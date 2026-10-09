Xáo trộn bảng xếp hạng thị phần môi giới chứng khoán quý 3/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên thị trường niêm yết và UPCoM trong quý 3/2026, ghi nhận thứ hạng của nhiều đơn vị xáo trộn đáng kể.

Trên thị trường niêm yết HNX, VPS giữ vững vị trí số một khi thị phần tăng từ 17,71% trong quý 2 lên 18,15% trong quý 3/2026. Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) tiếp tục đứng thứ hai, với thị phần tăng từ 9% lên 9,96%. Chứng khoán DNSE cũng giữ nguyên vị trí thứ tám, sau khi thị phần cải thiện từ 2,88% lên 3,03%.

Ở chiều ngược lại, Chứng khoán VPBank (VPBankS) giảm ba bậc xuống vị trí thứ sáu khi thị phần lao dốc từ 6,71% xuống còn 3,51%. Trong khi đó, Chứng khoán SSI, Chứng khoán VNDIRECT và Chứng khoán MB (MBS) cùng tăng một bậc.

Đáng chú ý, Chứng khoán BIDV (BSC), Chứng khoán Vietcap và Chứng khoán VIX rời top 10, nhường chỗ cho Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ở vị trí thứ bảy, Chứng khoán FPT (FPTS) ở vị trí thứ chín và Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) ở vị trí thứ mười.

Trên thị trường UPCoM, VPS vẫn đứng đầu nhưng thị phần giảm từ 16,71% trong quý 2 xuống còn 14,24% trong quý 3/2026. Chứng khoán SSI tăng hai bậc lên vị trí thứ hai, với thị phần cải thiện từ 6,83% lên 7,7%. VNDirect cũng tăng hai bậc lên vị trí thứ năm khi thị phần tăng từ 4,25% lên 4,66%. Ngược lại, Vietcap, MBS và FPTS đồng loạt tụt hạng.

Bảng xếp hạng UPCoM cũng ghi nhận sự thay đổi ở nhóm cuối top 10. VPBankS, BSC và Chứng khoán TP.HCM (HSC) rời danh sách, trong khi Chứng khoán Kafi vươn lên vị trí thứ sáu, Chứng khoán An Bình (ABS) đứng thứ tám và SHS xếp thứ mười.

Không chỉ thay đổi về thứ hạng, mức độ tập trung thị phần tại hai thị trường cũng giảm. Tổng thị phần của 10 công ty chứng khoán dẫn đầu trên thị trường niêm yết HNX giảm từ 63,2% xuống 61,74%; trên UPCoM, con số này giảm từ 62,83% xuống 59,11%. Diễn biến trên phản ánh sức ép từ thanh khoản suy yếu, đồng thời cho thấy thị phần môi giới đang phân tán hơn giữa các công ty chứng khoán.

Theo thống kê của HNX, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường niêm yết trong quý 3/2026 đạt 892 tỷ đồng/phiên, giảm khoảng 24% so với mức gần 1.200 tỷ đồng/phiên của quý 2/2026.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cũng công bố top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trong quý 3/2026. VPS tiếp tục dẫn đầu, song thị phần chỉ còn 11,54%, thấp hơn đáng kể so với mức 17,05% cùng kỳ năm 2025 và 12,6% trong quý trước.

Chứng khoán SSI đứng thứ hai với thị phần 11,09%. TCBS tiếp tục gia tăng tỷ trọng lên 10,03%, cao hơn mức 7,75% của quý 3/2025 và 9,36% của quý 2/2026. Trong nhóm tiếp theo, Vietcap đạt thị phần 7,8%, còn HSC và MBS lần lượt ghi nhận 6,1% và 4,84%. Chứng khoán KIS và Mirae Asset cải thiện thứ hạng, trong khi VPBankS giảm hai bậc xuống vị trí thứ mười.

Tổng thị phần của top 10 công ty chứng khoán trên HOSE đạt 64,86%, giảm so với mức 65,24% của quý trước và 69,05% cùng kỳ năm 2025. Như vậy, xu hướng thu hẹp tỷ trọng của nhóm dẫn đầu không chỉ diễn ra trên HNX và UPCoM mà còn xuất hiện tại HOSE, sàn giao dịch có quy mô giao dịch lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thanh khoản đi xuống cũng tạo sức ép lên triển vọng kinh doanh của các công ty chứng khoán trong quý 3/2026. Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán VPBank (VPBankS) dự báo lợi nhuận của nhóm chứng khoán giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 3.175 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ nền so sánh cao của quý 3/2025, thời điểm thanh khoản và giá trị giao dịch tăng mạnh, qua đó hỗ trợ đáng kể cho thu nhập môi giới.

Dù vậy, VPBankS cho rằng thu nhập từ hoạt động cho vay ký quỹ (margin) có thể duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ nhờ dư nợ cho vay ở mức cao. Hoạt động ngân hàng đầu tư cũng được kỳ vọng nhận thêm hỗ trợ từ nhu cầu huy động vốn trên thị trường trái phiếu.

Cùng quan điểm về sự phân hóa trong ngành, Chứng khoán MB (MBS) dự báo lợi nhuận quý 3/2026 của SSI, HSC và Vietcap giảm khoảng 10–30% so với cùng kỳ, trong bối cảnh thanh khoản suy yếu khiến dư nợ margin có nguy cơ hạ nhiệt.

Tuy nhiên, quy mô cho vay vẫn được kỳ vọng tăng trưởng so với cùng kỳ nhờ nguồn vốn bổ sung từ các đợt tăng vốn trong nửa cuối năm 2025 và nửa đầu năm 2026.