Xây cầu, kè qua công trình thủy lợi phải được cấp phép

Địa phương của ông Phạm Hoan đang triển khai dự án xây dựng tuyến đường giao thông trong đó có hạng mục làm cầu, kè công trình thủy lợi (công trình thủy lợi do UBND tỉnh quản lý), dự án xây dựng tuyến đường giao thông do UBND xã phê duyệt quyết định đầu tư.

Ông Hoan hỏi, theo quy định của Luật Thủy lợi, nghị định hướng dẫn thi hành Luật thì hoạt động làm cầu, kè qua công trình thủy lợi có phải xin cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi không?

Cục Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Dự án xây dựng tuyến đường giao thông có hạng mục xây dựng cầu, kè trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do UBND tỉnh quản lý là hoạt động xây dựng công trình mới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Do đó, căn cứ quy định tại Điều 44 Luật Thủy lợi, hoạt động này thuộc trường hợp phải được cấp giấy phép theo quy định của pháp luật về thủy lợi.

Việc cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 26/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải đáp theo quy định.