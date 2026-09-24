Xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn xã Trường Xuân

Đại diện chính quyền địa phương trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn

10 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết gồm: ông Y Huyền (bon Păng Sim), ông Ngô Văn Minh (bon Ta Mung), ông Nguyễn Hữu Đức (bon N’Jang Bơ), ông Đặng Hữu Bảo (bon Ding Plei), bà Hoàng Thị Mai (thôn 2), ông Nguyễn Lợi (thôn 1), ông Phạm Văn Khải (bon Jâng Play), bà Nguyễn Thị Sinh (bản Đắk Lép), ông Đỗ Văn Cường (thôn 4) và bà Nguyễn Thị Chi Xuân (thôn 3).

Đây là những hộ đang sinh sống trong điều kiện nhà ở tạm bợ, dột nát, xuống cấp hoặc chưa có nhà ở, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ chị Nguyễn Thị Sinh, bản Đắk Lép

Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà là 600 triệu đồng, tương ứng 60 triệu đồng/căn, từ nguồn Quỹ Vì người Nghèo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Các căn nhà dự kiến được hoàn thành, đưa vào sử dụng và tổ chức khánh thành vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2026.