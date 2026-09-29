Xây dựng 2 cây cầu với tổng vốn hơn 36.000 tỷ đồng nối Tp.HCM với Đồng Nai

Hai cây cầu chiến lược kết nối Tp.HCM với Đồng Nai

Ngày 29/9, UBND Tp.HCM và UBND Tp.Đồng Nai đã chính thức khởi công xây dựng hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng, mở rộng thêm các trục giao thông kết nối Tp.HCM với Tp.Đồng Nai.

Với tổng đầu tư hơn 36.700 tỷ đồng, hai công trình được xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP), được kỳ vọng tăng cường liên kết vùng, kết nối hệ thống cao tốc, khu công nghiệp và sân bay quốc tế Long Thành.

Hai cây cầu chiến lược kết nối Tp.HCM với Đồng Nai là Cát Lái và Long Hưng chính thức được khởi công xây dựng.

Theo thông tin từ đại diện Công ty TNHH CC1 Cát Lái, cầu Cát Lái có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 11,6 km, nối từ nút giao Mỹ Thủy trên đường vành đai 2, khu vực phường Cát Lái, Tp.HCM, qua sông Đồng Nai đến tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành tại xã Đại Phước, Tp.Đồng Nai.

Công trình có quy mô 8 làn xe, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe nguyên sơ. Cầu chính và đường dẫn dài khoảng 3,65 km, được thiết kế với tốc độ 80 km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng, thành phần 1 có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, riêng thành phần 2, bao gồm cầu chính bắc qua sông và cầu dẫn hai đầu cầu, có tổng mức đầu tư khoảng 14.920 tỷ đồng.

Phà Cát Lái, tuyến vận tải từ Tp.HCM qua Đồng Nai và ngược lại.

Nhiều năm nay, người dân từ Tp.HCM đi qua khu vực Nhơn Trạch (Đồng Nai cũ) phải sử dụng Phà Cát Lái.

Việc sử dụng tuyến phà thường gây bất tiện, mất thời gian cho người dân và các phương tiện giao thông, phà chủ yếu phục vụ xe trọng tải nhỏ, xe máy và ô tô cá nhân.

Cầu Cát Lái đi vào khai thác sẽ giúp việc vận chuyển hàng hóa từ cửa ngõ Cảng Cát Lái đi Đồng Nai, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Lâm Đồng sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn, tăng cường liên kết vùng, giao thương kinh tế, thúc đẩy vận tải hàng hoá, logistics.

Cùng ngày, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) cũng chính thức được khởi công. Công trình dài khoảng 9,8 km, nối khu vực phường Long Phước, Tp.HCM với xã An Phước, Tp.Đồng Nai. Điểm cuối tuyến giao với tốc độ Biên Hòa – Vũng Tàu.

Công trình được thiết kế với quy mô 8 làn xe, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe nguyên sơ, vòng tốc độ thiết kế 80 km/h.

Dự án Long Hưng có tổng mức đầu tư khoảng 12.747 tỷ đồng, dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư gần 4.300 tỷ đồng, còn dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng.

Việc xây dựng 2 cây cầu trọng điểm nối Tp.HCM - Đồng Nai giúp cho việc liên kết vùng ngày càng dễ dàng hơn, giao thương thuận lợi.

Như vậy, tổng mức đầu tư của hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng là hơn 36.700 tỷ đồng.

Tại lễ khởi công, ông Trần Trọng Thuỷ, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tp.Đồng Nai, cho biết, các đơn vị sẽ tập trung giải quyết khó khăn, nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng và toàn bộ công trình.

Hai cây cầu dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại các cửa ngõ Tp.HCM, tăng cường kết nối với hệ thống cao tốc, sân bay Long Thành và các trung tâm công nghiệp của khu vực Đông Nam Bộ.