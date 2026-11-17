Xavi cùng tuyển Hà Lan vừa thua đậm Đức. Ảnh: Reuters.

Thất bại tại sân vận động Olympic là trận thua có cách biệt lớn nhất trong toàn bộ sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp của Xavi, tính ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Đồng thời, kết quả này cũng đánh dấu trận thua nặng nề nhất của đội tuyển Hà Lan kể từ thập niên 1930.

Cú ngã của nhà cầm quân 46 tuổi tạo ra sự tương phản rõ rệt bởi chỉ ít ngày trước đó, tập thể dưới quyền ông vừa thắng đậm Hy Lạp 7-0 tại Amsterdam (Hà Lan). Việc chuyển từ chiến thắng cách biệt sang thất bại lịch sử đẩy vị chiến lược gia người Tây Ban Nha vào tình thế phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi lớn cần lời giải đáp.

Về diễn biến trận đấu, tuyển Đức mở tỷ số trước giờ nghỉ nhờ công của Derry Scherhant ở phút 41. Sang hiệp hai, đội chủ nhà ghi thêm 4 bàn thắng. Florian Wirtz lập cú đúp (60', 71'), xen giữa là pha đánh đầu của Nico Schlotterbeck (65') trước khi Brajan Gruda ấn định thắng lợi 5-0 ở phút 77.

Bất chấp thất bại cách biệt, Hà Lan vẫn giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết Nations League với vị trí nhì bảng B. "Cơn lốc màu da cam" bằng điểm với đội đứng thứ ba Hy Lạp (11), tuy nhiên thầy trò Xavi vượt trội ở hiệu số bàn thắng bại.

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