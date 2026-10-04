Xây cầu nối thông tin trong thực hiện 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Đến Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) vào dịp cuối tuần, chúng tôi bắt gặp hình ảnh cán bộ, sĩ quan trẻ đang ngồi trò chuyện gần gũi với thân nhân chiến sĩ dưới tán cây xanh mát hoặc tại Câu lạc bộ quân nhân đơn vị. Không khí gặp gỡ thân tình, cởi mở. Qua câu chuyện, chúng tôi được biết, các sĩ quan trẻ đang giới thiệu, hướng dẫn thân nhân quân nhân tiếp cận những nội dung tuyên truyền về “Chiến dịch 500 ngày đêm” thông qua mã QR do đơn vị xây dựng.

Thượng úy Bùi Trọng Hiếu, Trợ lý Tuyên huấn Trung đoàn cho biết: “Chỉ với một thao tác đơn giản, người xem có thể tiếp cận những nội dung tuyên truyền được đơn vị lựa chọn, biên tập và thường xuyên cập nhật. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ, thân nhân quân nhân và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của “Chiến dịch 500 ngày đêm”; đồng thời phản ánh sinh động về hoạt động huấn luyện, học tập, sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ đơn vị”.

Thông tin tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm" của Trung đoàn 5 trên mã QR.

Được cán bộ đơn vị giới thiệu và hướng dẫn quét mã QR, chị Nguyễn Thị Lan, quê xã Phú Vinh, TP Đồng Nai, thân nhân chiến sĩ Hỷ Và Tân của Đại đội 3, Tiểu đoàn 4 chia sẻ: “Tôi thấy hình thức này rất thuận tiện, dễ sử dụng. Chỉ cần dùng điện thoại quét mã là có thể xem được những thông tin, hình ảnh về hoạt động của đơn vị và các cháu. Đặc biệt, qua đó tôi hiểu hơn về những việc đơn vị đang làm để thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Từ chiếc điện thoại thông minh, những thông tin tưởng như chỉ bó hẹp trong phạm vi đơn vị nay có thể được lan tỏa rộng rãi hơn. Mỗi lượt quét mã QR không chỉ giúp người xem nắm bắt thông tin, mà còn mở ra khả năng kết nối với những nguồn tin quý giá trong cộng đồng. Đây cũng chính là cách Trung đoàn 5 tận dụng hiệu quả công nghệ thông tin để phục vụ nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt này.

Trước đó, ngay từ khi nhận kế hoạch của Sư đoàn 5 về đẩy mạnh thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Trung đoàn 5 đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, thành lập tổ thu thập, xử lý thông tin, tìm kiếm thông tin liệt sĩ; chủ động liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân chứng, thân nhân nhân chứng còn sống để rà soát, xác minh, thu thập thông tin liên quan đến các trận đánh, địa bàn hoạt động của Trung đoàn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và thời gian làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5 tích cực tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm" thông qua mã QR.

Cùng với những phương pháp tìm kiếm, xác minh truyền thống, đơn vị xác định việc mở rộng các kênh tuyên truyền, kết nối thông tin là một hướng đi cần thiết. Từ đó, mã QR được xây dựng như một “cầu nối thông tin”, giúp đưa nội dung của chiến dịch đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ, gia đình quân nhân và nhân dân.

Trung tá Nguyễn Hữu Quới, Phó chính ủy Trung đoàn 5 chia sẻ: “Chúng tôi nhận thức “Chiến dịch 500 ngày đêm” mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn vô cùng sâu sắc. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, phải xuất phát từ mệnh lệnh trái tim. Xuất phát từ nhận thức đó, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 5 đã chỉ đạo xây dựng mã QR để tuyên truyền rộng rãi, với mong muốn thông qua mỗi gia đình quân nhân, mỗi người dân khi tiếp cận thông tin trên các nền tảng mạng xã hội sẽ có thêm một “cầu nối thông tin”. Biết đâu trong số họ lại may mắn giúp chúng tôi có được những thông tin liên quan đến thân nhân, liệt sĩ của Trung đoàn mà đơn vị chưa có điều kiện tiếp cận...”.

"Trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mỗi thông tin dù nhỏ cũng có thể trở nên quý giá. Công nghệ trở thành phương tiện, còn tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ chính là động lực để cán bộ, chiến sĩ đơn vị kiên trì thực hiện nhiệm vụ. Từ những “cầu nối” thông tin hôm nay, đơn vị thêm quyết tâm tìm về những dấu tích của đồng đội năm xưa, góp phần đưa các anh trở về với gia đình...", Trung tá Nguyễn Hữu Quới chia sẻ.