, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân phải có sự phối hợp đồng bộ. Khi lợi thế biển được khai thác đúng hướng, các ngành kinh tế được kết nối và môi trường được bảo vệ, biển sẽ trở thành nguồn lực phát triển lâu dài, góp phần đưa An Giang tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.