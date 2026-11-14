Xào gan lợn, người chần trước cho đỡ tanh, người cho thẳng vào chảo, đầu bếp mách làm thế này gan mềm lại không tanh

Gan lợn là nguyên liệu giàu dinh dưỡng, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon. Tuy nhiên, nếu không biết cách sơ chế và chế biến, gan rất dễ bị tanh, khô và dai, làm giảm hương vị của món ăn.

Với món gan lợn xào, thay vì chần qua nước sôi, bạn có thể áp dụng cách sơ chế và chế biến dưới đây. Gan được chiên sơ trước khi xào cùng các loại gia vị, giúp món ăn có lớp ngoài thơm, bên trong mềm, đậm đà và hấp dẫn.

Nguyên liệu làm gan lợn xào

- Gan lợn: Lượng vừa đủ

- Hành lá: 1 cây

- Tỏi: 3-5 tép

- Gừng: 1 củ nhỏ

- Ớt hiểm: 3 quả

- Tương ớt: 1 thìa

- Gia vị: Nước tương, rượu nấu ăn, đường, muối, dầu hào, dầu ăn, ngũ vị hương, bột năng.

Cách làm gan lợn xào

Bước 1: Sơ chế gan lợn

Gan lợn mua về rửa sạch, loại bỏ phần màng nhầy bên ngoài rồi để ráo nước. Dùng dao thái gan thành những lát mỏng đều nhau. Sau đó, cho gan vào bát nước sạch, ngâm khoảng 30 phút để loại bỏ bớt máu còn đọng bên trong.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Hành lá rửa sạch, cắt khúc. Tỏi bóc vỏ, thái lát; gừng cạo vỏ, thái sợi. Ớt hiểm rửa sạch, cắt nhỏ. Cho tất cả nguyên liệu đã sơ chế ra đĩa riêng để chuẩn bị chế biến.

Bước 3: Pha nước sốt

Chuẩn bị một chiếc bát nhỏ, cho tương ớt, nước tương, rượu nấu ăn, muối, đường, một chút dầu hào, nước lọc vào. Khuấy đều để các gia vị hòa quyện.

Sau khoảng 30 phút ngâm, vớt gan ra, dùng tay nhẹ nhàng vắt bớt nước rồi cho vào bát.

Bước 4: Ướp gan lợn

Cho một lượng ngũ vị hương và bột năng vừa đủ vào bát gan. Dùng tay trộn đều để gia vị và bột áo quanh từng miếng gan.

Bước 5: Chiên sơ gan lợn

Đặt chảo lên bếp, đổ lượng dầu ăn tương đối nhiều. Đun đến khi dầu nóng khoảng 6 phần (nhiệt độ dầu vào khoảng 160-170 độ C) thì cho gan vào chiên trên lửa lớn khoảng 30 giây.

Bước 6: Xào gan lợn

Sau khi chiên khoảng 30 giây, vớt gan ra đĩa, để ráo dầu.

Chắt bớt dầu trong chảo, chỉ giữ lại một lượng nhỏ. Cho hành lá, gừng, tỏi và ớt vào phi thơm. Khi các nguyên liệu dậy mùi, trút gan lợn vào đảo đều.

Tiếp theo, rưới phần nước sốt đã pha vào chảo, đảo nhanh tay để gan thấm đều gia vị. Cuối cùng, thêm hành lá, đảo thêm khoảng 10 giây rồi tắt bếp, cho gan ra đĩa thưởng thức.

3. Một số lưu ý khi làm gan lợn xào

Gan lợn nên được ngâm trong nước khoảng 30 phút để máu còn đọng bên trong thoát ra ngoài, giúp giảm mùi tanh.

Khi chiên sơ gan, cần sử dụng lửa lớn và thực hiện nhanh khoảng 30 giây. Khi xào cùng các nguyên liệu khác cũng nên để lửa lớn, đảo nhanh tay.

Lưu ý khi chế biến: Thời gian chiên 30 giây trong công thức chỉ là bước làm sơ, không đảm bảo gan đã chín an toàn. Gan lợn cần được nấu chín hoàn toàn trước khi ăn; không nên dựa vào màu sắc hoặc thời gian ước lượng để xác định độ chín.