Xao xuyến tháng Mười
ĐNCT - Vô tình chạm phải tháng Mười Con trâu nhe chiếc răng cười ngây ngô Nắng vàng ai vẽ ai tô Rạ rơm lên đống, thơm bồ thóc tươi
Mẹ ta tát cạn tháng Mười
Giọt trăng sóng sánh đêm vơi gầu sòng
Ánh đèn lấp loáng bên sông
Bóng cha soi ếch ruộng đồng râm ran
Tháng Mười đẩy gió sang ngang
Ngôi sao bung nở, tím loang bầu trời
Nõn nà mây đỏng đảnh trôi
Hóa muôn cánh bướm xanh ngời cỏ cây
Ta vừa như tỉnh như say
Lạt mềm buộc chặt heo may riêng mình
Cuối thu trời đất lặng thinh
Tháng Mười thổn thức rung rinh sang mùa.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xao-xuyen-thang-muoi-3356343.html