Tăng vốn đầu tư, điều chỉnh tiến độ cho cầu Phú Kiểng

Ngày 17/11, lãnh đạo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh này vừa quyết định điều chỉnh dự án cầu Phú Kiểng (phường Tây Nha Trang), thêm hơn 200 tỷ đồng. Theo đó, sau điều chỉnh, vốn đầu tư dự án cầu Phú Kiểng từ gần 600 tỷ đồng tăng lên hơn 809 tỷ đồng.

Dự án này cũng được điều chỉnh về thời gian thực hiện đến năm 2028 thay vì 2027 như ban đầu.

Theo quyết định điều chỉnh mới, trong hơn 809 tỷ đồng, chi phí xây dựng 600 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hơn 110 tỷ đồng. Số còn lại dành cho quản lý dự án và chi phí thiết bị.

Cầu Phú Kiểng bắc qua sông Cái Nha Trang lâu nay được làm bằng gỗ tạm bợ.

Trước đó, ngày 3/12/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 271,2 m, trong đó phần cầu chính dài khoảng 200 m, rộng 21 m; cầu dẫn rộng 18 m.

Phần cầu chính được thiết kế gồm 2 nhịp treo dây võng tự neo, sử dụng dầm hộp bê tông cốt thép. Phần cầu dẫn gồm 4 nhịp dầm bản bê tông cốt thép.

Hai nút giao đầu cầu phía bắc, thuộc khu vực tổ dân phố Hòn Nghê 2, và phía nam kết nối với đường Lương Định Của, được thiết kế bảo đảm an toàn giao thông, thoát nước và kết nối với mạng lưới đường hiện hữu.

Cây cầu Phú Kiểng được làm bằng gỗ nhỏ, hẹp, mong manh mỗi khi mưa to gió lớn khiến nhiều người lo lắng.

Theo phương án thiết kế được phê duyệt, cầu Phú Kiểng có chiều dài 271,2m; trong đó cầu chính dài khoảng 200m, rộng 21m, phần cầu dẫn rộng 18m. Phần cầu chính gồm 2 nhịp treo dây võng tự neo, dầm cầu bằng dầm hộp bê tông cốt thép; phần cầu dẫn có 4 nhịp dầm bản bê tông cốt thép.

Hơn 2.000 hộ dân đôi bờ sông Cái mong chờ cây cầu Phú Kiểng mới

Ông Nguyễn Văn Trí (ở tổ dân phố Xuân Ngọc, phường Tây Nha Trang) cho biết, mỗi ngày ông và nhiều người đều qua lại cây cầu gỗ Phú Kiểng. Tuy nhiên, mọi người lại rất lo sợ mỗi khi mùa mưa lũ kéo đến.

"Mưa lớn là chúng tôi sợ cây cầu trôi mất. Đường đi lại sẽ gian nan hơn nhiều. Mấy chục năm nay, ai cũng mong chờ một cây cầu cứng cáp, khang trang để yên tâm đi lại", ông Trí nói.

Mỗi khi mùa mưa, cây cầu gỗ bị cuốn trôi, việc đi lại của nhiều người bị gián đoạn, khó khăn, nguy hiểm.

Cũng theo ông Trí, hiện nay, hơn 2.000 hộ dân thuộc 3 tổ dân phố Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1 và Hòn Nghê 2 (phường Tây Nha Trang) phải qua sông Cái bằng cầu gỗ Phú Kiểng. Cây cầu này do một người dân tự xây dựng cách đây khoảng 20 năm.

Sau nhiều năm khai thác, cây cầu này thường xuyên bị lũ cuốn trôi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. "Tôi và bà con ở đây thật sự rất mong chờ ngày cây cầu mới được xây dựng. Đó là điều mà bà con chúng tôi ao ước từ lâu", ông Trí chia sẻ thêm.

Cây cầu bị nước lũ cuốn trôi chỉ còn những cọc gỗ trên sông.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, dự án cầu Phú Kiểng mới được triển khai tại vị trí cây cầu gỗ hiện tại. Việc đầu tư xây dựng công trình được đánh giá cần thiết và cấp bách nhằm thay thế cầu tạm, bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.