Xây bộ chỉ số theo dõi, đánh giá mức độ tập luyện thể thao và tình trạng sức khỏe của nhân dân

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2154/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, không gian công cộng phục vụ rèn luyện sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân”. Trong đó, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Y tế xây bộ chỉ số theo dõi, đánh giá mức độ tập luyện và tình trạng sức khỏe của nhân dân.

Quyết định gồm 3 Điều ban hành kèm theo 2 Phụ lục, nêu rõ mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó có những mục tiêu và giải pháp sau:

Phấn đấu mỗi người dân lựa chọn ít nhất 1 môn thể thao

Về phong trào rèn luyện thể thao thường xuyên, Đề án đưa ra mục tiêu là phong trào thể dục, thể thao cho mọi người phát triển rộng khắp; phấn đấu tỷ lệ người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 58% dân số (đối với khu vực đồng bằng), trên 32% dân số (đối với khu vực đồng bào dân tộc thiếu số, miền núi, hải đảo, biên giới); tỉ lệ hộ gia đình thể thao đạt trên 35% (đối với khu vực đồng bằng) và trên 20% (đối với khu vực đồng bào dân tộc thiếu số, miền núi, hải đảo, biên giới); trên 90% học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, sức khỏe theo quy định; hầu hết đơn vị hành chính cấp xã và các thôn, tổ dân phố, khu dân cư có câu lạc bộ thể thao cơ sở.

Phấn đấu mỗi người dân lựa chọn ít nhất 1 môn thể thao hoặc 1 hình thức tập luyện phù hợp để tập luyện thường xuyên, bảo đảm phù hợp độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe và đặc thù vùng miền; khuyến khích đa dạng hóa hình thức tập luyện theo cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng; kết hợp vận động hàng ngày với tập luyện có kế hoạch, phù hợp thể trạng, hình thành thói quen rèn luyện thường xuyên, liên tục và bền vững.

Phấn đấu đạt tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

Về văn hóa sức khỏe trong nhân dân, phấn đấu đạt tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe.

Hằng năm, trên 90% thanh niên ở đô thị, 80% thanh niên ở nông thôn, 70% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hoặc sáng tạo văn hóa, thể dục, thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Hằng năm, trên 70% thanh niên được tiếp cận kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở, mô hình can thiệp, phòng ngừa, ứng phó bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới.

Xây bộ chỉ số theo dõi, đánh giá mức độ tập luyện, tình trạng sức khỏe; bộ chỉ số thể lực của Nhân dân

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Đề án đã đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể

a) Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức sắp xếp, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng quy mô đơn vị hành chính sau sắp xếp, sáp nhập.

b) Đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế tự chủ, xã hội hóa, hợp tác công tư và chính sách huy động nguồn lực phù hợp quy định của pháp luật.

c) Hoàn thiện tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao có liên quan; xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả khai thác thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng phục vụ rèn luyện sức khỏe, trong đó xác định rõ mức độ tiếp cận và tần suất sử dụng; xây dựng, chuẩn hóa bộ chỉ số theo dõi, đánh giá mức độ tham gia tập luyện và tình trạng sức khỏe của nhân dân.

d) Xây dựng bộ chỉ số về thể lực, mức độ vận động và khả năng tiếp cận thể dục, thể thao, trước hết đối với trẻ em, học sinh, người lao động và người cao tuổi, làm cơ sở xác định các nhóm dân cư, địa bàn còn hạn chế về vận động và điều kiện tập luyện.

Chính phủ giao nhiệm vụ xây các bộ chỉ số theo dõi, đánh giá mức độ tập luyện, sức khỏe của nhân dân cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì./.

TOÀN VĂN: Quyết định số 2154/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, không gian công cộng phục vụ rèn luyện sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân”