Xây chắc nền móng thể thao Quân đội qua các kỳ hội thao

Phóng viên: Là một nhà quản lý của ngành Thể dục thể thao Việt Nam, bà đánh giá như thế nào về vai trò, ý nghĩa của Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026?

Bà Lê Thị Hoàng Yến: Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 23-10, quy tụ hơn 1.700 vận động viên đến từ 20 đơn vị, tranh tài ở 9 môn thể thao, gồm: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, pickleball, bóng bàn, chiến sĩ khỏe, bơi ứng dụng, vượt vật cản, chạy 3.000m và vũ trang 3.000m. Có thể nói, đây là một cuộc tổng kiểm tra toàn diện về thể lực và phong trào tập luyện của các học viên trong toàn quân.

Bà Lê Thị Hoàng Yến trao cờ lưu niệm tặng đại diện các đoàn tham dự Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026. Ảnh: VIỆT TRUNG

Hội thao quy tụ rất nhiều vận động viên xuất sắc của các đơn vị Quân đội trên toàn quốc, tham gia thi đấu các môn thi đấu thể thao cơ bản và môn thể thao quân sự, qua đó kiểm tra thể lực và nâng cao ý thức rèn luyện của các học viên, chiến sĩ trong các học viện, nhà trường. Bởi vì hơn ai hết, các chiến sĩ Quân đội phải là những người khỏe nhất, tập luyện thường xuyên nhất thì mới có thể lực, kỹ chiến thuật để chiến đấu, học tập và bảo vệ Tổ quốc. Điều này rất quan trọng trong Quân đội và tinh thần này sẽ lan tỏa đến các lĩnh vực trong xã hội.

Có thể nói, phong trào tập luyện thể thao trong lực lượng Quân đội đang phát triển rất tốt, hằng năm đều tổ chức hội thao. Năm nay, Hội thao đặc biệt diễn ra vào thời điểm kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Tham dự hội thao kỳ này có rất nhiều chiến sĩ nữ và đây là nét mới.

Phóng viên: Từ góc độ chuyên môn, bà đánh giá như thế nào về chất lượng tổ chức cũng như chất lượng chuyên môn của Hội thao năm nay?

Bà Lê Thị Hoàng Yến: Trong hội thao lần này, đầu tiên phải nói đến đội ngũ trọng tài - đây là các trọng tài quốc gia ở tất cả các môn thể thao. Mọi người đến đây với tinh thần rất nghiêm túc để điều hành các giải đấu một cách công bằng, khách quan và chính xác.

Về lực lượng vận động viên từ các học viện, nhà trường trên toàn quốc, tôi thực sự ngạc nhiên vì số lượng tham gia rất đông đảo. Hội thao quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất của 20 học viện, trường sĩ quan, trường đại học trong toàn quân, trong đó có nhiều đơn vị giàu truyền thống.

Đặc biệt, Hội thao lần này nằm trong chuỗi hoạt động chuẩn bị hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đây là đợt tổng duyệt để có sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi xin chúc Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026 thành công tốt đẹp, tìm ra những vận động viên, đội tuyển xuất sắc nhất để tôn vinh và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao đến toàn dân.

Phóng viên: Thể thao trong môi trường Quân đội có những đặc thù gắn với yêu cầu rèn luyện thể lực, sức bền, ý chí và bản lĩnh quân nhân. Theo bà, những giá trị này sẽ góp phần lan tỏa như thế nào trong phong trào thể dục thể thao Việt Nam?

Bà Lê Thị Hoàng Yến: Trong thể thao, ý chí và sự quyết tâm là điều không thể thiếu ở bất kỳ cuộc thi đấu nào, dù là chuyên nghiệp hay phong trào. Nếu không có ý chí, chúng ta rất dễ bỏ cuộc ở những thời điểm khó khăn. Nhưng khi có quyết tâm cao, chúng ta sẽ vượt qua thử thách về điều kiện tập luyện cũng như những hạn chế của bản thân để đạt thành tích tốt.

Trận đấu giữa đội bóng Trường Sĩ quan Chính trị và Trường Sĩ quan Lục quân 2 tại bán kết bóng đá nam. Ảnh: VIỆT TRUNG

Ý chí của người lính và tố chất thể thao có sự tương đồng rất lớn: Đều cần sự rèn luyện, tính kỷ luật, khoa học và tinh thần đồng đội. Khi kết hợp thể thao với lực lượng vũ trang, đó là sự kết hợp hoàn hảo. Ý chí không biết mệt mỏi cùng năng lượng tích cực của thể thao sẽ giúp các chiến sĩ thành công trong cả thi đấu, tập luyện lẫn lao động sản xuất và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tôi cho rằng, hình ảnh của những người lính bền bỉ trong môn vượt vật cản, bơi ứng dụng, chiến sĩ khỏe… sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần rèn luyện sức khỏe toàn dân, đặc biệt là phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” do Chính phủ phát động.

Phóng viên: Thời gian qua, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã có nhiều hoạt động hỗ trợ chuyên môn tổ chức các hội thao trong toàn quân, ngược lại thể thao Quân đội cũng đóng góp nhiều gương mặt tiêu biểu cho thể thao nước nhà. Trong thời gian tới, bà kỳ vọng mối quan hệ này sẽ phát triển như thế nào?

Bà Lê Thị Hoàng Yến: Sự phối hợp giữa ngành thể thao Việt Nam và thể thao Quân đội đã diễn ra rất tốt đẹp trong nhiều năm qua. Trong Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn 2045, vai trò của thể thao trong lực lượng vũ trang đã được khẳng định rõ ràng.

Hiện nay, yêu cầu đối với thể thao thành tích cao ngày càng khắc nghiệt. Nếu chỉ dựa vào nguồn lực của riêng ngành thể thao thì rất khó. Sự hỗ trợ từ các lực lượng vũ trang, trong đó đặc biệt là thể thao Quân đội cũng như các địa phương là vô cùng quan trọng - từ khâu tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu đến tổ chức thi đấu.

Môi trường Quân đội cung cấp điều kiện huấn luyện bài bản, chuyên nghiệp, đồng thời giáo dục lòng yêu nước và tinh thần cống hiến cho các vận động viên. Nhờ đó, chúng ta đã có nhiều thế hệ vận động viên xuất sắc như Đặng Thị Đông (bắn súng), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi) và đặc biệt là Hoàng Xuân Vinh - người đã mang về huy chương vàng (phá kỷ lục Thế vận hội), huy chương bạc Olympic lịch sử cho thể thao Việt Nam.

Trong lần đầu được tổ chức, Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026, cùng với hệ thống các hội thao thể thao toàn quân được tổ chức định kỳ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thể thao nước nhà. Tôi tin rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành thể thao và các đơn vị Quân đội, cùng tinh thần kỷ luật, ý chí và khát vọng vươn lên của mỗi vận động viên, thể thao Quân đội sẽ tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng, đóng góp những gương mặt xuất sắc cho thể thao thành tích cao Việt Nam, hướng tới các đấu trường khu vực và quốc tế.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn bà!