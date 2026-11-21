Dự án Thành phần 1A được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng thêm cầu Nhơn Trạch 2. Ảnh: Phạm Tùng

Theo quyết định, Dự án Đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 được điều chỉnh quy mô từ đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h thành đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Đồng thời, đầu tư bổ sung đơn nguyên thứ 2 cầu Nhơn Trạch (cầu Nhơn Trạch 2), đường đầu cầu và các hạng mục phục vụ khai thác. Tổng chiều dài phạm vi bổ sung cầu và đường đầu cầu là gần 3,5km, trong đó, cầu chính dài hơn 2 ngàn mét. Cầu Nhơn Trạch 2 được đầu tư bên cạnh cầu Nhơn Trạch hiện hữu, khoảng cách giữa 1 cầu từ 2-6m, bề rộng cầu 19,75m. Phần đường đầu cầu kết nối với nền, mặt đường giai đoạn 1, đường song hành. Mỗi đơn nguyên cầu bố trí một chiều xe chạy cho 2 làn cao tốc (có làn dừng khẩn cấp) và 2 làn hỗn hợp.

Dự án cũng sẽ đầu tư bổ sung hệ thống truyền dẫn cùng các thiết bị công nghệ, bao gồm: hệ thống camera giám sát, hệ thống phát hiện xe, hệ thống biển báo thông tin điện tử, mạng truyền cáp quang... bảo đảm thống nhất, đồng bộ trên toàn tuyến Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Với phương án đầu tư bổ sung các hạng mục, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh từ gần 7 ngàn tỷ đồng lên 7,9 ngàn tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự án cũng được điều chỉnh đến năm 2030. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) được giao làm chủ đầu tư dự án.

Dự án Thành phần 1A, Dự án Đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 8km. Điểm đầu giao với đường 25B, phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai; điểm cuối kết nối với Dự án Thành phần 1, Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Quỹ EDCF của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Tháng 8-2025, Dự án Thành phần 1A được khánh thành, đưa vào khai thác.