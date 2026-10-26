Xây 6 nhà máy tại Việt Nam, đối tác hãng nội y Victoria’s Secret lãi đậm

Regina Miracle International (Holdings) Limited là một doanh nghiệp có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nội y và đồ thể thao, đồng thời được biết đến là đối tác gia công lâu năm của thương hiệu Victoria’s Secret.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2026 vừa được Regina Miracle công bố, tổng doanh thu của tập đoàn trong năm tài chính 2026 đạt khoảng 7,72 tỷ HKD, tương đương khoảng 25.400 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,6% so với mức 7,84 tỷ HKD ghi nhận trong năm tài chính 2025.

Regina Miracle International (Holdings) Limited được biết đến là đối tác gia công lâu năm của thương hiệu Victoria’s Secret. Ảnh minh họa

Xét về các chỉ tiêu lợi nhuận, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt khoảng 1,74 tỷ HKD (tương đương khoảng 5.700 tỷ đồng), giảm 5% so với năm trước đó. Tuy nhiên, khoản lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) lại đạt khoảng 1,14 tỷ HKD (gần 3.800 tỷ đồng), tăng 8% so với mức 1,06 tỷ HKD của năm tài chính 2025.

Đáng chú ý, lợi nhuận ròng của tập đoàn trong năm tài chính 2026 đạt khoảng 283 triệu HKD, tương đương 933 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh tới 54% so với năm tài chính 2025.

Trong cơ cấu kinh doanh, mảng đồ lót tiếp tục giữ vai trò là nguồn thu lớn nhất của tập đoàn khi đóng góp khoảng 4,2 tỷ HKD trong năm tài chính 2026, chiếm tỷ trọng 54% tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh chủ lực này đạt khoảng 997,1 triệu HKD cùng biên lợi nhuận gộp đạt mức 23,8%.

Bên cạnh đó, mảng sản phẩm thể thao cũng đóng góp khoảng 3,08 tỷ HKD vào tổng doanh thu, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 40% tổng doanh thu của toàn tập đoàn. Lợi nhuận gộp từ mảng sản phẩm thể thao đạt khoảng 660,3 triệu HKD với biên lợi nhuận gộp tương ứng đạt 21,4%.

Được thành lập tại Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 1998, Regina Miracle khởi đầu là một nhà sản xuất miếng đệm áo ngực đặt tại Thâm Quyến, Trung Quốc và chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong từ năm 2015. Đến năm 2016, tập đoàn bắt đầu thiết lập cơ sở sản xuất tại Hải Phòng.

Tính đến nay, mạng lưới sản xuất của doanh nghiệp này tại Việt Nam đã mở rộng lên quy mô 5 nhà máy đặt tại Hải Phòng và 1 nhà máy tại Hưng Yên. Tính đến thời điểm ngày 31/3/2026, Regina Miracle đang sử dụng khoảng 29.000 nhân viên làm việc tại thị trường Việt Nam.

Hoạt động kinh doanh khởi sắc của đối tác gia công này diễn ra trong bối cảnh thương hiệu Victoria’s Secret cũng vừa tổ chức thành công sự kiện thời trang lớn nhất năm.

Dàn "thiên thần" kỳ cựu tái xuất tại Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Cụ thể, vào ngày 18/10 vừa qua, buổi trình diễn Victoria’s Secret Fashion Show 2026 đã diễn ra tại thành phố Los Angeles (Mỹ), thu hút sự quan tâm lớn của giới mộ điệu nhờ sự kết hợp giữa thời trang nội y, âm nhạc và văn hóa đại chúng.

Đây là lần đầu tiên sau 19 năm, chương trình biểu diễn nội y đình đám này quay trở lại Los Angeles, mang đến những màn trình diễn giao thoa giữa thời trang, âm nhạc cùng sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng.

Bên cạnh những thiết kế nội y quyến rũ và các đôi cánh thiên thần được chế tác cầu kỳ, chương trình năm nay còn đánh dấu màn tái xuất của nhiều siêu mẫu kỳ cựu từng làm nên tên tuổi cho thương hiệu Victoria’s Secret.

Sự kiện quy tụ dàn người mẫu đình đám gồm Bella Hadid, Gigi Hadid, Adriana Lima, Elsa Hosk, Hề Mộng Dao và Candice Swanepoel. Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của Kylie Jenner trong bộ nội y đính kim cương có trị giá lên tới 50 triệu USD đã trở thành tâm điểm thu hút truyền thông.

Năm nay, Victoria’s Secret Fashion Show 2026 không chỉ được phát sóng trực tiếp trên nền tảng YouTube và các kênh truyền thông chính thức của thương hiệu mà còn lần đầu tiên được trình chiếu trực tiếp tại một số cụm rạp AMC ở Mỹ nhằm mở rộng trải nghiệm thưởng thức cho người hâm mộ.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của bốn nghệ sĩ và nhóm nhạc nữ gồm KATSEYE, Tate McRae, Megan Thee Stallion và Megan Moroney. Những màn trình diễn âm nhạc sôi động được lồng ghép đan xen với các lượt sải bước trên sàn diễn đã giúp sự kiện vượt ra ngoài khuôn khổ của một buổi giới thiệu thời trang thông thường.