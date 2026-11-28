Mực khô xào là món ăn có hương vị đậm đà, thơm đặc trưng, có thể kết hợp với nhiều loại rau củ như dứa, su hào, cà rốt, hành tây, cần tây... Tuy nhiên, món ăn này có một nhược điểm là nếu sơ chế và chế biến không đúng cách, mực rất dễ bị cứng, dai, khô xác, thậm chí còn mùi tanh.

Dưới đây là những mẹo giúp món mực khô xào ngon, ngọt, không dai, các bạn hãy cùng tham khảo nhé.

1. Những mẹo quan trọng giúp mực khô xào mềm, thơm, không dai

Ngâm mực đúng cách để mực mềm mà không bị bở

Mực khô cần được ngâm cho nở mềm trước khi chế biến. Có thể sử dụng nước ấm để rút ngắn thời gian, giúp mực hút nước và mềm hơn. Ngâm đến khi thân mực có độ mềm nhất định, có thể uốn cong mà không còn quá cứng là được.

Không nên ngâm bằng nước quá nóng hoặc nước sôi vì có thể khiến bề mặt mực mềm nhanh nhưng phần thịt bên trong chưa kịp ngậm nước. Sau khi ngâm, vớt mực ra, rửa sạch và để ráo.

Bóc lớp màng bên ngoài, dùng gừng và rượu trắng khử mùi tanh

Sau khi ngâm mềm, dùng tay bóc bỏ lớp màng mỏng bên ngoài thân mực nếu có thể. Đây là phần thường có mùi tanh và đôi khi làm món ăn kém hấp dẫn.

Tiếp đó, dùng gừng đập dập và một chút rượu trắng chà nhẹ lên hai mặt thân mực. Có thể để vài phút rồi rửa sạch lại bằng nước. Gừng và rượu trắng giúp giảm mùi tanh đặc trưng của hải sản, làm mực thơm hơn khi chế biến.

Thái mực ngang thớ, thành miếng hoặc sợi vừa ăn

Đây là bí quyết rất quan trọng nhưng nhiều người thường bỏ qua.

Mực khô có thớ thịt dai, nếu thái dọc theo thớ sẽ khiến miếng mực dài và dai hơn khi nhai. Vì vậy, nên xác định chiều thớ thịt rồi thái ngang thớ thành những miếng mỏng hoặc sợi vừa ăn.

Không nên thái quá dày vì mực sẽ khó thấm gia vị, khi xào cũng cần nhiều thời gian hơn để mềm.

Ướp mực với gừng, rượu trắng, dầu ăn và gia vị

Sau khi sơ chế, không nên cho mực vào chảo xào ngay mà hãy ướp trước để gia vị thấm đều.

Có thể sử dụng hỗn hợp gồm gừng băm, một chút rượu trắng, dầu ăn, đường, hạt nêm và hạt tiêu. Trộn đều rồi để khoảng 20-30 phút. Dầu ăn giúp các sợi mực được áo một lớp mỏng, gia vị cũng dễ phân bố đều hơn.

Xào mực riêng trước, không xào chung với rau củ từ đầu

Đây là bí quyết giúp món mực xào không bị ra nhiều nước, rau củ không nhũn mà mực vẫn giữ được hương vị riêng.

Trước tiên, phi thơm hành tỏi rồi cho mực vào chảo, đảo đều trên lửa vừa đến lớn. Khi mực săn lại, dậy mùi thơm thì trút ra đĩa riêng.

Tiếp tục xào các loại rau củ. Khi rau củ gần chín, cho mực trở lại chảo, đảo đều để các nguyên liệu hòa quyện rồi tắt bếp.

Không xào mực quá lâu

Mực khô vốn đã trải qua quá trình làm khô nên thịt có kết cấu dai và săn chắc. Nếu tiếp tục đun trên bếp quá lâu, nước trong thịt mực mất thêm, khiến miếng mực càng khô và cứng.

Vì vậy, nên xào mực vừa đủ để săn lại, sau đó trút ra ngoài. Khi rau củ đã chín, mới cho mực vào đảo cùng trong thời gian ngắn để làm nóng và thấm gia vị.

Đặc biệt, nếu làm món xào có nước sốt, nên chuẩn bị sốt trước rồi mới cho mực vào, tránh để mực nằm quá lâu trong chảo.

Kết hợp mực khô với dứa để món ăn có vị chua ngọt hài hòa

Dứa là nguyên liệu rất hợp khi chế biến cùng mực khô. Vị chua ngọt tự nhiên của dứa giúp cân bằng vị đậm đà của mực, khiến món ăn không bị khô và dễ ăn hơn.

Khi chế biến, nên xào dứa riêng cho vừa chín tới rồi mới cho mực vào đảo cùng. Không nên xào dứa quá lâu khiến nguyên liệu tiết nhiều nước, làm món ăn mất độ săn.

2. Tham khảo cách làm món mực khô xào dứa, cà chua và cần tây

Nguyên liệu:

1 con mực khô.

1/2 quả dứa.

2 quả cà chua.

1/2 quả ớt chuông.

1 quả dưa chuột.

Một ít cần tây.

Tỏi băm, gừng, rượu trắng.

Nước mắm, hạt nêm, hạt tiêu, sa tế.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế mực

Ngâm mực khô trong nước ấm đến khi mềm. Bóc bỏ lớp màng bên ngoài, dùng gừng đập dập và một chút rượu trắng chà nhẹ để giảm mùi tanh. Rửa sạch, để ráo rồi thái thành miếng nhỏ vừa ăn.

Bước 2: Sơ chế rau củ

Dứa gọt vỏ, bỏ mắt và lõi, thái miếng vừa ăn. Cà chua, ớt chuông thái múi cau. Dưa chuột thái lát, cần tây cắt khúc. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

Bước 3: Xào mực

Phi thơm tỏi, thêm một chút sa tế rồi cho mực vào đảo đều. Nêm một ít hạt nêm, nước mắm, xào đến khi mực săn lại thì trút ra đĩa.

Bước 4: Xào rau củ

Phi thơm tỏi, lần lượt cho dứa, cà chua và ớt chuông vào xào. Khi các nguyên liệu vừa chín tới, cho mực trở lại chảo, đảo đều và nêm nếm gia vị.

Cuối cùng thêm dưa chuột, cần tây, đảo nhanh tay rồi tắt bếp. Rắc thêm chút hạt tiêu để món ăn dậy mùi thơm.