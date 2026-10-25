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Xao xuyến tháng Mười

ĐNCT - Vô tình chạm phải tháng Mười Con trâu nhe chiếc răng cười ngây ngô Nắng vàng ai vẽ ai tô Rạ rơm lên đống, thơm bồ thóc tươi

Báo Đà Nẵng
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Mẹ ta tát cạn tháng Mười
Giọt trăng sóng sánh đêm vơi gầu sòng
Ánh đèn lấp loáng bên sông
Bóng cha soi ếch ruộng đồng râm ran

Tháng Mười đẩy gió sang ngang
Ngôi sao bung nở, tím loang bầu trời
Nõn nà mây đỏng đảnh trôi
Hóa muôn cánh bướm xanh ngời cỏ cây

Ta vừa như tỉnh như say
Lạt mềm buộc chặt heo may riêng mình
Cuối thu trời đất lặng thinh
Tháng Mười thổn thức rung rinh sang mùa.

NGUYỄN HÀ HẢI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xao-xuyen-thang-muoi-3356343.html