Xây dựng 6 nhóm nội dung phát triển công nghiệp văn hóa

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Trình bày tờ trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo Luật tập trung giải quyết các vấn đề mang tính then chốt để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa thông qua 6 nhóm nội dung.

Trong đó, về phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, dự thảo Luật đề xuất 4 nhóm nội dung để tháo gỡ các hạn chế hiện nay về vấn đề thiếu kết nối, chia sẻ thông tin, chuỗi giá trị và thị trường; rào cản về phát triển và sử dụng bộ công cụ sáng tạo trong các ngành công nghiệp văn hóa; sự thiếu hụt dịch vụ hỗ trợ quản lý, lập hồ sơ và nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ, chuyển đổi mô hình kinh doanh, chuyển đổi số, phát triển thương hiệu quốc gia, tham gia Mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO, thúc đẩy tiêu dùng, xúc tiến xuất khẩu và liên kết văn hóa - du lịch - y tế; cùng các rào cản pháp lý khi thử nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh công nghiệp văn hóa mới.

Dự thảo Luật đề xuất 5 nhóm nội dung để tháo gỡ các hạn chế hiện nay về vấn đề chưa tạo lập đủ hành lang pháp lý để tài sản trí tuệ trở thành nguồn vốn, tài sản bảo đảm trong các giao dịch tài chính, tín dụng; chưa có cơ chế nhận diện, quản lý vòng đời tài sản trí tuệ dưới dạng số, hỗ trợ công cụ sáng tạo và nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày tờ trình. Ảnh: media.quochoi.vn

Về nhân lực công nghiệp văn hóa, dự thảo Luật đề xuất 5 nhóm nội dung để tháo gỡ các hạn chế hiện nay về thiếu khung tham chiếu năng lực chuyên ngành; vướng mắc về tiêu chuẩn nhà giáo, phụ cấp nghề và thù lao khi huy động nghệ sĩ, nghệ nhân, người truyền dạy di sản, chuyên gia giảng dạy; thiếu cơ chế hỗ trợ tài chính, hạ tầng, mô hình đào tạo ngành ưu tiên và bất cập trong ưu đãi, thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài công nghiệp văn hóa.

Dự thảo đề xuất 8 nhóm nội dung để tháo gỡ các hạn chế hiện nay về vấn đề thiếu khung pháp lý đồng bộ trong phân loại, tiêu chí công trình phục vụ hạ tầng công nghiệp văn hóa; gánh nặng thủ tục hành chính khi tổ chức sự kiện, hoạt động sáng tạo; vướng mắc trong huy động nguồn lực, thủ tục đầu tư phát triển tổ hợp, cụm, khu công nghiệp sáng tạo; hạn chế trong khai thác không gian công cộng, chưa có hoạt động công nghiệp văn hóa trong công trình xây dựng, phát triển hạ tầng văn hóa số và bảo đảm hiệu quả sử dụng tài sản công.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất 8 nhóm nội dung để tháo gỡ các hạn chế hiện nay về vấn đề thiếu thước đo định lượng về bản sắc văn hóa; năng lực số, quản trị và thương hiệu của doanh nghiệp còn hạn chế; thiếu hạ tầng giao dịch tài sản trí tuệ; khả năng tiếp cận sản phẩm văn hóa của các đối tượng chính sách chưa cao và các rào cản trong phát triển thị trường.

Dự thảo Luật đề xuất 12 nhóm nội dung để tháo gỡ các hạn chế hiện nay về vấn đề nguồn lực tài chính, cơ chế chia sẻ rủi ro đầu tư, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đối với hạ tầng, sản phẩm trọng điểm, cơ sở công cộng, hoạt động điện ảnh và cơ chế thu hút nhà đầu tư nước ngoài ưu tiên thu hút trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh báo cáo thẩm tra. Ảnh: media.quochoi.vn

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với 6 nhóm chính sách của dự thảo Luật như đề xuất của Chính phủ.

Ủy ban Văn hóa - Xã hội đề nghị tiếp tục rà soát, xác định rõ đối tượng áp dụng trong nước và ngoài nước, nhất là các chủ thể nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa vào thị trường Việt Nam, hoạt động qua nền tảng số xuyên biên giới hoặc khai thác “tài sản trí tuệ” thuộc phạm vi bảo hộ tại Việt Nam.

Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội nhận thấy, hồ sơ dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai. Tuy nhiên, đây là dự án Luật mới, còn nhiều ý kiến khác nhau, cần thời gian để nghiên cứu, tiếp thu kỹ lưỡng; đề nghị xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XVI.