Xây cơ sở dữ liệu vị trí việc làm: Trước 20/11, phấn đấu hoàn thành phương án cơ cấu nhân sự, biên chế

Hội nghị xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031 được tổ chức tại Ban Tổ chức Trung ương và kết nối trực tuyến với 3 điểm cầu tại thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử TP Hà Nội.

Tính đến ngày 8/11, Cổng KPI tổng hợp vị trí việc làm đã cấp gần 18 nghìn tài khoản

Báo cáo tình hình tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031, đại diện Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Ngay sau hội nghị tập huấn ngày 4/11/2026, hệ thống đã chính thức tiếp nhận báo cáo định kỳ trực tuyến tuần thứ hai, từ ngày 29/10 đến ngày 5/11, đối với 64 cơ quan, đơn vị Đảng ủy trực thuộc Trung ương và 34 địa phương.

Tính đến ngày 8/11, Cổng KPI tổng hợp vị trí việc làm đã cấp 17.998 tài khoản, trong đó khoảng 6.490 tài khoản có đăng nhập trong ngày; 5.379 đơn vị đã đồng bộ dữ liệu thành công. Công tác rà soát, cấp bổ sung tài khoản tiếp tục được triển khai, bảo đảm các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan có thể tiếp cận, sử dụng hệ thống.

Sau 10/11, Trung ương sẽ phối hợp với các địa phương đối soát, thống nhất danh mục nhiệm vụ

Về rà soát danh mục nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm theo mô hình 4 trục, 3 cấp, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ bước đầu tổng hợp 5.149 nhiệm vụ thuộc 4 khối, gồm: khối Đảng 515 nhiệm vụ; khối Quốc hội - HĐND 429 nhiệm vụ; khối Chính phủ - UBND 3.915 nhiệm vụ.

Qua rà soát 3.435 nhiệm vụ, có 2.764 nhiệm vụ (chiếm 80,5%) có thể thực hiện ngay trong điều kiện hiện nay; 665 nhiệm vụ cần bổ sung điều kiện và 6 nhiệm vụ khó thực hiện. Bên cạnh đó, có 620 nhiệm vụ do từ hai cấp cùng tham gia, trong đó 395 nhiệm vụ có công đoạn chồng chéo, trùng lặp hoặc phải thẩm định nhiều tầng; 1.105 nhiệm vụ có công đoạn có thể cắt giảm, thay thế bằng dữ liệu hoặc công nghệ số; 317 nhiệm vụ có phần việc có thể chuyển giao, đặt hàng, thuê dịch vụ hoặc xã hội hóa.

Sau ngày 10/11, Trung ương sẽ phối hợp với các địa phương đối soát, thống nhất danh mục nhiệm vụ. Ban Tổ chức Trung ương hiện cũng đang triển khai đối chiếu 1.062 nhiệm vụ cấp xã và tổng hợp 2.373 nhiệm vụ cấp tỉnh. Việc rà soát tập trung làm rõ các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, nhiệm vụ giao thoa giữa các cấp, những công đoạn có thể chuyển đổi số hoặc xã hội hóa, làm cơ sở xác định nhu cầu nhân lực và biên chế của từng địa phương.

Trước 24h ngày 10/11, hoàn thành kê khai, nhập liệu, đồng bộ dữ liệu vị trí việc làm

Về nhiệm vụ thời gian tới, đến trước 24 giờ ngày 10/11, các cơ quan, địa phương phải hoàn thành kê khai, nhập liệu và đồng bộ dữ liệu lên cổng. Từ ngày 10/11 đến trước ngày 15/11, các cơ quan đầu mối tiến hành kiểm tra, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu, xử lý các nội dung trùng lặp về nhiệm vụ, sản phẩm và thời gian thực hiện.

Cơ quan thường trực chủ trì hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, phối hợp với các đầu mối để đối chiếu hồ sơ gốc; ưu tiên bổ sung các quy định về nhiệm vụ ở cấp phòng, cơ quan, bộ phận, cấp xã; danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực còn thiếu.

Trước ngày 20/11, hoàn thành xác định nhu cầu nhân lực, phương án bố trí, cơ cấu lại đội ngũ và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo từng năm

Đối với việc xác định nhu cầu nhân lực và phương án giao biên chế, trước ngày 20/11 phải hoàn thành việc xác định nhu cầu nhân lực, phương án bố trí, cơ cấu lại đội ngũ và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo từng năm. Đến ngày 20/11, Cơ quan thường trực tổng hợp dữ liệu đã được kiểm tra, xác nhận; trước ngày 23/11 hoàn thành tổng hợp, phân tích và dự kiến phương án giao biên chế. Trước ngày 25/11, hoàn thiện báo cáo, tờ trình phương án từng năm và các phụ lục số liệu đã được xác nhận.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử TP Hà Nội.

Hà Nội tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và phương pháp tính toán nhằm xác định sát nhu cầu nhân lực, làm rõ dư địa tinh giản biên chế

Phát biểu tại phiên họp, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định cho biết: Thực hiện hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Hà Nội đã nghiên cứu quy trình 8 bước, 9 biểu và 3 phương pháp xác định nhu cầu nhân lực; đồng thời tổ chức thực hành, kiểm thử trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị điển hình. Đối với cấp xã, Thành phố phân loại 126 xã, phường thành 4 nhóm theo đặc điểm, điều kiện và cách thức thực hiện nhiệm vụ, lựa chọn 6 đơn vị đại diện để kiểm thử trước khi triển khai diện rộng.

Tính đến 17h ngày 8/11/2026, các cơ quan, đơn vị thuộc 4 khối ở hai cấp thành phố và cấp xã cơ bản hoàn thành các nội dung theo tiến độ. Tuy nhiên, qua rà soát, Hà Nội nhận thấy cần tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, xác định đầy đủ khối lượng công việc và thống nhất định mức thời gian thực hiện để tính toán chính xác nhu cầu nhân lực.

Thực tế rà soát cho thấy, kết quả tính toán ở một số đơn vị còn chưa phù hợp. Đối với khối xây dựng Đảng cấp xã, việc rà soát theo đề xuất của các đơn vị đã giúp giảm 135 biên chế so với kết quả tính toán nhu cầu nhân lực ban đầu. Trong khi đó, khối HĐND cấp xã dù không thay đổi chức năng, nhiệm vụ nhưng kết quả đề xuất vẫn tăng gần 30% biên chế. Qua đó cho thấy còn có sự chưa thống nhất trong cách hiểu về vị trí việc làm và việc kiêm nhiệm.

Thành phố đang tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và phương pháp tính toán ở các ngành, lĩnh vực nhằm xác định sát nhu cầu nhân lực, làm rõ dư địa tinh giản biên chế. Tổ công tác Thành phố tập trung tổng hợp dữ liệu của các sở, ngành và 126 xã, phường, phấn đấu hoàn thành trong ngày 9/11.

Đối với việc lượng hóa tác động của cơ chế tự chủ, xã hội hóa, đặt hàng, thuê dịch vụ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, ủy quyền, Thành phố giao Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Phục vụ hành chính công rà soát, làm rõ căn cứ tính toán. Đối với khối viên chức, các ngành Y tế, Giáo dục, Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao phân định nhiệm vụ, định mức thời gian thực hiện tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo lĩnh vực phụ trách.

Trên cơ sở đó, các đơn vị đối chiếu nhu cầu nhân lực hiện có, đánh giá khả năng bố trí lại, điều chuyển, kiêm nhiệm, sử dụng chung nhân lực; đồng thời xây dựng phương án đào tạo, bồi dưỡng và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo từng năm, gắn với lộ trình thực hiện các giải pháp.

Thành phố yêu cầu các khối hoàn thành kiểm tra, đối chiếu, bổ sung, chỉnh sửa và xác nhận kết quả, gửi Ban Tổ chức Thành ủy trước ngày 10/11/2026; đồng thời chịu trách nhiệm về phạm vi tổng hợp, chất lượng số liệu và căn cứ tính toán.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử TP Hà Nội.

Về tiến độ hiện tại, đồng chí Vũ Đăng Định cho biết số liệu đã được cập nhật nhưng chưa đạt độ chính xác cao. Thành phố sẽ rà soát thêm hai nội dung, về: mức độ tự chủ, xã hội hóa, đặt hàng; và việc đồng bộ hóa số liệu từ xã, phường lên các sở, ngành. Trước khó khăn về đường truyền gây nghẽn trong quá trình tổng hợp, Thành phố đã thành lập trung tâm hỗ trợ tại Sở Khoa học và Công nghệ. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định cho biết Hà Nội cam kết đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch.

Xây danh mục chuẩn nhiệm vụ và vị trí việc làm cần được triển khai song song với cập nhật dữ liệu thực tế

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hà Minh Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật, thống nhất hướng dẫn kê khai dữ liệu theo Hướng dẫn số 07, bảo đảm thực hiện đúng quy trình 8 bước, 9 biểu, phù hợp với đặc thù từng đơn vị, không áp dụng máy móc, cào bằng.

Đồng chí nhấn mạnh, việc xây dựng danh mục chuẩn về nhiệm vụ và vị trí việc làm cần được triển khai song song với quá trình cập nhật dữ liệu thực tế. Vụ Tổ chức - Điều lệ phối hợp với Viettel xây dựng kho dữ liệu về văn bản, quy định, chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm, phục vụ công tác phân tích, đánh giá và quản lý lâu dài.

Về xác định nhu cầu nhân lực, biên chế, cần thực hiện đúng tinh thần Kết luận số 40 và Kết luận số 107, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, khối lượng công việc và các yếu tố tác động. Việc tăng, giảm biên chế phải có cơ sở, minh chứng cụ thể, phù hợp thực tế từng cơ quan, đơn vị, không áp dụng tỷ lệ cắt giảm đồng loạt.

Định hướng chung là đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, giảm khâu trung gian, nâng cao năng suất lao động, từ đó thực hiện tinh giản biên chế và tạo nguồn cải thiện tiền lương.

Đồng chí đề nghị các bộ, ngành và vụ địa bàn tiếp tục hoàn thiện đánh giá 5 nhóm yếu tố tác động đến nhu cầu nhân lực, biên chế; cập nhật kế hoạch, lộ trình thực hiện giai đoạn đến năm 2030-2031. Trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, xác định lộ trình điều chỉnh phù hợp, bảo đảm có trọng tâm, không thực hiện đồng loạt, ngay lập tức.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hà Minh Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các vụ địa bàn, bám sát chỉ đạo của Trưởng ban, tập trung hoàn thành bộ dữ liệu về danh mục nhiệm vụ, công việc và vị trí việc làm. Trong đó, cần phân định rõ trách nhiệm giữa đơn vị trực tiếp kê khai và cơ quan đầu mối thẩm định, tổng hợp. Các Sở Nội vụ, Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy có trách nhiệm rà soát, thẩm định dữ liệu trước khi cập nhật lên hệ thống và báo cáo Ban Thường vụ.

Các Vụ địa bàn 1, 2, 3 và Vụ 5 chủ động theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện đúng tinh thần Kết luận số 40 và các chỉ đạo liên quan. Đồng thời, phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn, tổng hợp và kiểm chứng số liệu từ cơ sở, bảo đảm chất lượng báo cáo.

Đối với các chuyên đề được phân công tại Thông báo số 293, yêu cầu việc giao nhiệm vụ phải được thực hiện khẩn trương, kịp thời trên hệ thống để các đơn vị nắm bắt và phối hợp triển khai. Đồng chí giao Vụ địa bàn 5 làm đầu mối, phối hợp với các vụ địa bàn thực hiện 5 nhóm công việc được giao cho các bộ, ngành.

Đặc biệt, cần chú trọng đánh giá tác động của từng nhóm nhiệm vụ theo 3 cấp và 4 khối. Việc thu thập số liệu, đánh giá tác động không đồng nghĩa với việc phải điều chỉnh ngay, mà nhằm làm rõ thực trạng, mức độ tác động và cơ sở đề xuất giải pháp phù hợp./.